Loại quả xù xì, vị đắng nhưng giàu vitamin C gấp 20 dưa chuột, được gọi là "insulin tự nhiên", cực phẩm đối với người bị tiểu đường, giảm cân

Mướp đắng là loại rau củ rất phổ biến ở Việt Nam có tên tiếng Anh là Momordica charantia. Dù mang vị rất đắng, nhưng đây là loại quả có rất nhiều tác dụng với sức khỏe nhờ lượng chất dinh dưỡng phong phú gồm: Vitamin A, B1, B2, B3, B9, C và E, các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, phốt pho, kẽm, magie và sắt, các chất chống oxy hóa như flavonoid, phenol và những chất khác…

Hiện nay, mướp đắng không chỉ là thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày mà còn được sử dụng như một loại thuốc quý, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, nhất là bệnh tiểu đường.

Mướp đắng còn được gọi là khổ qua, được sử dụng nhiều trong mâm cơm Tết của người miền Nam với ý nghĩa "mong mọi vận hạn, xui rủi, mọi điề chưa may mắn trong năm cũ sẽ qua đi". Như vậy, năm mới sẽ khởi đầu với những điều tốt lành, may mắn nhất. Thông thường, người ta thường nấu món canh khổ qua nhồi thịt vừa ngon lành vừa bổ dưỡng.

Canh khổ qua là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Tết của người Nam Bộ.

Ngoài ý nghĩa may mắn, trái mướp đắng còn đem tới nhiều công dụng cho sức khỏe:

Điều hòa đường huyết

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn/uống nước trà mướp đắng có thể điều hòa được lượng đường trong máu của cơ thể. Công dụng này là do một số hợp chất có hoạt động giống như insulin trong mướp đắng đã giúp đưa glucose vào các tế bào để tạo ra năng lượng.

Các tế bào của cơ thể sử dụng đường glucose một cách hiệu quả và vận chuyển nó hơn đến cơ bắp, gan. Đồng thời, các hợp chất trong mướp đắng cũng giúp ngăn chặn sự chuyển đổi của các chất dinh dưỡng thành đường glucose trong máu, giúp cơ thể không mất đi những chất dinh dưỡng quan trọng.

Muớp đắng có chứa charatin và momordixin các tác dụng hạ đường huyết nên rất tốt cho người bị tiểu đường. Hơn nữa, trong hạt mướp đắng cũng chứa 1 chất chống tang đường huyết là polypeptide P. Nhờ thế, mướp đắng được xem là 1 loại "insulin tự nhiên", rất hữu hiệu đối với người bị tiểu đường.

Ngoài ra, mướp đắng có chứa lectin, giúp làm giảm nồng độ glucose trong máu thông qua việc tác động lên các mô ngoại vi, từ đó giảm sự thèm ăn của các bệnh nhân tiểu đường.





Làm sạch mạch máu

Mặc dù có vị đắng, nhưng mướp đắng là một loại thực phẩm cung cấp lượng vitamin C hàng đầu trong các loại rau quả. Theo nghiên cứu, mướp đắng lượng vitamin C gấp 5-20 lần so với dưa chuột. Việc sử dụng mướp đắng thường xuyên có thể ngăn ngừa đáng kể được nguy cơ mắc các bệnh như xuất huyết, xơ vữa động mạch, ung thư, tim mạch và cảm lạnh. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng dồi dào của mướp đắng cũng rất hữu ích trong việc bảo vệ màng tế bào cũng như tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ăn mướp đắng có tác dụng giảm cholesterol xấu trong máu, làm sạch mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ bệnh mỡ máu, cao huyết áp….

Giảm nguy cơ ung thư

Đặc tính chống ung thư là một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng. Mướp đắng đã được chứng minh là làm gián đoạn và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tụy. Mướp đắng cũng có thể làm chết các tế bào ung thư khác trong gan, ruột kết, vú hoặc tuyến tiền liệt.

Giảm cân





Giống như hầu hết các loại thực vật, mướp đắng cực kỳ ít calo và giàu chất xơ, có thể tạo cảm giác no lâu hơn nên có thể trở thành thực phẩm giảm cân hiệu quả. Bên cạnhd đó, mướp đắng cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng, đó là một lý do khác khiến cho nó rất có lợi trong việc giảm cân.

Ngoài ra, mướp đắng có chứa lectin cũng giảm sự thèm ăn, hạn chế nạp calo vào cơ thể.

Trong y học cổ truyền, loại quả này còn được sử dụng để điều trị đau bụng kinh, ho, điều trị vết thương…

Mướp đắng là thực phẩm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chất alkaloid như quinin và morodicine, nhựa và saponin glycoside trong mướp đắng có thể gây ra chứng không dung nạp ở một số người. Các triệu chứng nhiễm độc có thể bao gồm tiết nhiều nước bọt, đỏ mặt, mờ thị lực, đau dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, yếu cơ.

Vị đắng và độc tính của chúng có thể giảm đi phần nào bằng cách luộc sơ qua hoặc ngâm trong nước muối tối đa 10 phút.