1 loại nước cực rẻ là "insulin tự nhiên" giúp hạ đường huyết, chống ung thư hiệu quả

Bưởi là loại trái cây được rất nhiều người Việt ưa chuộng. Không chỉ thơm ngon, loại quả này còn chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nếu đã chán với cách ăn bưởi thông thường, bạn cũng có thể chế biến bưởi thành nước ép mà không lo mất đi giá trị dinh dưỡng có trong loại quả này. Thậm chí, loại nước ép này cũng có thể là “thần dược” trong nhà nếu bạn sử dụng đúng cách:



1. Hạ đường huyết

Trong một nửa quả bưởi có chứa đến 78% lượng vitamin C. Đây là loại vitamin có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Bên cạnh đó, bưởi còn rất giàu crom, có thành phần tương tự như tác dụng hạ đường huyết của insulin. Từ đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng bệnh ở bệnh nhân đái tháo đường và cao huyết áp.

Các nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, thường xuyên tiêu thụ bưởi hoặc nước ép bưởi có thể chống lại nguy cơ "kháng insulin”. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 91 người mắc bệnh béo phì đã uống nước ép bưởi hoặc ăn nửa quả bưởi 3 lần/ngày trong 12 tuần, kết quả cho thấy họ đã cải thiện tình trạng kháng insulin. các chuyên gia giải thích rằng chất xơ trong bưởi có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hạn chế việc tăng đột biến lượng đường trong máu.

Do đó, những người có đường huyết cao hoặc người mắc bệnh tiểu đường nên thêm bưởi vào thực đơn mỗi ngày để cải thiện được lượng đường huyết. Lưu ý nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để đạt hiệu quả tốt nhất.

2. Chống ung thư

Không chỉ giúp hạ đường huyết, bưởi còn ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hợp chất furanocoumarin bergamottin trong nước ép bưởi có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy những thực phẩm giàu flavonoid như bưởi có tác dụng ngăn chặn hoạt động của chất gây ung thư. Flavonoid có tác dụng như một chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ cơ thể chống lại những tổn hại mà oxy gây ra.

3. Tốt cho tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao, bưởi rất tuyệt vời với nhu động ruột. Đối với người bị táo bón, có thể chọn loại bưởi mọng nước, vỏ mỏng. Ăn cả cùi trắng sẽ giúp cải thiện rõ rệt chứng táo bón vì cùi bưởi rất giàu chất xơ, có tác dụng kích thích nhu động ruột. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, ăn bưởi sẽ giúp bạn khắc phục điều này.

4. Giúp giảm mỡ

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn nửa quả bưởi hay uống nước ép bưởi trước bữa ăn mỗi ngày, kiên trì thực hiện trong 12 tuần có thể phát huy tác dụng giảm cân rất tốt. Hiệu quả này là do một hợp chất chứa trong bưởi có thể đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo hiệu quả. Vì vậy bưởi cũng là một loại trái cây tốt cho việc giảm cân tự nhiên.

5. Làm căng và sáng da

Bưởi có chứa nhiều vitamin C - loại vitamin có vai trò rất quan trọng trong quá trình bài tiết collagen của cơ thể, không chỉ có thể loại bỏ các đốm sắc tố trên da mà còn làm cho làn da của chúng ta săn chắc hơn. Ngoài ra, bưởi còn giúp làn da sáng và rạng rỡ hơn do loại quả này chứa nhiều chất chống oxy, làm thay đổi làn da xỉn màu, bị mất nước. Do đó, nếu bạn muốn cải thiện làn da mình một cách tự nhiên và an toàn, hãy ăn bưởi và uống nước ép bưởi thường xuyên để xinh đẹp hơn.

2 loại nước khác cũng là “thần dược” giúp hạ đường huyết tự nhiên

1. Trà xanh

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy uống nhiều trà xanh cải thiện đáng kể sức khỏe. Theo một nghiên cứu tại Nhật Bản, người uống trên 6 cốc trà xanh trở lên mỗi ngày có thể giảm 33% nguy cơ mắc phải tiểu đường tuýp 2 so với người chỉ uống 1 cốc mỗi tuần. Uống trà xanh vào mỗi buổi chiều cũng có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giảm lượng đường trong máu, vì trà xanh rất giàu polyphenol có thể thúc đẩy quá trình bài tiết insulin trong cơ thể và ổn định đường huyết.

Bên cạnh đó, trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp trung hòa các gốc tự do có thể phòng chống lại ung thư miệng, ung thư phổi.

2. Nước mướp đắng

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nước ép mướp đắng có thể giúp kiểm soát mức đường huyết. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Ethnopharmacology, cho thấy những người uống 2 gram chiết xuất mướp đắng mỗi ngày trong 90 ngày, đã giảm chỉ số đường huyết HbA1c. Một nghiên cứu khác trên tạp chí nghiên cứu Egyptian Pharmaceutical Journal cũng đã cho thấy mướp đắng có thể được sử dụng như một loại thuốc uống hỗ trợ hạ đường huyết hiệu quả mà không có tác dụng phụ.

Uống nước mướp đắng có thể giúp bổ sung insulin cho cơ thể, ngoài ra saponin có trong mướp đắng còn có thể làm giảm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, nước mướp đắng cũng là một loại thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa ung thư. Theo Healthline, mướp đắng chứa nhiều chất phytochemical lành mạnh như triterpenoids, polyphenol và flavonoid đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của các loại ung thư. Tuy nhiên, cần lưu ý mướp đắng có tính lạnh, không thích hợp với những bệnh nhân tỳ vị hư yếu, dạ dày thiếu máu.

