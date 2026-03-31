ĐHCĐ BV Land: Lợi nhuận 2025 tăng gần 20 lần, tái cấu trúc vốn hướng tới niêm yết HOSE

Tại đại hội, Ông Lý Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BV Land đã báo cáo cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 370 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 1.984%. Biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 25,1%. Các chỉ số sinh lời như ROE và ROA lần lượt đạt 25,7% và 17,1%.



Tổng tài sản hợp nhất đạt 2.545,5 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước. Trong đó, các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh, phản ánh định hướng mở rộng danh mục dự án và gia tăng giá trị dài hạn.

Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của BV Land đến từ mảng phát triển bất động sản. Dự án Bavella Green Park đã bàn giao thành công 198 sản phẩm, đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận. Song song, dự án Diamond Hill Thái Nguyên ghi nhận hơn 200 giao dịch thành công, tạo dòng tiền ổn định và củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, BV Land đã chủ động mở rộng danh mục đầu tư thông qua các thương vụ góp vốn và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Các khoản đầu tư được lựa chọn trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về pháp lý, tiềm năng và hiệu quả sinh lời. Đồng thời, việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần SXTMDV Đồng Nai vào cuối năm 2025 ghi nhận lợi nhuận 13 tỷ đồng, thể hiện chiến lược tái cấu trúc danh mục theo hướng tập trung vào lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận cao.

Theo ông Nguyễn Tân Thành – Chủ tịch HĐQT BV Land, 2025 không chỉ là năm tăng trưởng về con số, mà còn là năm BV Land củng cố chất lượng tài sản, tối ưu hiệu quả vận hành và từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn.

Bước sang năm 2026, BV Land đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 22%, lợi nhuận 25%, đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh tại các dự án hiện hữu: như Bavella Green Park, Diamond Hill Thái Nguyên và NOXH Parc Ville Bắc Giang. Đặc biệt, dự án Diamond Hill Thái Nguyên sẽ được tập trung hoàn thiện thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo điều kiện nghiệm thu và bàn giao trong năm 2026, qua đó ghi nhận doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Trong giai đoạn tới, BV Land tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là đầu tư, kinh doanh bất động sản, hướng tới định vị thương hiệu bất động sản cao cấp, kiến tạo cộng đồng sống nhân văn, bền vững và giàu bản sắc. Song song với việc củng cố các thị trường trọng điểm như Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Công ty đẩy mạnh hoạt động M&A, mở rộng quỹ đất và hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Dòng sản phẩm nhà ở được BV Land định hướng tập trung vào nhu cầu ở thực, vị trí trung tâm và pháp lý minh bạch. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch đa dạng hóa sang các phân khúc như bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê, khách sạn, nghỉ dưỡng, sân golf nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro mang tính chu kỳ của thị trường.

Cũng tại đại hội, BV Land đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 20%, đồng thời phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho các dự án chiến lược, cùng lộ trình niêm yết trên sàn HOSE. Đây là bước đi quan trọng giúp nâng cao năng lực huy động vốn, tăng cường minh bạch quản trị và củng cố vị thế thương hiệu trên thị trường.



