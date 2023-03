ĐHCĐ Cơ điện lạnh (REE): Lợi nhuận mảng BĐS dự tăng gấp 6 lần, mảng cốt lõi M&E đang rất áp lực vì khách hàng “gặp nạn”

Sáng ngày 31/3/2023, CTCP Cơ điện lạnh (REE) đã tổ chức ĐHĐCĐ, thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu đạt 10.962 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Tương ứng, lãi ròng kỳ vọng đạt 2.700 đồng, chỉ tăng nhẹ 0,3%.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT - cho biết trong quá trình 5 năm (2018 – 2022), REE đã có nhiều thay đổi. Bất chấp những biến động vĩ mô, cuộc chiến Ukraine – Nga dẫn đến giá nhiên liệu tăng phi mã, lạm phát, tắc nghẽn dòng vốn, lãi suất cho vay tăng mạnh từ quý 4/2022… REE vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tốt.

Mảng điện mang về nguồn thu chính và sẽ phải tập trung mở rộng công suất

Trong đó, đóng góp lớn nhất là mảng điện, nhờ vào thuỷ văn thuận lợi suốt 5 năm qua. 2022 cũng là năm REE thắng lớn với mảng điện, hiện REE đang vận hành nhà máy thuỷ điện thượng Kon Tum và nhà máy điện gió Trà Vinh. Và năm nay bà Thanh cho rằng vấn đề cần quan tâm là tăng công suất, vì đây là yếu tố giúp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận.

Còn mảng nhiệt điện, REE sẽ thoái vốn để tập trung cho năng lượng sạch. Mục tiêu đề ra, công suất điện mặt trời trang trại năm 2022 dự đạt 30 MW peak, và điện áp mái đạt 113 MW peak.

Với mảng bất động sản, tỷ lệ lấp đầy khối văn phòng cho thuê vẫn duy trì tốt, Chủ tịch nhấn mạnh nguồn thu REE tăng rất đều trong 5 năm. Tuy nhiên gần 5 năm qua không có sản phẩm bất động sản nào để bán. Nên dù chỉ số ROE mảng này trong năm 2022 tương đối ấn tượng với gần 27%, song bà Thanh cho rằng cổ đông không nên qua kỳ vọng.

Mảng cốt lõi M&E đang rất áp lực vì khách hàng “gặp nạn”, phải dùng pháp lý để được thanh toán

Cuối cùng, mảng cốt lõi là mảng cơ điện lạnh (M&E), bà Thanh chia sẻ đang gặp áp lực rất nặng vì khách hàng đang “gặp nạn”. 3 năm qua, nhiều khách hàng không thanh toán được tiền cho nhà thầu, trong đó có REE, thậm chí Công ty đã phải dùng đến pháp lý. Giai đoạn 2019 - 2020, mảng cơ điện lạnh có tăng trưởng về doanh thu nhưng chủ yếu nhờ những dự án trước đó.

Hiện, trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận, mảng điện đóng góp nhiều nhất (năm 2022), dù tăng trưởng không quá nhiều. Riêng cơ điện lạnh, tỷ trọng đóng góp đang giảm dần. Theo đó, mục tiêu cho năm 2023 và các năm kế tiếp là phải tăng công suất.

Riêng mảng cơ điện lạnh phải tăng, mở rộng thị trường, tăng thị phần. “Với doanh thu như vậy, mảng cơ điện lạnh sẽ bị triệt tiêu trong thị trường này” , bà khẳng định.

Mảng bất động sản đề mục tiêu tăng gấp 6 lần lợi nhuận, 5 năm qua đã không có dự án nào để bán

Chi tiết kế hoạch 2023:

+ Mảng năng lượng: tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu dự kiến đạt 5.198 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.351 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 19% so với thực hiện trong năm trước.

Hiện REE đã sở hữu danh mục tài sản mà các nhà máy thủy điện chiếm hơn 50% tổng công suất lắp đặt. Năm 2023, REE Energy sẽ tiếp tục tập trung vào việc gia tăng danh mục tài sản thêm 100 MW, chủ yếu vào các dự án năng lượng tái tạo theo định hướng chiến lược của Quy hoạch Điện 8, đồng thời tận dụng cơ hội M&A, phát triển dự án mới khi QHĐ 8 chính thức được ban hành.

+ Mảng bất động sản: dự kiến doanh thu 2.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 930 tỷ đồng; lần lượt tăng 115% và 61% so với năm trước.

Hiện mảng bất động sản của REE gồm phát triển bất động sản và cho thuê văn phòng. Trong đó, mảng phát triển bất động sản được Công ty kỳ vọng sẽ đạt kết quả đột biến trong năm nay với mức doanh thu 1.144 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 405 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 6 lần năm ngoái.

Theo đó, REE Land sẽ hoàn thiện khâu đền bù giải phóng mặt bằng và xin giấy phép xây dựng đối với Dự án Nhà ở Thương mại Phú Hội. Đối với Dự án Nhà ở Thương mại Bồ Xuyên, REE Land cam kết sẽ hoàn thành việc bán 100% các sản phẩm nhà ở thấp tầng của dự án trong năm. REE Land cũng sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất mới để mở đường cho việc phát triển các dự án mới trong tương lai.

Với phân khúc cho thuê, REE lên kế hoạch các tòa nhà văn phòng đạt tỷ lệ lấp đầy là 98,5%.

+ Mảng cơ điện lạnh: REE đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức 20% lên 3.383 tỷ đồng, tướng ứng LNST kỳ vọng đạt 160 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư công, đầu tư phân xưởng nhà máy mới và du lịch - khách sạn sẽ là những phân khúc trọng tâm.

+ Mảng nước & môi trường cụ thể hơn là REE Water, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 335 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với năm ngoái.

Nhìn lại 2022, ban lãnh đạo đánh giá là năm Tập đoàn REE đạt kết quả cao nhất kể từ khi cổ phần hóa năm 1993 – và đây là kết quả của việc đầu tư tích lũy từ nhiều năm. Cụ thể, doanh thu 9.372 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.693 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, vượt 31% so với kế hoạch và là con số kỷ lục.

Bán cổ phiếu quỹ thực hiện chương trình ESOP

Tại Đại hội lần này, Công ty cũng thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho các nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm 2023. Tổng lượng cổ phiếu quỹ bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, với giá bán cố định 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, được giải tỏa theo lộ trình: 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm; 30% sau 2 năm; và 40% tự do chuyển nhượng sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu quỹ. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024.

REE cũng tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới. Danh sách các ứng viên gồm có:

Ông Alain Xavier Cany – Phó Chủ tịch không điều hành, do cổ đông lớn là quỹ Platinum Victory Pte. Ltd. (nắm giữ hơn 119,5 triệu cổ phiếu, tương đương 33,64% cổ phần) đề cử.

Bà Hsu Hai Yeh – hiện không nắm giữ chức vụ, do Platinum Victory đề cử.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm tự ứng cử, sở hữu 43,5 triệu cổ phiếu, tương đương 12,2% cổ phần.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – thành viên điều hành đương nhiệm, được đề cử bởi cổ đông lớn Nguyễn Ngọc Hải (nắm giữ 19,45 triệu cổ phiếu, tương đương 5,5% cổ phần).

Ông Huỳnh Thanh Hải – thành viên điều hành đương nhiệm, được đề cử bởi bà Mai Thanh.

Ông Mark Andrew Hutchinson – thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm, do Platinum Victory đề cử tiếp tục nắm giữ vị trí.

Ông Đỗ Lê Hùng – thành viên HĐQT độc lập, được HĐQT đương nhiệm đề cử tiếp tục nắm giữ vị trí.