ĐHCĐ HDBank: Đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 21.000 tỷ đồng trong năm 2025, vững vàng trên hành trình phát triển Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hiện đại, đa năng và bền vững

Đại hội năm nay đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển của HDBank – hành trình bền bỉ xây dựng niềm tin, đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và nền kinh tế quốc gia. HDBank đang chuyển mình mạnh mẽ để kiến tạo HD Financial Group – một Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hiện đại, đa năng, tích hợp công nghệ và dịch vụ toàn diện.

Tham dự Đại hội có các khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX), lãnh đạo HDBank, đại diện các cổ đông chiến lược.

Tại thời điểm khai mạc đại hội (9h00), theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, có các cổ đông đại diện cho hơn 85,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

Như mọi năm, cổ đông HDBank thực hiện đăng nhập trực tuyến và biểu quyết online các vấn đề của Đại hội.

Ông Kim Kim Byoungho, chủ tịch HĐQT HDBank phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo đó, năm 2024 dù chứng kiến nhiều biến động toàn cầu - từ căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát đến sự phục hồi chậm của nền kinh tế - HDBank vẫn đạt được những kết quả tích cực, vững chắc. Đồng thời HDBank đạt được những bước đột phá chiến lược và tiếp tục gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng, đối tác và người lao động.

Kết thúc năm vừa qua, lợi nhuận trước thuế vượt 16.700 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cổ đông giao. Giá trị vốn hóa của HDBank cuối năm 2024 đạt trên 89.000 tỷ đồng, tăng trên 50% so với năm 2023, phản ánh niềm tin vững chắc của nhà đầu tư vào tầm nhìn và năng lực duy trì tăng trưởng cao và liên tục. HDBank cũng duy trì truyền thống chia cổ tức cao với tổng tỷ lệ chia tới 30% (gồm 10% bằng tiền mặt và 20 % bằng cổ phiếu). Không chỉ kinh doanh tích cực, HDBank còn vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đổi mới của HDBank khi chúng ta chính thức ra mắt Tập đoàn Tài chính ngân hàng HDBank – giúp phát huy tối đa sức mạnh cộng hưởng to lớn từ HDBank, Ngân hàng số Vikki, Công ty Chứng khoán HD và các công ty con, công ty liên kết khác trong một tập đoàn thống nhất. Thay vì vận hành riêng lẻ và thiếu gắn kết, mô hình tổ chức mới theo mảng kinh doanh giúp tích hợp đa dạng dịch vụ (ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư, ngân hàng số và nhiều mảng hoạt động khác...) thành hệ sinh thái tài chính liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm.

Bước đột phá trong quá trình chuyển đổi này chính là việc hoàn thành nhận chuyển giao và chuyển đổi Ngân hàng Đông Á thành Ngân hàng số Vikki. Là ngân hàng số thế hệ mới, Vikki hiện thực hóa tầm nhìn kết nối và trao cơ hội cho hàng triệu khách hàng. Cách tiếp cận này không chỉ phát huy sức mạnh cộng hưởng nội bộ mà còn giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, vận hành, đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị vượt trội cho hơn 20 triệu khách hàng.

Chiến lược kinh doanh số năm qua tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng khích lệ với 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện qua nền tảng số, 80% khách hàng mới trong năm 2024 đến từ kênh số.

HDBank đồng thời duy trì vị thế tiên phong trong tài chính bền vững, tích hợp toàn diện chuẩn mực ESG vào hoạt động. Năm 2024, Ủy ban Phát triển Bền vững được thành lập nhằm thực thi cam kết tăng trưởng xanh và kiến tạo giá trị dài hạn.

"Nhìn về phía trước, chúng tôi hiểu rõ những thách thức đang trực chờ. Dù vậy Hội đồng Quản trị HDBank rất tin tưởng vào khả năng hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2025, chúng tôi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 21.179 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024. Có thể ai đó sẽ cho rằng đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng lịch sử 10 năm đổi mới tăng trưởng cao của HDBank đã cho thấy chúng tôi luôn tìm thấy cơ hội trong thách thức. Những biến động hiện tại là ngắn hạn - và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến về phía trước với quyết tâm cao" - chủ tịch HDBank nói.

Ông Kim Kim Byoungho, chủ tịch HĐQT HDBank báo cáo tại Đại hội

2024 – Năm của bản lĩnh, hiệu quả và niềm tin

Thay mặt Ban điều hành, Ông Phạm Quốc Thanh, thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc, báo cáo với Đại hội về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Vượt qua nhiều biến động kinh tế – tài chính, HDBank tiếp tục định hướng phát triển vững chắc, quản trị rủi ro hiệu quả và tăng trưởng toàn diện.

Cụ thể, Tổng tài sản HDBank tăng trưởng liên tiếp trong nhiều năm liền đạt 697.366 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023 và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Chất lượng tài sản của HDBank được kiểm soát ở mức cao với tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước và nằm trong TOP những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 437.731 tỷ đồng, tăng 23,85% so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2024 thuộc nhóm các ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao, cao hơn so với bình quân chung của toàn ngành và nằm trong giới hạn được NHNN giao.

Tổng huy động đạt 621.119 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2023, giúp HDBank đảm bảo tốt nhu cầu vốn và an toàn thanh khoản cao. HDBank vẫn đảm bảo tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vốn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tổng huy động vốn hoàn thành 99,5% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tiền gửi từ kênh ngân hàng số tăng hơn 70% so với năm 2023. Huy động khách hàng chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn huy động của HDBank, tiền gửi khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất 76% tổng tiền gửi khách hàng

Lợi nhuận trước thuế của HDBank năm 2024 đạt 16.730 tỷ đồng tăng 28,5% so với năm 2023, hoàn thành 105,5% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 39,1%. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro kiểm soát trong hạn mức đề ra.

Trong năm 2024, Moody's đã nâng hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của HDBank lên mức Ba3 – một trong những mức cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, ghi nhận nỗ lực quản trị, hiệu quả vận hành và tiềm năng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Cuối năm 2024, HDBank tiếp nhận Ngân hàng TMCP Đông Á theo phương án chuyển giao của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước – một dấu mốc cho thấy năng lực tài chính, uy tín và tinh thần tiên phong của HDBank. Đồng thời, ngân hàng số Vikki chính thức ra đời, hoạt động độc lập, về tài chính và nhanh chóng tăng trưởng, góp phần mở rộng hệ sinh thái số hóa toàn diện của HDBank.

Về hoạt động của công ty con, đến 31/12/2024, tổng tài sản của HD SAISON đạt 19.648 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 18.212 tỷ đồng, với mức tăng trưởng tín dụng đạt 13,2%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 7,4% và tỷ lệ an toàn vốn đạt 22,7% đảm bảo cho HD SAISON luôn cân bằng mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và an toàn hoạt động.

Năm 2025 – Vững tin tăng tốc, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Được sự đồng thuận cao của cổ đông, HDBank đặt ra các mục tiêu kinh doanh đầy khát vọng cho năm 2025: Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 21.179 tỷ đồng, tăng 27% – một trong những mức tăng cao nhất ngành. ROE kỳ vọng đạt 26,2%, ROA đạt 2,15% – tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng hiệu quả hàng đầu. Tổng tài sản hướng tới 890.442 tỷ đồng (+28%), dư nợ tín dụng đạt 579.851 tỷ đồng (+32%), huy động vốn 792.812 tỷ đồng (+28%). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống.

Ông Phạm Quốc Thanh, thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc HDBank báo cáo với Đại hội về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nguồn lợi nhuận có thể phân phối năm 2024 là 10.396 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 28%

Ông Lưu Đức Khánh, Phó chủ tịch HĐQT báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Lãnh đạo HDBank báo cáo, nguồn lợi nhuận có thể phân phối năm 2024 là 10.396 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 28%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngân hàng sẽ linh hoạt, thận trọng và xin ý kiến cổ đông tại thời điểm phù hợp để đảm bảo năng lực tài chính cho phát triển bền vững lâu dài.





