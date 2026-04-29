ĐHCĐ PSI: Lợi nhuận quý 1/2026 tăng 211%

Ngày 22/4/2026, CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025, PSI đạt được đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu hoàn thành 125% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 49% kế hoạch đề ra.

Bước sang năm 2026, PSI xác định đây là giai đoạn “tăng tốc”, với trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện và từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo định hướng ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng.

Chiến lược phát triển được xây dựng trên ba trụ cột chính, gồm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Ngân hàng PVcomBank và các đối tác quốc tế.

Trong đó, PetroVietnam tiếp tục đóng vai trò trụ cột vững chắc, tạo nền tảng về hệ sinh thái năng lượng và cơ hội phát triển dài hạn; trong khi PVcomBank với năng lực tài chính, mạng lưới khách hàng rộng khắp và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng là động lực quan trọng giúp PSI mở rộng thị trường và gia tăng chiều sâu hoạt động.

Song song đó, PSI tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người và công nghệ làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PSI nhấn mạnh: “Năm 2026 là thời điểm để PSI tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ. Chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ làm động lực, con người làm trung tâm, đồng hành cùng cổ đông, khách hàng và đối tác để tạo ra giá trị dài hạn.”

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh Quý I/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực, với doanh thu hoạt động tăng 34,59% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 211,59%.

PSI đang từng bước triển khai chiến lược phát triển trung và dài hạn giai đoạn 5 năm - 10 năm tiếp theo, hướng tới mô hình công ty chứng khoán hoạt động chuyên sâu, hiệu quả và bền vững, đặt mục tiêu không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn từng bước nâng cao vị thế trên thị trường.

Đón đầu các xu hướng mới, PSI đã và đang chủ động chuẩn bị nguồn lực để tham gia thị trường carbon và tài sản số, với sự đầu tư bài bản về nhân sự, công nghệ và hạ tầng. Đây được xem là bước đi chiến lược, mở ra dư địa tăng trưởng mới và khẳng định cam kết phát triển bền vững của PSI trong dài hạn.