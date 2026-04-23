ĐHCĐ Văn Phú: Liên tục mở rộng quỹ đất lớn từ Hà Nội, Bắc Ninh, Huế, Đồng Nai đến TPHCM...đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cao nhất lịch sử

Ngày 23/4, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Văn Phú (VPI) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026. Tại đại hội, Ban lãnh đạo Văn Phú trình cổ đông kế hoạch ﻿ ﻿doanh thu, lợi nhuận thuế lần lượt ở mức 4.500 tỉ đồng và 720 tỉ đồng, tương đương tăng 127,7% và 83,2% so với mức thực hiện năm 2025. Đây cũng là mục tiêu doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp từ khi Văn Phú niêm yết thành công ty đại chúng.

Để đạt mục tiêu này, đại diện Văn Phú cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tốc độ bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện bán hàng và bàn giao tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier – Phú Thuận (TPHCM), Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier – Phú Hội (Huế)...

Đồng thời, Công ty sẽ tối ưu hóa dòng tiền vận hành thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác kinh doanh tại các tài sản thương mại, dịch vụ lưu trú nhằm tạo nguồn thu ổn định, gồm: Dự án Oakwood Residence Hanoi, Terra - An Hưng ( Hà Nội ) .

Tháng 6/2026, công ty sẽ đưa dự án Auko G lamping – Phong Nha ( Quảng Trị ) vào khai thác vận hành, dự án có vị trí đắc địa tại khu vực di sản thiên nhiên thế giới Sơn Đoòng, đây sẽ là điểm đến thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế.

Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận (tại Quận 7 cũ) là một trong những dự án trọng điểm Văn Phú triển khai trong năm 2026.

“Doanh nghiệp dự kiến mở bán đồng loạt các dự án tại các đô thị lớn, cung ứng ra thị trường gần 2.000 sản phẩm, qua đó tạo bước tăng trưởng mạnh về quy mô hoạt động và kinh doanh”, đại diện Văn Phú cho biết.

Bên cạnh đó, Văn Phú cũng sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quỹ đất thông qua hoàn thành phê duyệt pháp lý và khởi công các dự án : Dự án Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã Tân Nhựt, thành phố Hồ Chí Minh); Dự án Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex tại đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội ; dự án Vlasta Premier - Phú Hội , Hu ế và các dự án tại Bắc Ninh, Đồng Nai…Đây đều là những dự án có vị trí trung tâm tại các thành phố lớn hàng đầu Việt Nam.

Ngoài những dự án trên, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TPHCM dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Qua đó, Văn Phú sẽ nhận về các quỹ đất đối ứng tại các khu vực trung tâm tại TPHCM như đường Lý Tự Trọng, đường Kinh Dương Vương, đường Đào Duy Từ… để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn.