ĐHCĐ Viettel Global (VGI): Hướng tới doanh thu tối thiểu 33.000 tỷ đồng vào năm 2028

Ngày 27/04, Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán VGI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình.

Năm 2022 Viettel Global hoạt động trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại các nước mà Tổng công ty đầu tư đều cao hơn so với dự báo đầu năm, tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng. Tỷ giá tại một số thị trường có diễn biến xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số hiệu quả của thị trường.

Tuy nhiên, đây cũng là năm chứng kiến nhu cầu đẩy mạnh đầu tư vào CNTT và chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực bởi các Chính phủ cũng như các tổ chức. Các nhóm dịch vụ số khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ số khách hàng cá nhân và Tài chính điện tử là nguồn tăng trưởng bổ sung với tiềm năng lớn khi dịch vụ Viễn thông đang bão hòa.

Vượt qua các khó khăn, Viettel Global đạt 27.329 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 21% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.014 tỷ đồng – tăng gấp 3 lần năm 2021, duy trì lợi nhuận hợp nhất dương 4 năm liên tiếp. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục tới 46%.

Chia theo lĩnh vực, doanh thu dịch vụ viễn thông truyền thống (8 thị trường) tăng trưởng 25,3% - cao gấp 6 lần mức tăng trưởng bình quân của viễn thông thế giới. Lĩnh vực ngoài viễn thông truyền thống cũng ghi nhận mức tăng trưởng 28%, cao nhất trong 3 năm gần đây. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ dịch vụ Tài chính điện tử với mức tăng trưởng 90%.

Theo dự báo của các tổ chức kinh tế uy tín, tăng trưởng GDP tại các thị trường Viettel Global đầu tư đều khởi sắc ở mức cao so với tăng trưởng năm 2023 do đa phần các quốc gia này đều thiên về xuất khẩu các sản phẩm cơ bản thiết yếu (nông nghiệp, thủy sản, khai khoáng…). Lạm phát cũng được dự báo ở mức thấp hơn năm 2022 ngoại trừ Tanzania do 40% hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với cơ cấu tỷ trọng doanh thu viễn thông truyền thống vẫn chiếm tỷ lệ xấp xỉ 90% tổng doanh thu, dư địa phát triển của thị trường khu vực châu Phi với công nghệ 4G dự báo tiếp tục tăng trưởng trên 30% trong 3-5 năm tới. Cố định băng rộng tại khu vực Đông Nam Á và châu Mỹ La tinh duy trì tăng trưởng ổn định ở mức 2 con số, giúp Viettel Global tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao so với tốc độ trung bình của ngành.

Năm 2023, Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu là 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế duy trì đạt dương đến tương đương năm 2022. Thuê bao viễn thông lên kế hoạch tăng trưởng thêm 2 triệu thuê bao và thuê bao số tăng trưởng thêm 6 triệu thuê bao.

Về kế hoạch cho giai đoạn 2023-2028, Viettel Global đặt mục tiêu doanh thu năm 2028 đạt khoảng 33.000 – 37.000 tỷ đồng (tương ứng trung bình tăng trưởng 3-5%/năm), lợi nhuận trước thuế duy trì mức tăng trưởng tương đương doanh thu. Thuê bao viễn thông tăng trưởng 1-2 triệu thuê bao/năm và thuê bao số tăng trưởng tối thiểu 10-15%/năm.