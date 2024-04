ĐHĐCĐ ABBank: Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 gấp đôi năm 2023

Lãnh đạo ABBank lý giải vì sao lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch



Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, ABank đạt tổng tài sản 161.977 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2022, tương đương với 118,4% kế hoạch 2023; Huy động từ khách hàng đạt 115.654 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2022; Tổng dư nợ đạt 102.448 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022. Trong năm 2023, ABBank cũng đã thực hiện tăng vốn thành công, nâng vốn điều lệ từ 9.409 tỷ đồng lên 10.350 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 513 tỷ đồng, giảm 69,6% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,17%, đảm bảo dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phạm Duy Hiếu, Quyền Tổng Giám đốc ABBank cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 sụt giảm do phải thoái dự thu lãi trái phiếu đầu tư đáo hạn chưa được thanh toán, thoái lãi dự thu các khoản cho vay do phát sinh nợ quá hạn; dự phòng rủi ro tín dụng phải trích lập tăng cao. Ngoài ra, trong năm qua, ngân hàng cũng dành nhiều nguồn lực để thực hiện chuyển đổi nâng cao hiệu quả hoạt động...

Điểm sáng là tỷ lệ thu phí dịch vụ và bảo lãnh trên tổng thu nhập đạt 20,4%, tăng 12,3% so với năm 2022. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 11,07%, cao hơn so với yêu cầu của NHNN là tối thiểu 8%.

Vừa qua, ABBANK đã hợp tác với Tổ chức tư vấn chuyển đổi có uy tín là McKinsey để thiết kế và triển khai lộ trình phát triển 5 năm 2024 – 2028 với kỳ vọng đưa Ngân hàng bứt phá trở lại trong nhóm ngân hàng đạt chất lượng dịch vụ, hoạt động an toàn và tăng trưởng tốt trong tương lai.

Chuyển đổi số bứt phá

Đáng chú ý, hoạt động chuyển đổi số đạt kết quả ấn tượng. ABBank cho biết, số lượng giao dịch trên kênh số tăng 63% và 87% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên kênh số.

Trong đó, tổng số lượng giao dịch trên kênh số đạt 33 triệu giao dịch, tăng 63% so với năm 2022. Bên cạnh đó, tổng giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân trên ứng dụng Ngân hàng điện tử AB Ditizen đạt 438,5 nghìn tỷ đồng, tăng 44% so với 2022 trong đó thì giá trị giao dịch của 2 phân khúc khách hàng trung lưu và khách hàng cao cấp đang tăng trưởng tốt.

Số lượng giao dịch trung bình của 01 khách hàng hoạt động trong tháng cũng tăng 69% từ 9 giao dịch/tháng trong tháng 01/2023 lên 16 giao dịch/tháng trong tháng 12/2023.

Mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng trong năm 2024

Về kế hoạch kinh doanh, ABBank trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 94,5% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến ở mức 170.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. Huy động từ khách hàng tăng 13% lên 113.349 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 116.272 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 được xây dựng căn cứ trên kế hoạch tăng trưởng 5 năm 2024 – 2028 với mục tiêu cụ thể cuối năm 2028 sẽ đạt tổng tài sản: 420.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.200 – 10.000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường: 57.000 – 68.000 tỷ đồng.

ABBank đề xuất để lại toàn bộ số lợi nhuận còn lại chưa phân phối nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện kế hoạch chiến lược, tạo tích lũy nội tại để tăng vốn điều lệ trong tương lai. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của Ngân hàng trong năm 2023 là 298,7 tỷ đồng. Theo đó, cùng với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ABBank đang là 1.840,7 tỷ đồng.



Tại đại hội, ngân hàng cũng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, ngày 18/01/2024, bà Phạm Thị Hằng đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng Cổ đông thông qua miễn nhiệm. Sau đó, căn cứ đề xuất của của Ban Kiểm soát, HĐQT ABBank đã có văn bản trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Quang, hiện giữ chức cố vấn Ban Kiểm soát ABBank vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.