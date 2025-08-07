ĐHĐCĐ bất thường Novaland: Chốt phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, giá 15.746 đồng/cp và 40.000 đồng/cp

Ngày 7/8/2025, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Novaland diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho cổ đông và dư nợ gốc trái phiếu; phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Novaland.

Phát hành gần 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 8.719 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cp để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160,492 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, hơn 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đây là số tiền NVL phải trả cho ba chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay.

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

Vay tối đa 5.000 tỷ đồng, khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Đại hội đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công ty.

Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên. Công ty sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà ĐHĐCĐ cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 05 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Phương án chi tiết hơn sẽ được trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung.

Ông Dương Văn Bắc – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland tặng hoa cho Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Tân thành viên HĐQT Tập đoàn Novaland vừa được Đại hội tín nhiệm và bầu cử.

Chưa hết khó khăn nửa đầu năm, Novaland tìm hướng xử lý nợ

6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác. Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng; tổng nợ vay là hơn 61 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32 nghìn tỷ đồng.

2 quý đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025; tại TP.HCM, Tập đoàn đã cấp gần 1.300 sổ hồng tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, hoàn thành 18% mục tiêu cấp sổ năm 2025.

Tiến độ bàn giao sản phẩm còn chậm, Novaland huy động thêm nguồn vốn để có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram… đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025.

Cuối tháng 07/2025, dự án The Park Avenue – một trong những dự án đắc địa của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM đã được cấp giấy phép xây dựng, sau nhiều năm vướng mắc.