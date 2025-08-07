Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng

Trước ngày ĐHĐCĐ bất thường, Novaland công bố bổ sung Tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu (40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8 của NVL là 18.200 đồng.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, cũng như dự liệu của Novaland về giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi được cổ đông thông qua chủ trương tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng phương án chi tiết hơn với các trái chủ để trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt để thực hiện phương án phát hành, dự kiến trong năm 2026.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,786%.