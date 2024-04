ĐHĐCĐ DIC Holdings thông qua kết hoạch doanh thu hợp nhất 832 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2023

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Lê Đình Thắng cho biết, năm 2023 là một năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Thị trường BĐS suy thoái, nhiều chủ đầu tư mất khả năng thanh toán dẫn đến các nhà thầu thi công gặp rủi ro trong việc thu hồi vốn. Mặc dù Chính phủ có nhiều biện pháp kích cầu như giảm lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công... nhưng các DN vẫn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và việc làm, hàng tồn kho ngày càng tăng cao.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT DIC Holdings

Là Công ty hoạt động trong cả hai lĩnh vực nêu trên, DIC Holdings cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Nhờ định hướng đúng và áp dụng linh hoạt những biện pháp hợp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, giá trị sản lượng hợp nhất năm 2023 đạt 756,3 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 581,7 tỷ đồng bằng 114% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 107,1 tỷ đồng bằng 4.461% kế hoạch. Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Đánh giá về năm 2024, ban lãnh đạo DIC Holdings nhận định còn nhiều khó khăn bất ổn do ảnh hưởng chiến tranh và thị trường BĐS chưa phục hồi, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Dù vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch SXKD với giá trị sản lượng hợp nhất kế hoạch năm 2024 là 886 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Tổng doanh thu hợp nhất 832 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 110 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023. Kế hoạch chia cổ tức 10%.

“Tuy nhiên, chúng tôi ước tính có thể đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành trong năm nay” – Lãnh đạo công ty cho biết.

Để thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng trong bối cánh khó khăn, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể.

Về mảng thi công xây lắp, công mẹ tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc cho năm 2024, trong đó chủ động tham gia đấu thầu và nhận thầu các công trình trọng điểm từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh BRVT có giá trị lớn, chủ đầu tư có nguồn tài chính dồi dào và uy tín. Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công để bàn giao cho chủ đầu tư như “Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu” với giá trị trên 400 tỷ đồng bàn giao cuối tháng 6/2024; Cơ bản hoàn thành công trình Chung cư A2-1 trong tháng 12/2024; Tập trung triển khai thi công gói thầu Công viên Ao Cá phường 2 ngay sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng; Tiếp tục triển khai xây dựng phần thô các khu nhà ở tại dự án Gò Cát theo kế hoạch.

DC4 cho biết sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu nhận thầu các hạng mục công trình của chủ đầu tư PTSC, đây là chủ đầu tư có nguồn công việc lớn và tài chính mạnh mà công ty đã tham gia thi công hiệu quả 2 gói thầu nhà xưởng trong năm trước.

Ngoài việc tập trung vào các công trình dân dụng truyền thống thì công ty tiếp tục định hướng tìm kiếm tham gia thi công các trình công nghiệp nhà xưởng đón đầu sự phát triển của BĐS công nghiệp khi làn sóng đầu tư đang chuyển dịch về Bà Rịa Vũng Tàu.

Về đầu tư, kinh doanh BĐS, DIC Holdings đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng tại dự án Vung Tau Centre Point trong đó phấn đấu lũy kế đến hết năm 2024 bán được ít nhất 70% số lượng căn hộ của dự án.

Công ty sẽ triển khai thủ tục xin chủ trương đầu tư DA Chung cư cao cấp 25 tầng tại đường 2/9 Phường 11, Tp.Vũng Tàu; Tiếp tục bám sát và hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Hạ Long và các DA khác của Công ty đang theo đuổi. Tiếp tục làm việc với khách hàng để chuyển nhượng nhà xây thô và cấp chủ quyền cho khách hàng tại dự án Khu nhà ở Gò Cát - TP. Bà Rịa.

Bên cạnh đó, sẽ tìm kiếm các quỹ đất sạch tại các vị trí tiềm năng và M&A các dự án có pháp lý đầy đủ để mở rộng đầu tư các dự án BĐS nhà ở, nghiên cứu đầu tư sang các dự án BĐS công nghiệp để tạo nguồn thu ổn định lâu dài, tận dụng lợi thế khu vực vốn có hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp phát triển.

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, năm 2024 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 525 tỷ đồng lên 866 tỷ đồng, trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 là 10% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Lê Thu Trang (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung bà Trần Thị Thu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.