ĐHĐCĐ EVNGenco3: Lợi nhuận trước thuế 5 tháng đầu năm ước đạt 1.239 tỷ đồng

Sáng ngày 15/6/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGenco3, mã chứng khoán PGV) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty đặt kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 28,725 tỷ kWh, tăng nhẹ 2,08% so với kết quả thực hiện năm 2022, theo đó dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%.

Tương ứng, kế hoạch doanh thu công ty mẹ hơn 48.400 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện 2022; lãi sau thuế công ty mẹ (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) dự kiến đạt 2.068 tỷ đồng, giảm 6,2%.

Trong đó, lợi nhuận từ điện (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) chiếm 80%, tương ứng 1.976 tỷ đồng. Mục tiêu sản lượng điện là 28,7 tỷ kWh, tăng 2% so với thực hiện năm trước.

Tại đại hội, đại diện Công ty công bố kết quả ước 5 tháng của PGV, với doanh thu 22.160 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.239 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

Tính đến hết ngày 31/5/2023, sản lượng điện công ty mẹ sản xuất được 12,28 tỷ kWh, vượt 4,7% kế hoạch 5 tháng và 42% kế hoạch năm 2023, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó nổi bật là sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đạt 3,4 tỷ kWh, tương đương 82% kế hoạch phát điện 6 tháng mùa khô 2023. Sản lượng điện sản xuất của Nhiệt điện Vĩnh Tân là 3,45 tỷ kWh, đạt 81% kế hoạch phát điện 6 tháng mùa khô 2023.

Năm nay PGV lên kế hoạch vốn đầu tư xây dựng với gần 5.500 tỷ đồng. Trong đó, gần 5.400 tỷ đồng dành cho trả nợ gốc vay, còn lại (hơn 138 tỷ đồng) dành cho đầu tư thuần.

Chi tiết từng mảng, với mảng cung ứng nhiên liệu khí, PGV cho biết sẽ triển khai gia hạn hợp đồng mua bán khí với PV Gas (GAS) với khối lượng bao tiêu là 1,85 tỷ m3, thời gian gia hạn là 10 năm (đến hết năm 2033) để đảm bảo cấp khí cho cụm nhà máy điện Phú Mỹ giai đoạn từ năm 2023 trở đi.

Tổng Giám đốc Lê Văn Danh cho biết, hiện tại các điều khoản trong hợp đồng với GAS đã được thông qua, trong khi GAS cũng đang xin ý kiến từ công ty mẹ là PVN. Dự kiến hợp đồng sẽ ký kết trong tháng 6/2023. Ngoài ra, việc cấp khí hiện vẫn bình thường, không có gì gián đoạn cả, đúng với khả năng cấp khí và nhu cầu, đảm bảo liên tục cho phát điện.

Công ty cũng nhấn mạnh đang chạy các chương trình dài hơi hơn, như nhập khí, mua khí LNG để bù các phần khí thiếu hụt, nên có thể yên tâm nhiên liệu đầu vào cho cụm Phú Mỹ.

Về cung ứng than, PGV cho biết trong 5 tháng đầu năm đã làm việc với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc nhằm tăng khối lượng than để đáp ứng trong các tháng cao điểm mùa khô. Đồng thời nhờ thực hiện điều chuyển than linh hoạt giữa 2 nhà máy Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 mà cơ bản đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất của cả 2 nhà máy.

Bên cạnh đó, PGV đã triển khai mua than từ các nhà cung cấp khác, phần lớn là nguồn than nhập khẩu với tổng khối lượng dự kiến khoảng 1,5 triệu tấn để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất năm 2023 của nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 (hiện tại đã ký hợp đồng 1,16 triệu tấn).

Ngoài ra, PGV cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển dự án, tham góp vốn và thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện mới theo Quy hoạch điện lực quốc gia (QHĐ8), như tuabin khí sử dụng LNG, thủy điện, điện gió trên bờ và ngoài khơi, nhà máy điện đốt rác, nhà máy điện linh hoạt ICE.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT PGV – cho biết thêm mục tiêu sản lượng điện khoảng 28,7 tỷ kWh là vượt mức được Bộ Công thương giao cho. Chủ tịch cũng đề cập về việc đã chuẩn bị trước về máy móc, dù không hẳn đã dự báo được El Nino sẽ xảy ra, và hiện tại đánh giá kế hoạch năm vẫn mang tính khả thi.

Cũng tại kỳ họp năm nay, PGV tổ chức bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sau khi nhiệm kỳ hiện tại (2018 - 2023) sẽ kết thúc tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến là 5 người, bổ sung thêm 1 nhân sự so với nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, 4 nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2022 tiếp tục là ứng cử viên. Cụ thể, danh sách ứng viên HĐQT bao gồm ông Đinh Quốc Lâm, ông Lê Văn Danh, bà Nguyễn Thị Hải Yến, ông Nguyễn Minh Khoa và ông Đỗ Mộng Hùng. Riêng ông Hùng ứng cử với tư cách thành viên độc lập của HĐQT.

Cùng đó, ban kiểm soát cũng bầu nhân sự nhiệm kỳ mới với 3 thành viên, ông Phạm Hùng Minh, ông Đậu Đức Chiến, bà Vũ Hải Ngọc.