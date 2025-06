ĐHĐCĐ KIDO: Kế hoạch lợi nhuận tăng 662%, “hé lộ” các dự án BĐS lớn, sẽ đưa tiếp Vạn Hạnh Mall về Tập đoàn

Sáng ngày 5/6/2025, CTCP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán KDC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, thông qua mục tiêu doanh thu thuần 13.000 tỷ - tăng 56% và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng – tăng đến 662% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2024, KIDO ghi nhận doanh thu thuần 8.331 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng - giảm 50% so với năm 2023. Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu do doanh thu tài chính giảm mạnh khi không còn ghi nhận hơn ngàn tỷ từ thanh lý như năm 2023.

Năm 2025, KIDO nhận định nền kinh tế toàn cầu vẫn sẽ gặp khó khăn dù suy thoái đã giảm bớt. Trong đó, các yếu tố địa chính trị như xung đột Nga - Ukraine, bất ổn tại Trung Đông, và ảnh hưởng của chính trị Mỹ sẽ tiếp tục tạo ra các biến động kinh tế. Đặc biệt, các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường toàn cầu bất ổn và nhu cầu giảm.

Tuy nhiên, KIDO kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong năm 2025.

Hiện, KIDO đang hoạt động trong các lĩnh vực gồm: (i) ngành hàng dầu ăn, (ii) ngành hàng bơ, (iii) ngành hàng gia vị (KIDO đang nắm giữ cổ phần tại Tường An, Vocarimex và KIDO Nhà Bè), (iv) ngành hàng bánh (gồm bánh tươi, bánh khô, bánh trung thu), (v) ngành bánh bao & Bánh hấp đông lạnh (KIDO đã thâu tóm Thọ Phát).

Tại Đại hội, KIDO cho biết Công ty hiện đang dẫn đầu thị phần về ngành hàng dầu ăn và ngành hàng bơ. Công ty vừa mở rộng sang lĩnh vực gia vị. Cuối tháng 5/2025 vừa qua, Tường An cũng chính thức cho ra mắt thêm 2 dòng sản phẩm mới: Nước tương & Tương ớt Tường An Unicook.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Lệ Nguyên cho biết: “ Sau 2 năm tái cấu trúc thì KIDO cơ bản đã hoàn thiện. Trong đó, với ngành bánh tươi thì doanh số hàng tháng hiện lên 50-60 tỷ, được khách hàng đón nhận kể từ khi KIDO quay lại thị trường. Còn với hãng bánh khô, khi mua lại Thọ Phát thì việc hợp tác, phát triển cũng mất nhiều thời gian. Đến nay, ngành bánh bao bắt đầu đã có hiệu quả đóng góp cho Tập đoàn”.

Giới thiệu một số ý tưởng bất động sản: Dự án Whale Bay, KDC Central Tower…

Tại đại hội, KIDO bổ sung tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác với đơn vị khác để khai thác quỹ đất hiện hữu của hệ sinh thái.

Ban lãnh đạo cho biết song hành với việc thực thi chiến lược cho các ngành hàng chủ lực (dầu ăn, bơ, gia vị, bánh, thương mại điện tử), tập đoàn sẽ tìm kiếm các đối tác tiềm năng để kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án thương mại bán lẻ, khu phức hợp mua sắm, văn phòng, căn hộ... từ quỹ đất hiện hữu để tạo ra cộng hưởng về doanh thu/lợi nhuận.

Một số ý tưởng bất động sản sắp tới của KIDO được giới thiệu với tên gọi: Whale Bay được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du khách đến checkin; dự án KDC Central Tower ở vị trí đất vàng/đất kim cương hay dự án KDC Residence.

Ông Nguyên chia sẻ thêm, hiện các khu đất của KIDO đang được gỡ pháp lý dần để có thể sớm thực hiện lại dự án. Ông nhấn mạnh, nhiều dự án này có giá trị rất lớn, nếu triển khai được sẽ giúp tăng đáng kể giá trị cổ phiếu hiện nay của Tập đoàn.

Với dự án 8-12 Lê Duẩn, đại diện KIDO thông tin có điểm sáng mới sau khi Nhà nước ban hành Nghị định 68 và Nghị định 171. Theo đó, KIDO đang tiếp cận và thực hiện các thủ tục pháp lý để được thực hiện dự án. Và phía cơ quan Nhà nước đang thụ lý hồ sơ của KIDO.

Được biết, quý 4/2023, KIDO đã thực hiện trích lập dự phòng 753 tỷ cho dự án Lavenue tại địa chỉ 8 – 12 Lê Duẩn. Năm 2010, KIDO đã mua lại cổ phần Lavenue, đến nay là năm 2024, sau thời gian dài qua nhiều thủ tục, hồ sơ pháp lý, đầu tư dự án… và vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của KDC nhiều kỳ, nhiều năm. Nhận thức được vấn đề này, trong kỳ báo cáo thường niên 2023, Ban Tổng Giám Đốc đã thảo luận và thống nhất đi đến quyết định trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Lavenue.

Đưa Hùng Vương Plaza, Vạn Hạnh Mall về Tập đoàn

Ảnh: Ông Trần Lệ Nguyên - CEO KIDO.

Về mảng trung tâm thương mại, KIDO đang có kế hoạch đưa về Tập đoàn.

Năm 2024, KIDO cũng đã thành công đưa Hùng Vương Plaza “về chung một nhà” bằng việc đầu tư nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối 75,39%, giúp mở rộng hệ sinh thái bán lẻ của Tập đoàn, đưa một trung tâm thương mại hiện đại vào danh mục đầu tư.

"Trước đây khi Hùng Vương Plaza tự vận hành thì đã đạt công suất hơn 90%, khi KIDO tiếp quản cho đến hiện nay vẫn luôn vận hành ở mức xấp xỉ 100% công suất, đem lại dòng tiền ổn định cho hệ sinh thái tập đoàn" , đại diện chia sẻ.

Sắp tới, KIDO cũng sẽ đưa Vạn Hạnh Malls về Tập đoàn.

KIDO còn tiết lộ tập đoàn có những mặt bằng đẹp để triển khai các dự án rất lớn (mega project). Các dự án này có thể thu hút nguồn vốn đầu tư và giá trị thương mại rất lớn.

Tiếp tục trình ý kiến cổ đông tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ tại KDF và các vấn đề về thương hiệu KIDO

Vấn đề được quan tâm liên quan đến tranh chấp với Nutifood tại việc chuyển nhượng 24% vốn tại KIDO Foods (KDF), ông Nguyên cho biết 6 tháng sau khi KIDO tổ chức Đại hội bất thường thống nhất không chuyển nhượng cho đối tác nữa, thì phía Nutifoods vẫn chưa có phản hồi.

Dù vậy, ông Nguyên cho biết, hiện KIDO vẫn đang sở hữu KDF.

Điểm lại, năm 2023, KIDO có nghị quyết chuyển nhượng 24,03% vốn của KDF, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49% và không còn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này.

Đến tháng 9/2024, Nutifood đã công bố trở thành công ty mẹ của Kido Foods (KDF) sau khi hoàn tất mua lại 51% vốn (từ nhiều người bán).

KDF là doanh nghiệp sản xuất và phân phối 2 thương hiệu kem Merino và Celano có thị phần lớn nhất Việt Nam. Tuy hiện tại không nắm quyền chi phối doanh nghiệp kem, KIDO tuyên bố Merino và Celano vẫn là thương hiệu do tập đoàn này sở hữu.

Ghi nhận, từ đầu năm 2022, KIDO đã tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu từ các công ty con về tập đoàn, bao gồm Vocarimex, Dầu Tường An, KIDO Foods và KIDO Nhà Bè.

Riêng KDF đã chuyển quyền sở hữu trí tuệ 34 thương hiệu, trong đó có Celano và Merino. Giao dịch giữa 2 bên được ký kết hồi tháng 6/2022, được Cục sở hữu trí tuệ xác nhận vào tháng 8/2022 và sửa đổi vào tháng 12/2023.

KIDO cũng đã tổ chức Đại hội bất thường hồi 24/1/2025, tại đây cổ đông được lấy ý kiến về 4 vấn đề quan trọng gồm:

+ Không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KDF

+ Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano;

+ Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino;

+ Không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu KIDO.

Kết quả biểu quyết Đại hội bất thường cho thấy các nội dung đều được thông qua. Cụ thể, nội dung Không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KDF được thông qua với tỷ lệ tán thành là 91,3% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự hợp. Song song, 3 nội dung còn lại gồm Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino; Không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu KIDO, đều được thông qua với tỷ lệ hơn 99,1%.

Đại hội lần này, KIDO tiếp tục có tờ trình xin ý kiến cổ đông về 49% cổ phần đang nắm giữ tại KDF và các vấn đề về thương hiệu KIDO, nhãn hiệu Celano, Merino. Theo KIDO, do điều này chưa được quy định rõ ràng nên KIDO muốn được ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến 49% cổ phần KDF, tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu Merino và Celano.