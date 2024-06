ĐHĐCĐ Petrosetco: Không còn tình trạng “bán phá giá”, lợi nhuận dự kiến tăng 43%, sẽ thoái vốn nhà nước trước cuối năm 2025

Năm 2024, Petrosetco lên kế hoạch doanh thu 18.540 tỷ - tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 tối đa 10%.

Theo Petrosetco, 2024 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với mảng phân phối khi kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng, ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử.

Riêng thị trường điện tử năm 2024 được dự đoán sẽ giảm 5 - 10% so với năm 2023. Dù vậy, phân khúc sản phẩm cao cấp dự kiến vẫn tăng trưởng về số lượng khi nhóm khách hàng có thu nhập cao ít bị tác động trước tình hình kinh tế lạm phát, vẫn có khả năng và nhu cầu chi trả mua sắm.

Đối với mảng dịch vụ, năm 2024 cho thấy sự khởi sắc của thị trường dầu khí trong nước với những dự án mới được phê duyệt.

Với những luận điểm trên, kế hoạch năm nay được Công ty xây dựng dựa trên quan điểm thận trọng đối với những biến động không thuận lợi của tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong các tháng cuối năm. Với các sản phẩm ICT phân phối, điểm sáng đến từ việc người tiêu dùng sẽ có nhu cầu thay thế mới vòng đời sản phẩm sau khoảng thời gian sử dụng từ 3 - 4 năm trở lại đây , đặc biệt là các sản phẩm có sự tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo AI.

Kết thúc năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 17.508 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 137 tỷ đồng, giảm 18%. Công ty thực hiện được 57% so với kế hoạch lợi nhuận năm. Do đó, Đại hội lần này HĐQT PET dự trình không chia cổ tức năm 2023.

Về nhân sự, Petrosetco cũng thực hiện miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Thanh Cần, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Nguyễn Đức Minh.

Ngược lại, các cổ đông đã bầu bổ sung 3 thành viên mới cho nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Nguyễn Như Long, ông Hồ Minh Việt và bà Phạm Thị Hồng Điệp.

Trong đó,

+ Ông Nguyễn Như Long sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là Kỹ sư công nghệ vật liệu tại Đại học Bách khoa Tp.HCM và Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản lý sản xuất tại Đại học Nottingham (Vương quốc Anh). Từ năm 2017 tới nay, ông Long đang là Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Unis.

+ Ông Hồ Minh Việt sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pacific Western. Trong đó, từ tháng 8/2017 tới nay là Phó tổng giám đốc Petrosetco. Từ tháng 4/2021 tới nay là thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển. Ông Hồ Minh Việt sở hữu hơn 245.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,23% (tính đến ngày 25/03/2024).

+ Bà Phạm Thị Hồng Điệp sinh năm 1974, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Marketing. Hiện bà đang là Phó Tổng Giám đốc PET, bên cạnh đó giữ các chức danh Chủ tịch/thành viên HĐQT/Giám đốc các công ty: CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS); CTCP Hội tụ Thông minh (Smartcom); CTCP Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí; Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí (Petro Tower Ltd); Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay. Bà Điệp sở hữu 158.000 cổ phiếu PET tương ứng tỷ lệ 0,147% (tính đến ngày 31/5/2024).

Chia sẻ về sự thay đổi nhân sự ban lãnh đạo, ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT - cho biết vừa qua một thành viên HĐQT độc lập bị vướng vào pháp lý (ông Nguyễn Quý Thịnh), quan điểm lãnh đạo chung của Petrosetco là mỗi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước Pháp luật, và các biến động về nhân sự HĐQT vừa qua không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Petrosetco.

Với việc thay mới 3 thành viên, HĐQT cũng kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chí hướng, phù hợp với văn hóa của Petrosetco, đặc biệt sẽ thêm động lực trong tình hình mới khi tới thời điểm PVN thoái vốn (dự kiến trước cuối năm 2025).

Đứng ở góc độ lãnh đạo Công ty, ông Hà cho biết sẽ cố gắng hơn để 6 tháng cuối năm 2024 tạo động lực mới về tính đoàn kết, từ đó tạo kết quả, doanh số, lợi nhuận tốt hơn bù lại cho nửa năm đã qua, hướng đến lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng cả năm, và cao hơn trong 2025.

Thảo luận tại Đại hội

1. Năm nay công ty đặt kế hoạch tăng trưởng cao tại lĩnh vực phân phối và dịch vụ cung ứng và hậu cần. Cơ sở nào cho kế hoạch lợi nhuận hai lĩnh vực này tăng mạnh?

Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương: Năm 2023 là năm khó khăn, song năm 2024 nhiều tình hình khởi sắc hơn về thị phần, cũng như tình trạng bán phá giá giữa các đại lý bán lẻ đã được kiểm soát, từ đó biên lợi nhuận mang phân phối kỳ vọng cải thiện.

Năm nay Công ty cũng đang ký thêm một số nhãn hàng mới nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Kế hoạch căn cứ tiến độ làm việc với các hãng và tình hình chung của thị trường. Tình hình thị trường chung 6 tháng đầu năm vẫn chưa tăng trưởng rõ rệt, kỳ vọng 6 tháng cuối năm doanh thu Công ty sẽ cải thiện hơn.

2. Vì sao dòng tiền của công ty liên tục âm? Việc gia tăng khoản phải thu, hàng tồn kho có dẫn đến rủi ro khi tiêu thụ đang yếu?

Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương: Dòng tiền âm nhằm tối đa hóa dòng tiền, tạo ra thu nhập từ hoạt động tài chính. Hàng tồn kho, công nợ tăng do quy mô Công ty tăng lên.

3. Tại báo cáo tài chính quý 1/2024, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng nhưng Công ty không thuyết minh. Ban lãnh đạo chia sẻ biến động của khoản mục này?

Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương: Đây là các khoản hỗ trợ từ hãng tương ứng các khoản phải trả khác tăng do phải trả khách hàng.

4. Trước đây việc phân phối sản phẩm của Apple tại động lực tăng trưởng cho Công ty. Vậy việc Apple bán sản phẩm trực tiếp tại Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào?

Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương: Apple bán giá rất cao tại Apple Store nên không ảnh hưởng đến giá cũng như thị phần các đơn vị phân phối như Petrosetco. Bản thân Apple cũng không can thiệp vào giá tại thị trường Việt Nam.

5. Kế hoạch của Petrosetco với dự án Thanh Đa?

Chủ tịch HĐQT Phùng Tuấn Hà: Công ty vẫn đang tích cực tìm đối tác thích hợp. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đối tác phù hợp, thị trường bất động sản chưa hồi phục và việc Nhà nước tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai.

6. Tại sao Công ty không chia cổ tức năm 2023?

Chủ tịch HĐQT Phùng Tuấn Hà: 2023 là năm khó khăn của ngành bán lẻ, ICT, không thuộc chu kỳ mua thay thế của các thiết bị này. Công ty muốn giữ một phần lợi nhuận tại các công ty con để có nguồn lực, giúp các đơn vị này chủ động nguồn vốn cho các kế hoạch dài hạn, dần giảm mức bảo lãnh của Petrosetco tại công ty con.

7. PVN có kế hoạch thoái vốn tại Petrosetco như thế nào?

Chủ tịch HĐQT Phùng Tuấn Hà: Quyết định này sẽ thuộc về các cấp quản lý có thẩm quyền (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...), nhưng khả năng cao kế hoạch thoái vốn vào cuối năm 2025 sẽ được thực hiện theo đúng chủ trương đã phê duyệt.

Tính tới hết quý đầu năm 2024, Tập đoàn PVN nắm 23,21% vốn của Petrosetco.

8. Năm 2023, Công ty đã kinh doanh thêm nhãn hàng nào mới? Dự kiến 2024 Công ty sẽ có thêm nhãn hàng nào?

Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương: Năm 3023 và quý 1/2024 Công ty đã ký thêm một số nhãn hàng mảng giải pháp hiển thị toàn diện cho các resort, khách sạn từ Samsung. Đây là mảng sản phẩm mới, trước đây Samsung làm trực tiếp với doanh nghiệp lắp đặt thiết bị tại resort, bây giờ Petrostco đứng ra làm phân phối.

Thứ hai là máy tính/thiết bị lưu trữ của nhãn hiệu Lenovo và Dell cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ ba là nhãn hiệu Aqua (máy nước nóng, TV…), Daikin (máy lạnh). Với mảng điện thoại, thời gian qua công ty cũng tiếp tục có nhiều nhãn hàng như Nokia, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tốt trong thời gian tới.

Dự kiến năm 2024, Công ty đang làm việc với một số nhãn hàng lớn tại thị trường Việt Nam. Khi có thông tin chính thức công ty sẽ thông báo sau.