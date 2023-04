ĐHĐCĐ TEGroup: Kế hoạch lãi 111,47 tỷ đồng 2023, điều chỉnh kế hoạch tăng vốn

Ngày 26/4 tại Khách sạn La Casa Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – TEGroup (Mã CK: TEG).



Điểm lại hoạt động kinh doanh năm 2022, TEG đạt doanh thu 222,41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 43,67 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, TEG đã thực hiện được hơn 27,19% kế hoạch doanh thu và 26,41% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. TEG vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán ngắn hạn lần lượt là 1,24 lần và 2,78 lần. TEG cho biết trong năm 2022, do một số yếu tố khách quan, công ty chưa thể ghi nhận kết quả các dự án Bất động sản (BĐS), Năng lượng, Xây dựng, Tài chính như kế hoạch đặt ra. Dù vậy, những tín hiệu tích cực từ thị trường đã tạo tiền đề để TEG đã đẩy mạnh tìm kiếm thêm các cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản qua đó từng bước nâng cao năng lực cho TEG khi tham gia đấu thầu các dự án.

Đẩy mạnh quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để triển khai hợp tác phát triển các dự án Năng lượng tái tạo, Bất động sản và hoạt động xây dựng.

Ông Hoàng Mạnh Huy- Tổng Giám đốc TEGroup báo cáo về hoạt động kinh doanh của TEG tại ĐHĐCĐ

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính: doanh thu đạt 336,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 111,47 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều có sự tăng trưởng trưởng vượt bậc so với năm 2022. Cụ thể, Doanh thu Hợp nhất dự kiến bằng 151,14% so với năm 2022, Lợi nhuận sau thuế dự kiến bằng 255,26% so với năm 2022.



Về lĩnh vực năng lượng, thông qua công ty con – Công ty cổ phần năng lượng Trường Thành (TTP), TEGroup sẽ thực hiện thoái vốn tại các dự án điện mặt trời đã vận hành để tập trung nguồn vốn phát triển các dự án điện gió mới như dự án điện gió ngoài khơi V4 tại Trà Vinh (công suất 2GW), hợp tác với đối tác Nhật Bản, dự án điện gió Phù Mỹ tại Bình Định (công suất 125MW) đang dự kiến hợp tác với đối tác Thái Lan.

Với lĩnh vực BĐS, trong năm 2023, TEGroup sẽ tập trung công tác điều hành, quản lý, đẩy nhanh tiến độ tại dự án ưu tiên trọng điểm là Dự án Khu nghỉ dưỡng Suối nước nóng Hội Vân, tập trung công tác GPMB, chuẩn bị đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp – Bình Định.

Bên cạnh đó TEG sẽ tập trung xử lý phần đất thương phẩm còn lại trong giai đoạn I của dự án Khu dân cư Nghĩa An và thực hiện thủ tục pháp lý cho giai đoạn II của dự án.Tiếp tục phân tích, đánh giá cơ hội tham gia đầu tư vào một số dự án bất động sản tiềm năng mà TTVN Group đang triển khai tại Hưng Yên, Thái Bình, Long An, Bình Định…

Với hoạt động xây dựng và tư vấn, tiếp nối các hợp đồng đã ký kết trong năm 2022 công ty sẽ tiếp tục tham gia vào các gói thầu xây lắp tại một số dự án Bất động sản mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) (hoặc Công ty thành viên của TTVN Group) làm Chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công các hạng mục của dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Xép, chuẩn bị hồ sơ năng lực tham gia thi công dự án Nami Lake Side (Nam Minh)… tại Quy Nhơn - Bình Định; Công ty sẽ đảm nhận các phần việc liên quan thi công, tư vấn, quản lý vận hành cho các Dự án điện mặt trời và Điện gió do TTVN Group và các Công ty trong hệ thống làm chủ đầu tư. Đây là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội để nâng cao năng lực thi công của Công ty, đồng thời cũng góp phần làm tăng lợi ích kinh tế.

Thay đổi phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, huy động gần 480 tỷ đồng.

Tại đại hội, TEGroup cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng huy động vốn để tài trợ cho các hoạt động như đầu tư,bổ sung vốn lưu động cho Công ty (nhằm thanh toán các khoản nợ vay, các khoản phải trả và/hoặc dự kiến phải trả cho các chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp,v.v...).

Cụ thể, TEG sẽ phát hành dự kiến tổng số hơn 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, trong đó số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 7%) là 4.591.424 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 4%) là 2.623.670 cổ phiếu . Thời gian phát hành trong năm 2023 sau khi được chấp thuận của UBCKNN.

Bên cạnh đó, TEG cũng chào bán 48 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 480 tỷ đồng sẽ được TEG đầu tư vào CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP) cũng như đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh thông qua mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu.

Tại Đại hội, tất cả các Tờ trình đều đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Chia sẻ với cổ đông, ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT cho biết deal thoái vốn tại dự án điện mặt trời Hòa Hội dự kiến sẽ được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ngay trong quý II-2023.

Được biết, công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh hiện là chủ đầu tư của dự án điện gió V1-2 tại Trà Vinh với công suất 48 MW, tổng giá trị đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng, vốn điều lệ 752,1 tỷ đồng, chính thức phát điện từ ngày 21/10/2021 với giá bán điện cố định trong vòng 20 năm là 9,8 cent/kwh. Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh thành lập năm 2019 bởi 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) và Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP) của Thái Lan.