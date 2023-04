ĐHĐCĐ Vincom Retail (VRE): Kế hoạch doanh thu 2023 hơn 10.000 tỷ, giữ lại toàn bộ lợi nhuận cho sản xuất kinh doanh

Tính đến thời điểm 9h05, số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và ủy quyền có 112 cổ đông, tương ứng 78,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bà Trần Mai Hoa - Tổng giám đốc Vincom Retail đánh giá năm 2022 nền kinh tế có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường bán lẻ có nhiều điểm sáng, Vincom Retail có nhiều cơ hội để phát triển.

Đây cũng là lý do Vincom Retail ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ số tăng trưởng tốt trong năm 2022. Cụ thể, tổng doanh thu của VRE đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. Kế thúc năm 2022, Vincom Retail ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế ở mức 38% doanh thu.

Vincom Retail có 83 TTTM, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2022, Vincom Retail là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ duy nhất mở mới 3 TTTM và đều đạt tỷ lệ lấp đầy cam kết trên 94% trong năm 2022.

Theo Ban lãnh đạo Vincom Retail trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ 2 năm đại dịch, việc quyết liệt khai trương các TTTM mới, liên tục cung cấp các nguồn cung mặt bằng mới cho thị trường là động thái tích cực thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của mảng bán lẻ hiện đại, khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường của Vincom Retail.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo Vincom Retail trình đại hội kế hoạch doanh thu thuần 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 69% so với năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đề xuất dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2023 khởi sắc hơn so với năm trước và thị trường tiếp tục hồi phục sau đại dịch COVID-19.

