ĐHĐCĐ VNG: Đổi tên thành Tập đoàn, đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục gần 11.000 tỷ, nói được làm được với AI

Sáng ngày 21/6, Công ty Cổ phần VNG (mã CK: VNZ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua những mục tiêu và định hướng quan trọng của năm 2025.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 10.773 tỷ đồng cho năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng hàng năm 19%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến âm 561 tỷ đồng, cải thiện gần 50% so với năm 2024.

Năm 2024, doanh thu của VNG tăng hơn 22% so với năm 2023 và lỗ sau thuế TNDN giảm khoảng 49% so với năm 2023. Ông Lê Hồng Minh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG cho biết, trên thực tế các mảng kinh doanh lõi đều đang tăng trưởng ổn định. Nền tảng thanh toán Zalopay đã giảm lỗ liên tục trong những năm qua và đặt mục tiêu tiến đến điểm hòa vốn vào cuối năm 2026. Chính vì vậy, tình hình tài chính của Tập đoàn trong năm 2024 đã khởi sắc rõ rệt so với năm 2023.

Về các khoản đầu tư, ông Minh nhấn mạnh: “Việc quan trọng ko phải là đầu tư bao nhiêu tiền, quan niệm chúng tôi là phải làm thực chất, làm kiên trì và phát huy được thế mạnh năng lực công nghệ của VNG - đây luôn là tinh thần mà chúng tôi theo đuổi từ những ngày đầu tiên”.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng chính thức thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group), phản ánh mô hình vận hành theo hướng tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và kinh doanh cho công ty mẹ và các khối kinh doanh chủ lực.

Ông Minh cho biết, việc đổi tên, về căn bản, mô hình hoạt động không thay đổi. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc hoàn thiện cách tổ chức và vận hành để phù hợp với định hướng phát triển dài hạn: theo hướng tách bạch rõ ràng giữa tổ chức vận hành và sản xuất kinh doanh.

Trước đây, nhiều bộ phận kinh doanh nằm rải rác trong công ty mẹ. Hiện nay, hệ thống được tái cấu trúc lại một cách gọn gàng hơn để các khối kinh doanh đều nằm ở các công ty thành viên. Công ty mẹ chỉ giữ lại một số sản phẩm còn trong giai đoạn thí điểm, và nếu thành công thì có thể chuyển về công ty con trong tương lai.

Đã “nói được làm được” với chiến lược AI

Từ Đại hội năm 2024, VNG tuyên bố công ty sẽ đầu tư mạnh vào cả 3 lớp AI: hạ tầng, nền tảng, ứng dụng. Sau một năm, ban lãnh đạo khẳng định VNG hiện là một trong những doanh nghiệp đi đầu làn sóng AI trong khu vực khi “chuyển hóa” được tiềm năng thành doanh thu thực tế.

Cụ thể, Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết, ở lớp hạ tầng, công ty đã đưa vào vận hành VNG GreenNode – hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên tại Đông Nam Á và mang về những doanh thu thương mại hóa đầu tiên chỉ sau 6 tháng. Trên lớp nền tảng, Zalo phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM đạt năng lực tương đương ChatGPT-4.0 cũng trong vòng 6 tháng, giúp Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia Đông Nam Á sở hữu LLM tự huấn luyện từ đầu. Về ứng dụng, hiện 20% người dùng Zalo (khoảng 15 triệu người) đang sử dụng các tính năng AI hàng ngày như dịch thuật, chuyển văn bản thành giọng nói, avatar AI…

“Chúng tôi không chỉ lên kế hoạch hay thử nghiệm AI trong phòng thí nghiệm. VNG hiện nằm trong số không nhiều doanh nghiệp đã ra mắt và cung cấp các sản phẩm, tính năng AI thực tế tới người dùng với quy mô lớn, không chỉ tại Việt Nam mà cả trong khu vực”, ông Minh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh tích hợp AI trong toàn bộ khối vận hành và mọi lĩnh vực kinh doanh. Chiến lược "AI-First" được triển khai toàn diện nhằm nâng cao năng lực công nghệ, tối ưu chi phí.

Mảng Game giữ đà tăng trưởng, Zalopay hướng tới hòa vốn

Thẳng thắn nhận định thị trường game trong năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ông Kelly Wong - Tổng giám đốc VNG vẫn bày tỏ sự lạc quan vào bức tranh 2025. Trong thời gian tới, mảng game sẽ tập trung thúc đẩy các sản phẩm và quan hệ hợp tác chất lượng cao, đồng thời liên tục mở rộng thị trường nước ngoài. Danh mục sản phẩm được tinh gọn, tập trung vào các tựa game có vòng đời dài và bền vững. Công ty mở rộng phát hành game tại Đông Nam Á, Đài Loan, Hồng Kông, Mỹ và tăng cường tích hợp AI trong toàn bộ chuỗi phát triển – vận hành. Công ty cũng cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào nhánh phát triển game, ấp ủ tham vọng phát triển một IP riêng, “dù biết đây là con đường không hề dễ dàng”.

Với nền tảng thanh toán Zalopay, ban giám đốc khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của các chỉ số tài chính nhằm hướng tới điểm hòa vốn trong thời gian sớm nhất, có thể vào cuối năm 2026. Thông qua các sản phẩm tài chính vi mô, Zalopay kì vọng sẽ mở rộng tệp người dùng, hướng tới nhóm underbanked cũng như tăng khả năng chấp nhận thanh toán không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trong khu vực, “giúp người Việt ngay cả khi đi du lịch hay đóng học phí ở nước ngoài cũng có thể thanh toán không tiền mặt dễ dàng” - ông Kelly nhấn mạnh.

Phát hành ESOP, tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề mới

VNG cũng báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2024 với 640.974 cổ phiếu cho 430 nhân sự, nâng vốn điều lệ từ 287 tỷ lên 293,7 tỷ đồng. Kế hoạch ESOP 2025 cũng đã được thông qua, với 418.807 cổ phiếu (1,43% tổng số đang lưu hành), giá phát hành 30.000 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Công ty đồng thời bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới như: dịch vụ cổng thông tin, môi giới bảo hiểm, ghi âm và xuất bản âm nhạc.