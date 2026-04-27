Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng

Theo Phương Trần | 27-04-2026 - 12:30 PM | Lifestyle

Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng

Vé máy bay đã đặt. Khách sạn đã chốt. Lịch trình check-in, ăn hải sản, ngắm biển cũng lên xong. Nhiều người nghĩ như vậy là đã kiểm soát được phần lớn chi phí cho kỳ nghỉ lễ.

Nhưng thực tế, có một khoản rất nhỏ trên giấy tờ nhưng lại khiến ngân sách của không ít gia đình đội thêm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng sau chuyến đi: chi phí di chuyển tại điểm đến và các khoản lặt vặt quanh bãi biển.

Chị Hoài Thu (35 tuổi, Hà Nội) vẫn nhớ chuyến đi Nha Trang dịp lễ năm ngoái của gia đình 4 người.

Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng- Ảnh 1.

Trước chuyến đi, chị tính khá kỹ:

- Vé máy bay: 12 triệu đồng

- Khách sạn: 6 triệu đồng

- Ăn uống: 5 triệu đồng

- Vé vui chơi: 4 triệu đồng

Tổng dự kiến khoảng 27 triệu đồng .

Nhưng sau khi về nhà, tổng thực chi gần chạm mốc 31 triệu đồng .

Khoản chênh lệch gần 4 triệu đồng lại đến từ những thứ chị gần như không tính trước.

Taxi ngắn quãng nhưng cộng dồn rất nhanh

Khách sạn cách biển không xa nhưng:

- Đi ăn tối gọi taxi

- Đi chợ đêm gọi taxi

- Di chuyển ra bến tàu gọi taxi

- Trời nắng quá lại tiếp tục gọi taxi

Mỗi chuyến chỉ khoảng: 70.000 – 200.000 đồng

4 ngày cộng lại: 1,4 triệu đồng

"Lúc trả từng cuốc thấy không đáng bao nhiêu nhưng cộng lại tôi giật mình", chị kể.

Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng- Ảnh 2.

Thuê ghế, tắm tráng, gửi xe

Tại nhiều bãi biển du lịch, các khoản này rất dễ bị bỏ qua:

- Thuê ghế nằm

- Thuê dù

- Tắm nước ngọt

- Gửi xe

- Thuê khăn

Chi phí: 500.000 – 1 triệu đồng nếu đi theo gia đình.

Đồ ăn vặt và nước uống

Đi biển thường khiến nhu cầu mua đồ uống tăng cao:

- Nước suối

- Nước dừa

- Kem

- Đồ ăn nhẹ cho trẻ

Gia đình chị Thu tiêu khoảng: 900.000 đồng cho khoản này.

Thuê đồ chụp ảnh/check-in

Rất nhiều du khách phát sinh thêm:

- Thuê váy maxi

- Thuê flycam

- Thuê photographer

- Thuê SUP/chèo kayak chụp ảnh

Khoản này có thể dao động: 500.000 – 2 triệu đồng

Đi biển dịp lễ: Một khoản chi nhiều người quên tính khiến ngân sách đội thêm cả triệu đồng- Ảnh 3.

Bảng các khoản phát sinh dễ bị quên khi đi biển

Khoản chi Mức phát sinh
Taxi/ngắn quãng 1.000.000 – 1.500.000 đồng
Ghế nằm/tắm tráng/gửi xe 500.000 – 1.000.000 đồng
Nước uống/ăn vặt 500.000 – 1.000.000 đồng
Thuê đồ chụp ảnh 500.000 – 2.000.000 đồng
Mua đồ cho trẻ/emergency 500.000 – 1.000.000 đồng

Tổng phát sinh dễ bị quên: 3 – 6 triệu đồng

Cách chị Thu kiểm soát ở chuyến đi năm nay

Năm nay đi Phú Quốc, chị áp dụng quy tắc riêng:

Quỹ cố định

vé + khách sạn

Quỹ ăn uống

chi theo ngày

Quỹ phát sinh riêng

3 triệu đồng

Nếu dùng hết quỹ phát sinh, cả nhà sẽ cắt giảm mua sắm. Nhờ vậy, tổng chi phí không vượt ngân sách như năm trước.

Đi biển dịp lễ vốn không rẻ.

Nhưng điều khiến nhiều người đau đầu nhất thường không nằm ở vé máy bay hay khách sạn.

Mà là những khoản "rất nhỏ thôi" xuất hiện liên tục đủ khiến ví tiền sóng yên biển lặng trước chuyến đi, nhưng thành… bão lớn sau khi trở về.

Theo Phương Trần

Thanh niên Việt

Thông tin mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên