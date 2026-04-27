Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thư Doãn Hải My cũng có lúc than trời, bất lực thế này!

Theo Tú Tú | 27-04-2026 - 10:34 AM | Lifestyle

Bà xã Đoàn Văn Hậu nếm mùi mẹ bỉm bất lực, than thở khi cậu quý tử lỡ tay gây ra cảnh đổ vỡ.

Dù chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng phải "thốt lên lời cay đắng" trước pha xử lý cồng kềnh của cậu con trai cưng Đoàn Minh Đăng (biệt danh bé Lúa).

Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình nhỏ quây quần đầm ấm thưởng thức trà hoa quả cuối tuần. Xuất hiện trong khung hình, nàng WAG sinh năm 2001 vẫn giữ vững phong độ nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" với trang phục giản dị nhưng thanh lịch, nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở visual cực phẩm của bố mẹ mà còn ở những hành động siêu tinh nghịch của nhóc tì Minh Đăng.

Trong đoạn clip đang khiến netizen vừa thương vừa buồn cười, Doãn Hải My loay hoay mở ống hút để chuẩn bị nhập tiệc trà. Thế nhưng, "biến cố" đã ập đến. Cậu bé Minh Đăng trong lúc mải mê nghịch ngợm đồ vật trên bàn đã lỡ tay làm đổ nhào cốc trà hoa quả size đại. Kết quả là toàn bộ nước uống tràn lê láng khắp bàn chỉ trong một nốt nhạc.

Chứng kiến cảnh tượng này, Doãn Hải My chỉ biết đứng hình mất 5 giây với biểu cảm không thể bất lực hơn. Cô nàng than thở trong sự nuối tiếc: "Ôi thôi xong phim rồi con ơi!". Dù rất "đau lòng" cho ly trà chưa kịp uống, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ của con trai, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng chỉ biết ngậm ngùi dọn dẹp "bãi chiến trường". Trước đó, Doãn Hải My cũng từng than thở việc con trai vẽ bậy ra bộ sofa đắt đỏ.

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc này đã nhanh chóng nhận được sự tương tác lớn từ hội mẹ bỉm sữa. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm: "Nhìn My mà thấy hình bóng mình trong đó, đi uống nước với con là xác định chỉ có dọn dẹp thôi", hay "Đúng là người nổi tiếng cũng có lúc phải chào thua trước các thế lực nhí", "Mắt trước mắt sau là đánh đổ ngay, con tôi cũng y chang"...

Kể từ khi gia nhập hội mẹ bỉm, cuộc sống của Doãn Hải My tràn ngập những tình huống dở khóc dở cười như thế này. Dù có đôi chút vất vả và "bất lực", nhưng sự hiện diện của thiên thần nhỏ Minh Đăng chính là mảnh ghép hoàn hảo khiến tổ ấm của cặp đôi Văn Hậu - Hải My luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên