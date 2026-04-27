Quý tử hào môn lần đầu lộ mặt: Mẹ là "ngọc nữ" Vbiz, bố là doanh nhân giàu có

Sau thời gian kín tiếng trong chuyện đời tư, mới đây chồng Diễm My 9X khiến mạng xã hội chú ý khi hiếm hoi chia sẻ hình ảnh gia đình nhỏ, trong đó có sự xuất hiện rõ nét của con trai. Ngay lập tức, nhóc tỳ trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm tự nhiên cực kỳ "tan chảy".

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, con trai Diễm My 9x được bố mẹ đưa đi dạo phố. Dù còn nhỏ nhưng bé đã được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, từ làn da sáng đến đường nét gương mặt hài hòa. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai hình ảnh con trai trên mạng xã hội. Trước đó, cô gần như giữ kín hoàn toàn thông tin về con, đúng với phong cách sống riêng tư mà cô theo đuổi sau khi kết hôn.

Vợ chồng Diễm My 9x lần đầu công khai dung mạo nhóc tỳ 2 tuổi

Em bé có đôi mắt tròn, khuôn miệng cười rất đáng yêu

Quý tử hào môn được nhận xét như "bản sao" của bố doanh nhân

Những hình ảnh này được vợ chồng giữ kín thời gian dài mới đăng tải công khai

Cuộc sống hiện tại của Diễm my và chồng doanh nhân

Diễm My 9x được đại gia Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn hồi năm 2022. Trước khi về chung nhà, cả hai đã có hơn nửa thập kỷ gắn bó. Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Vào năm 2023, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức lễ cưới. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Vợ chồng Diễm My 9X được khen vì xứng đôi vừa lứa, người là "ngọc nữ" màn ảnh, người là doanh nhân nổi tiếng

Diễm My 9X đã sinh con trai vào đầu năm 2025 nhưng đến nay mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống làm mẹ. Trước đó, nữ diễn viên giấu hoàn toàn thông tin bầu bí. Chỉ đến khi bé tròn tháng, cô mới lần đầu xác nhận đã làm mẹ và thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường giản dị bên con.

Sau khi lên xe hoa, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động giải trí sôi nổi, thay vào đó tập trung cho gia đình. Những lần xuất hiện của cô chủ yếu xoay quanh các khoảnh khắc đời thường, du lịch hoặc thời gian bên chồng con. Có thể thấy, cuộc sống của Diễm My 9x hiện tại thiên về sự bình yên và kín đáo hơn so với thời kỳ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước đây. Tuy không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay sự kiện, nhưng mỗi lần lộ diện, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Diễm My hạnh phúc khi được lên chức mẹ bỉm, cô dành hầu hết thời gian cho con

Vợ chồng Diễm My có cuộc sống giàu có, viên mãn

