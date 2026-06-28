Đi chợ thấy nắm lá dại này nhớ mua ngay: Đem vò nát nấu với thịt gà, vị chua thanh cuốn miệng, ăn đến đâu sảng khoái đến đấy

Mùa hè đỉnh điểm nắng nóng, mâm cơm đầy ắp thịt cá bỗng trở thành "áp lực" đối với nhiều gia đình. Cái cảm giác bước chân vào bếp đã thấy mồ hôi đầm đìa, nhìn vào đĩa đồ ăn chỉ thấy váng mỡ ngấy ngán khiến ai nấy đều thèm một vị chua thanh khiết để kích thích vị giác, giải nhiệt cơ thể nhưng lại lười đứng ninh nấu cầu kỳ.

Nếu đã quá chán ngán với những món canh chua quen thuộc từ sấu, me hay cà chua, trưa nay hãy thử đổi vị cho cả nhà bằng một nắm lá dại mộc mạc có tên lá giang . Loại lá này có vị chua thanh rất đặc trưng, không hề bị gắt cổ. Khi đem vò nát và nấu cùng thịt gà, nó sẽ tạo nên một bát canh thanh mát bùng nổ, vừa càn quét cơn chán ăn ngày nóng, vừa giúp bụng dạ nhẹ bẫng, sảng khoái.

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Sự thật dinh dưỡng: Khả năng kích thích tiêu hóa và hạ hỏa từ bát canh gà lá giang

Sự kết hợp giữa lá giang và thịt gà không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm ẩm thực ngon miệng, mà còn mang lại hiệu quả phục hồi sức khỏe rất tốt trong mùa oi bức:

Lá giang – Vị chua thanh nhiệt, sạch ruột: Trong lá giang chứa nhiều vitamin C và các axit hữu cơ lành tính. Khác với các chất chua khác, vị chua của lá giang có tính mát, giúp giải độc gan, tiêu viêm và kích thích tuyến nước bọt hoạt động, đánh bay cảm giác đắng miệng, chán ăn. Chất xơ trong lá cũng giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru, ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, ấm ách bụng dạ ngày hè.

Thịt gà – Bồi bổ thể lực không gây ngấy: Thịt gà (đặc biệt là phần thịt đùi hoặc cánh) dồi dào protein và khoáng chất nhưng lại ít chất béo xấu hơn thịt lợn, thịt bò. Khi hầm cùng lá giang, thớ thịt gà ngấm vị chua sẽ trở nên mềm ngọt, dễ tiêu hóa, giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng.

Quy trình 10 phút cho bát canh gà lá giang chua thanh chuẩn vị

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Món canh này có một quy tắc "bất di bất dịch" khi sơ chế lá giang để nước canh đạt độ chua chuẩn nhất mà không bị chát:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g thịt gà (chọn phần gà chạy bộ, thịt chắc, chặt miếng vừa ăn); 1 nắm lá giang tươi; 1 củ hành tím; 1 quả ớt sừng; rau ngổ (ngò ôm), mùi tàu (ngò gai).

Sơ chế và ướp gà đậm đà: Thịt gà xát muối hạt, rửa sạch để ráo nước. Ướp gà với hành tím băm, một chút nước mắm ngon và hạt nêm trong 10 phút cho thịt ngấm sâu gia vị.

Bí quyết xử lý lá giang: Lá giang nhặt bỏ cọng cứng, rửa sạch. Trước khi cho vào nồi, bạn bắt buộc phải dùng tay vò nát lá giang. Việc vò nát này giúp các tế bào chứa axit chua trong lá vỡ ra, khi nấu nước canh sẽ có vị chua thanh thanh tự nhiên và không bị chát.

Xào săn gà và nấu cốt canh: Bắc nồi lên bếp, cho một chút xíu dầu ăn vào phi thơm hành tím còn lại, trút thịt gà đã ướp vào xào săn trên lửa lớn cho thớ thịt rút lại, tỏa mùi thơm nức. Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào nồi, đun sôi bùng lên và hớt sạch bọt váng. Hạ lửa nhỏ ninh liu riu khoảng 5 - 7 phút cho thịt gà chín mềm.

Thả lá giang siêu tốc: Khi thịt gà đã chín tới, thả toàn bộ nắm lá giang đã vò nát vào nồi, đảo đều. Chờ nước sôi bùng lại trong đúng 1-2 phút cho lá giang chuyển từ màu xanh tươi sang màu vàng úa là tắt bếp ngay. Rắc rau ngổ, mùi tàu thái nhỏ và vài lát ớt sừng vào để tăng hương vị.

Mẹo nhỏ nhà bếp: Tuyệt đối không dùng nồi nhôm để nấu canh lá giang. Vị axit trong lá giang có thể phản ứng với chất nhôm gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Hãy ưu tiên dùng nồi inox, nồi thủy tinh hoặc nồi đất để món canh giữ được vị thanh khiết nhất.

Múc canh ra tô, làn nước dùng trong veo thoảng nhẹ mùi thơm nồng nàn, độc lạ của rau ngổ và vị chua dịu của lá giang. Những miếng thịt gà vàng ươm đan xen với sắc lá giang chuyển màu mộc mạc nhìn rất kích thích khứu giác. Húp một muôi nước canh, vị chua thanh mát, dịu nhẹ dội thẳng vào khoang miệng, cắt phăng ngay cái cảm giác ngột ngạt, chán ăn của mùa hè.

Miếng thịt gà chín tới mềm ngọt, quyện với vị chua cay đưa đà của ớt và rau thơm khiến bạn cứ muốn ăn mãi không ngừng. Bữa trưa nắng nóng chỉ cần một bát canh gà lá giang này ăn kèm bún tươi hoặc cơm trắng là đủ để cả nhà xì xụp đánh bay vài bát, người ngợm lúc nào cũng sảng khoái, nhẹ nhõm!