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Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày

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Bổ sung đúng các chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện tình trạng rụng tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc rụng thành từng mảng lớn khi gội đầu.

Nhịp sống nhanh và áp lực cao của cuộc sống hiện đại đã dẫn đến xu hướng rụng tóc ở độ tuổi ngày càng trẻ. Nhiều người trẻ đang phải đối mặt với khủng hoảng rụng tóc trước khi bước vào tuổi trung niên, điều này khá đáng lo ngại.

Đáp lại, chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin (Trung Quốc) gợi ý rằng những người bị rụng tóc có thể bắt đầu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Bổ sung đúng các chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện tình trạng rụng tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc rụng thành từng mảng lớn khi gội đầu.

1. Protein chất lượng cao

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày- Ảnh 1.

Nền tảng quan trọng nhất cho mái tóc chính là nang tóc, giúp duy trì sức sống của nang tóc, tăng độ đàn hồi cho tóc và phục hồi da đầu bị hư tổn. Nên ăn nhiều thực phẩm giàu protein chất lượng cao như cá, thịt, trứng và đậu để giúp tóc chắc khỏe.

2. Sắt

Nếu bạn thiếu sắt, nang tóc sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, dẫn đến rụng tóc nhiều hơn. Sắt giúp hồng cầu vận chuyển oxy đến nang tóc và ngăn ngừa rụng tóc do thiếu máu. Nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt như hàu, gan lợn và rau dền đỏ.

3. Vitamin C

Tác dụng chống oxy hóa có thể bảo vệ nang tóc, chống lại căng thẳng và thúc đẩy sự hình thành collagen trong tóc. Nên tiêu thụ một lượng vừa phải các loại trái cây giàu vitamin C, như ổi, các loại quả mọng, cam và táo, để giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày- Ảnh 2.

4. Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B giúp tổng hợp protein, thúc đẩy sự phát triển và phục hồi tóc. Nên tăng cường ăn rau xanh, gạo lứt, mầm yến mạch, thịt nạc và các sản phẩm từ sữa để giúp duy trì mái tóc khỏe mạnh và chắc khỏe.

5. Axit béo thiết yếu

Để giúp thành phần chính của tóc, keratin, hình thành, thúc đẩy da đầu khỏe mạnh và tăng cường sức sống cho nang tóc, nên tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu dầu tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như các loại hạt, dầu thực vật, bơ và cá hồi, để giúp tóc mọc chắc khỏe và đẹp.

6. Kẽm

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày- Ảnh 3.

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng lượng kẽm không đủ trong cơ thể có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rụng tóc. Để duy trì mái tóc khỏe mạnh, nên ăn nhiều hàu, nghêu, các loại hải sản và thịt để đảm bảo cung cấp đủ kẽm.

Chuyên gia dinh dưỡng Kao Min-min cho biết thêm, ngoài sự mất cân bằng dinh dưỡng gây rụng tóc, các yếu tố như thiếu ngủ, ăn kiêng khắc nghiệt, ăn trứng sống, nhuộm và uốn tóc thường xuyên, căng thẳng kéo dài cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rụng tóc. Bên cạnh việc điều chỉnh những thói quen sinh hoạt này càng sớm càng tốt, nếu bạn nhận thấy tình trạng rụng tóc đáng kể hoặc bất thường, nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa càng sớm càng tốt để được điều trị đúng cách và cải thiện hiệu quả.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: HK01)

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày - Ảnh 4.Lời khuyên dành cho những ai đang cố tập thể dục để sống thọ: Nghiên cứu 70 năm của ĐH Harvard chỉ rõ "bạn làm sai rồi"

Nhiều người cặm cụi chạy bộ mỗi sáng, đếm bước đi mỗi ngày, tin rằng càng vận động nhiều thì càng sống lâu. Nhưng một nghiên cứu theo dõi hàng nghìn người suốt 70 năm của Đại học Harvard lại chỉ ra điều ngược lại và câu trả lời thực sự đơn giản đến bất ngờ.

Theo Tuấn Khang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
loại thực phẩm

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