Đi giày cao gót và chạy lùi 100 mét: Người đàn ông lập kỷ lục thế giới mới, còn về sức khỏe thì sao?

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới gần đây, Christian Roberto López Rodríguez, một người Tây Ban Nha, đã lập kỷ lục thế giới mới khi chạy lùi 100m với giày cao gót trong thời gian 16,55 giây. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục 20,05 giây mà anh từng thiết lập trên một chương trình truyền hình ở Tây Ban Nha vào năm 2014.

Để tham gia thử thách này, đôi giày phải có gót cao ít nhất 7cm, và chiều rộng phần cuối gót không được vượt quá 1,5cm. Giày đế bằng (platform shoes) không được phép sử dụng.

Trong đoạn video do Guinness công bố, Rodríguez xuất hiện với đôi giày cao gót màu xanh, tất, quần short đỏ và đứng quay lưng về phía vạch xuất phát. Khi tín hiệu bắt đầu vang lên, anh lập tức chạy lùi. Video kết thúc với cảnh Rodríguez vượt qua vạch đích, tháo giày và thở phào nhẹ nhõm.

Rodríguez chạy lùi trong đôi giày cao gót màu xanh, tất, quần short đỏ và áo màu hồng pha xanh. (Nguồn: Guinness World Records)

Chạy lùi: Ưu, nhược điểm và những điều cần lưu ý

Thành tích ấn tượng của Rodríguez không chỉ là một màn trình diễn mà còn khơi dậy sự quan tâm đến lợi ích sức khỏe của việc chạy lùi. Chạy với giày cao gót dễ dẫn đến chấn thương và khó để bắt chước. Vậy nếu thay giày cao gót bằng giày thể thao để chạy lùi, điều đó sẽ mang lại những gì?

Ưu điểm của chạy lùi:

Tăng cường sức mạnh cơ bắp: Theo nghiên cứu được công bố trên PubMed, chạy lùi sử dụng nhiều cơ bắp chân hơn so với chạy tiến, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp phần thân dưới, đặc biệt là cơ đùi sau, cơ mông và cơ bắp chân.

Tiêu hao năng lượng cao hơn: Chạy lùi tiêu tốn khoảng 30% năng lượng nhiều hơn so với chạy tiến ở cùng tốc độ, hỗ trợ hiệu quả trong việc đốt cháy calo và kiểm soát cân nặng.

Bảo vệ khớp gối: Nghiên cứu trên Journal of Biomechanics chỉ ra rằng chạy lùi phân bố áp lực đều hơn, giảm tác động lên khớp gối, từ đó giúp bảo vệ khớp và giảm nguy cơ chấn thương do áp lực lặp lại.

Cải thiện thăng bằng và nhận thức: Chạy lùi đòi hỏi sự tập trung cao độ để theo dõi địa hình phía sau, giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp cơ thể và nhận thức không gian.

Tăng cường sức khỏe tim phổi: Như các hình thức chạy bộ khác, chạy lùi cải thiện sức bền tim phổi, giảm huyết áp và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Nhược điểm của chạy lùi:

Nguy cơ té ngã: Do không thể quan sát trực tiếp phía sau, chạy lùi dễ dẫn đến vấp ngã hoặc va chạm nếu địa hình không bằng phẳng hoặc có chướng ngại vật.

Yêu cầu kỹ thuật cao: Chạy lùi đòi hỏi sự phối hợp cơ thể tốt và cần thời gian làm quen, đặc biệt với người mới bắt đầu, có thể gây khó khăn hoặc mất thăng bằng.

Hạn chế ở môi trường đông đúc: Chạy lùi không phù hợp ở những nơi có giao thông phức tạp hoặc đông người, vì khó quan sát và phản ứng kịp thời với những gì xảy ra phía sau.

Nguy cơ chấn thương nếu không đúng kỹ thuật: Nếu tư thế chạy không đúng hoặc sử dụng giày không phù hợp, chạy lùi có thể gây áp lực lên mắt cá chân hoặc lưng dưới.

Những điều cần lưu ý khi chạy lùi để an toàn: