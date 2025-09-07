Tìm ra bộ môn kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất với nam giới: Không phải chạy bộ hay cầu lông

Trong một nghiên cứu của ĐH Nam Carolina (Mỹ), xuất bản trên Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nghiên cứu Thủy sản với hơn 40.000 nam giới từ 20 - 90 tuổi trong vòng 32 năm đã chỉ ra những người thường xuyên bơi lội có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 50% so với những người đi bộ hoặc chạy bộ.

‏Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư khoa học thể dục Steven Blair đã rất ngạc nhiên trước kết quả này khi thống kê cho thấy bơi lội có hiệu quả hơn chạy bộ. Giáo sư Steven Blair nhận định bơi lội tạo ra vận động với cường độ cao nhưng không làm căng khớp dưới như chạy và đi bộ. Những người bơi lội thường xuyên cũng có nhịp tim hô hấp tốt hơn so với những người đi bộ và ít vận động.

"Bơi lội là phương thức tập luyện lành mạnh nhằm cải thiện thể lực và sức khỏe tim mạch, hô hấp cho người bình thường và cả các bệnh nhân đang mắc bệnh mãn tính. Bơi cũng là bài tập thay thế tốt cho những người không thể chạy bộ hoặc tham gia các hình thức hoạt động thể chất khác", Giáo sư Steven Blair kết luận.

Trong một nghiên cứu thu thập thu thập của 80.000 người công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh, các nhà nghiên cứu châu Âu và Úc đã phát hiện những người thường xuyên bơi lội có nguy cơ tử vong thấp hơn 28%, nguy cơ đột quỵ thấp hơn 41% so với những người không tập thể dục‏.

Lợi ích sức khỏe của bơi lội

Tốt cho tim mạch

Bơi lội trong thời gian dài giúp cơ tim khỏe mạnh hơn, có thể bơm máu và oxy hiệu quả hơn đến tất cả các tế bào trong cơ thể, hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Một số nghiên cứu cho thấy bơi lội có liên quan đến việc cải thiện tình trạng tăng huyết áp và các dấu hiệu khác của sức khỏe tim mạch.

Giúp phổi khỏe

Bộ môn này đòi hỏi người tập phải kiểm soát hơi thở do áp lực nước lên ngực, làm hạn chế động tác hít vào thở ra cho nên cần phải thở mạnh. Nhờ đó tăng cường cơ hô hấp và cải thiện dung tích phổi của người tập luyện. Nhiều vận động viên bơi lội có dung tích phổi tăng hơn bình thường từ 1,5 - 2 lít.

Ảnh minh hoạ

Làm săn chắc cơ, duy trì cân nặng ổn định

Bơi lội là một bài tập toàn thân, có thể tác động đến cánh tay, vai, chân, lưng cũng như toàn bộ cơ thể giúp làm săn chắc cơ mà không dễ gây ra chấn thương cho mắt cá chân, đầu gối, hông. Bộ môn này được chứng minh giúp lưng khỏe hơn, người bị đau lưng có thể cải thiện tình trạng này sau một thời gian tập luyện.

Tiến sĩ I-Min Lee, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard (Mỹ) gọi bơi lội là "bài tập luyện hoàn hảo, tốt cho những người bị viêm khớp và giúp giảm cân". Theo Trường Y Harvard, trong một giờ, một người nặng 70kg có thể đốt cháy khoảng 432 calo khi bơi, cao hơn so với khoảng 266 calo khi đi bộ với tốc độ vừa phải.‏

Cải thiện tâm trạng, giúp ngủ ngon

Một nghiên cứu đánh giá năm 2020 được công bố trên tạp chí Health Promotion International lưu ý rằng hoạt động trong môi trường nước rất cần thiết để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Cảm giác di chuyển dưới nước được chứng minh giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh hoạ

Có nghiên cứu cho thấy bơi lội cũng có thể cải thiện trạng thái tinh thần bằng cách giải phóng endorphin tạo cảm giác tích cực, tăng cường sức khỏe não bộ. Cải thiện giấc ngủ cũng là lợi ích nổi bật của bộ môn này khi thiết lập lại đồng hồ bên trong cơ thể và khôi phục nhịp sinh hoạt tự nhiên.

Ngoài những lợi ích trên, bộ môn này giúp duy trì ổn định lượng đường trong máu, điều hòa huyết áp và tăng lượng cholesterol tốt. Bơi lội góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính ở nam giới ít vận động như béo phì, tiểu đường…