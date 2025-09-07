Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tôi có lương hưu 8 triệu, nhưng vẫn bất an - hội chứng lo âu tài chính đang bủa vây tuổi hưu

07-09-2025 - 22:01 PM | Sống

Lương hưu 8 triệu/tháng tưởng là mức ổn, nhưng nhiều người vẫn thấp thỏm: “Liệu có đủ không?”. Hội chứng lo âu tài chính ở tuổi hưu đang ngày càng phổ biến, khi nỗi sợ trượt giá, chi phí y tế và gánh nặng gia đình khiến nhiều phụ nữ khó thở dù trong tay không thiếu tiền.

Có tiền nhưng vẫn lo thiếu

Tôi có lương hưu 8 triệu, nhưng vẫn bất an - hội chứng lo âu tài chính đang bủa vây tuổi hưu- Ảnh 1.

“Tôi nhận lương hưu 8 triệu, nghe thì thoải mái. Nhưng tháng nào cũng canh cánh sợ không đủ. Giá cả tăng liên tục, thuốc men lại đắt đỏ” – chị Liên (58 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Chị kể, tiền hưu của mình chủ yếu chi cho:

- Ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

- Thuốc bổ, khám bệnh định kỳ.

- Tiền điện, nước, mạng.

- Một phần nhỏ dành cho cháu ngoại.

Cuối tháng, gần như chẳng còn dư. Chính cảm giác “hụt hơi” này khiến chị luôn bất an, dù con cái vẫn hỗ trợ khi cần.

Hội chứng lo âu tài chính – căn bệnh mới ở tuổi hưu

Tôi có lương hưu 8 triệu, nhưng vẫn bất an - hội chứng lo âu tài chính đang bủa vây tuổi hưu- Ảnh 2.

Các chuyên gia tâm lý gọi đây là financial anxiety – lo âu tài chính. Nó không phải bệnh lý y khoa, nhưng là tình trạng tâm lý phổ biến ở người trung niên và về hưu.

Biểu hiện thường gặp:

- Luôn nghĩ mình sẽ thiếu tiền, dù tài khoản vẫn còn.

- Ngại tiêu cho bản thân, vì sợ “sau này lỡ có việc lớn”.

- So sánh với bạn bè, hàng xóm: thấy người khác đi du lịch, mua nhà cho con… là lại bất an.

Nỗi lo này đặc biệt nặng ở phụ nữ, vốn vừa lo sức khỏe bản thân, vừa gánh trách nhiệm chăm lo gia đình.

Vì sao 8 triệu vẫn chưa đủ an tâm?

Tôi có lương hưu 8 triệu, nhưng vẫn bất an - hội chứng lo âu tài chính đang bủa vây tuổi hưu- Ảnh 3.

- Chi phí y tế cao: Ở tuổi hưu, sức khỏe là khoản chi khó đoán. Một đợt khám bệnh có thể ngốn cả triệu.

- Tâm lý “không còn thu nhập mới”: Người đi làm có thể nghĩ “hết rồi tháng sau lại có lương”. Nhưng với người hưu trí, nguồn thu gần như cố định, tạo áp lực tích trữ.

- Gánh nặng gia đình: Nhiều phụ nữ vẫn phải hỗ trợ con cái, chăm sóc cháu, khiến khoản hưu trí càng thêm eo hẹp.

Bảng chi tiêu với mưc lương hưu 8 triệu/tháng

Khoản chiSố tiền (nghìn đồng)Tỷ lệ (%)Ghi chú
Ăn uống – sinh hoạt3.00037,5Chợ, siêu thị, gas, điện, nước
Y tế – thuốc men2.00025Khám bệnh, thuốc bổ, bảo hiểm y tế
Đi lại – liên lạc7008,7Xăng xe, điện thoại, Internet
Hỗ trợ gia đình1.00012,5Biếu con cháu, quà cáp
Giải trí – xã hội5006,3Đi chơi, cà phê, hội họp
Tiết kiệm dự phòng80010Phòng khi cần thiết
Tổng8.000100%Gần như không còn dư

Chỉ cần có một khoản phát sinh, như sửa xe, mua thuốc đặc trị, là ngân sách sẽ lập tức âm.

Làm gì để thoát khỏi nỗi lo ngấm ngầm này?

Tôi có lương hưu 8 triệu, nhưng vẫn bất an - hội chứng lo âu tài chính đang bủa vây tuổi hưu- Ảnh 4.

- Chia quỹ rõ ràng: Tách tiền thành 3 phong bì ngay từ đầu tháng – chi tiêu thiết yếu, y tế, và dự phòng. Việc này giúp giảm cảm giác “tiền trôi đi mà không kiểm soát”.

- Tiết kiệm bằng cách tiêu thông minh: Không cần cắt hết niềm vui, chỉ cần đổi cách. Ví dụ: mua rau theo tuần thay vì theo ngày, tận dụng ưu đãi thẻ khi mua thuốc.

- Tạo thêm nguồn thu nhỏ: Một số phụ nữ hưu trí chọn bán hàng online nhỏ, dạy học, hoặc cho thuê phòng trống – vừa có thêm thu nhập, vừa thấy mình hữu ích.

- Đầu tư an toàn: Không mạo hiểm với chứng khoán nóng. Nhưng gửi tiết kiệm kỳ hạn linh hoạt, hoặc mua vàng nhỏ lẻ, cũng giúp tạo cảm giác yên tâm.

- Chăm sóc tinh thần: Lo âu tài chính không chỉ là tiền, mà còn là tâm lý. Tham gia câu lạc bộ, duy trì thói quen đi bộ, đọc sách… giúp tinh thần cân bằng, giảm nỗi lo phóng đại.

Lo âu tài chính không đơn giản là thiếu tiền. Nó là nỗi sợ mơ hồ về tương lai. Người có 8 triệu hay 18 triệu hưu trí đều có thể bất an, nếu không biết cách lập kế hoạch và định nghĩa lại nhu cầu của mình.

Kết

Có lương hưu 8 triệu là may mắn so với mặt bằng chung, nhưng không đồng nghĩa với sự an tâm. Hội chứng lo âu tài chính đang ngày càng phổ biến ở tuổi hưu, đặc biệt với phụ nữ.

Giải pháp không nằm ở việc chờ thêm tiền, mà ở cách quản lý dòng tiền và tâm lý của chính mình. Khi biết mình đủ và kiểm soát được chi tiêu, nỗi lo sẽ bớt ám ảnh, và tuổi hưu sẽ thật sự nhẹ nhàng hơn.

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

