Tôi mới nhận ra 6 loại gia vị trong bếp này đều là "chuyên gia sức khỏe"! Giờ ăn vẫn chưa muộn đâu!

Bạn có bao giờ nghĩ gia vị chỉ là "vai phụ" trong nhà bếp? Hay thậm chí tránh dùng vì sợ ảnh hưởng sức khỏe? Rất nhiều người chỉ sử dụng gia vị để nêm nếm, nhưng sự thật là chúng không chỉ làm món ăn thêm đậm đà mà còn mang lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Đừng bỏ qua những "gia vị quý giá" này. Hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí những công dụng tuyệt vời của 6 loại gia vị phổ biến, giúp bạn vừa có bữa ăn ngon, vừa cải thiện sức khỏe. Hãy sử dụng gia vị một cách thông minh, không chỉ để món ăn ngon miệng hơn mà còn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên.

Dưới đây là 6 loại gia vị được coi là "chuyên gia sức khỏe" và cách tận dụng chúng trong bữa ăn hàng ngày!

Đầu tiên là hạt tiêu: Đừng quên thêm vào khi ăn các món ăn nhiều dầu mỡ để giúp giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột

Nhiều người chỉ biết rằng, hạt tiêu tạo nên vị cay nồng cho món ăn, nhưng lại không biết rằng nó là một lựa chọn tuyệt vời cho các món ăn nhiều dầu mỡ. Ví dụ, rắc tiêu trắng hoặc tiêu đen lên các món ăn nhiều dầu mỡ như thịt lợn kho hoặc gà rán không chỉ giúp trung hòa vị béo ngậy mà còn kích thích sản xuất nước bọt và dịch vị dạ dày, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và loại bỏ cảm giác nặng bụng sau khi ăn. Hạt tiêu cũng giúp tăng tốc độ trao đổi chất và loại bỏ khí ứ đọng.

Loại thứ hai là giấm: Thêm giấm vào món ăn để phòng vi trùng, ngừa cúm

Giấm không chỉ dùng cho các món ăn lạnh và dưa chua. Axit axetic trong giấm còn là một chất kháng khuẩn tự nhiên, ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi trong cơ thể. Trong mùa cúm vào mùa thu và mùa đông, đừng quên thêm một chút giấm vào món ăn của bạn. Điều này không chỉ tạo thêm vị chua thanh mát cho món ăn mà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, ngăn ngừa cảm lạnh ở trẻ em và người già.

Loại thứ ba là gừng: Uống một bát canh gừng khi trời lạnh để xua tan cái lạnh và làm ấm cơ thể

Nhiều người không thích vị cay nồng của gừng, nhưng tính ấm của nó khiến nó đặc biệt thích hợp cho mùa thu đông. Vị gừng ấm áp này giúp đánh thức tỳ vị, kích thích vị giác, đồng thời kích thích sự thèm ăn cho bữa sáng. Trước khi ra ngoài vào những ngày lạnh, hãy nấu một bát canh gừng đường nâu. Nó sẽ làm ấm cơ thể bạn hoàn toàn, tránh gió và xua tan cái lạnh trong cơ thể.

Loại thứ tư là vỏ quýt: Thêm một miếng vào canh thịt hầm để khử mỡ và giảm đờm

Vỏ quýt, vỏ của một quả cam phơi nắng, có hương thơm tươi mát. Thêm một miếng vỏ quýt vào món sườn hầm hoặc súp xương có thể giúp loại bỏ dầu mỡ, giúp nước dùng bớt ngấy và có hương cam thoang thoảng. Vỏ quýt cũng có thể giúp điều khí và tiêu đờm. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên bị đờm trong cổ họng vào mùa thu, thêm một miếng vỏ quýt vào súp lê có thể giúp ho dễ hơn và cải thiện hơi thở.

Ngâm vỏ quýt trong nước cũng rất tốt. Rửa sạch vỏ quýt, hãm với nước sôi và thêm một ít mật ong. Thức uống này có vị ngọt thanh mát và có thể làm giảm đầy hơi. Nếu bạn ăn quá no và cảm thấy đầy hơi, uống một cốc nước vỏ quýt sẽ nhanh chóng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, hãy chọn vỏ quýt đã được ủ lâu năm, có màu sẫm hơn và có mùi thơm. Tránh loại nhạt màu, mốc, vì nó không mang lại lợi ích sức khỏe nào và thậm chí có thể gây hại cho cơ thể.

Thứ năm là wasabi: Bảo vệ dạ dày và ruột và kích thích sự thèm ăn

Wasabi (hay mù tạt) là gia vị chủ yếu khi ăn sashimi như cá hồi và cá ngừ. Nhiều người nghĩ rằng nó giúp khử mùi tanh, nhưng thực ra wasabi giúp trung hòa vị lạnh của cá và cua, trung hòa "độc tố" của chúng, giúp chúng an toàn hơn khi ăn.

Hơn nữa, vị cay nồng của wasabi kích thích tiết nước bọt và dịch vị dạ dày. Khi bạn cảm thấy uể oải vào mùa hè, thêm một chút wasabi vào các món ăn lạnh sẽ ngay lập tức làm tăng hương vị và khiến bạn muốn ăn thêm nửa bát cơm.

Thứ sáu là rau mùi: Thêm một nắm vào mì khi bạn bị cảm có thể giúp bạn đổ mồ hôi và hỗ trợ tiêu hóa

Rau mùi thường được rắc lên súp mì và hoành thánh để tăng hương vị, nhưng thực ra nó còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, nếu bạn bị nghẹt mũi và cảm lạnh trong giai đoạn đầu của bệnh cảm lạnh, một bát súp mì nóng rắc một nắm rau mùi thái nhỏ có thể giúp toát mồ hôi nhẹ và giảm nghẹt mũi.

Thêm nước sốt rau mùi lạnh vào các món ăn nhiều dầu mỡ cũng có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm đầy hơi.