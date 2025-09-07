Đóng hơn 665 triệu đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ, sau 10 năm người đàn ông chỉ nhận về 332 triệu, công ty bảo hiểm tuyên bố: “Chỉ làm theo hợp đồng”

Theo The Paper, năm 2014, ông Diệp ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, đã mua 3 hợp đồng bảo hiểm cho bản thân và hai con trong 30 năm. Thời gian đóng phí là 10 năm với tổng phí là hơn 180.000 NDT (hơn 665 triệu đồng). Tuy nhiên đến năm 2024, sau khi hoàn tất nghĩa vụ đóng phí, ông Diệp yêu cầu hủy hợp đồng và nhận lại cả phí lẫn cổ tức thì công ty bảo hiểm thông báo ông chỉ được hoàn trả “giá trị tiền mặt” khoảng 90.000 NDT (hơn 332 triệu đồng) theo nội dung ghi trong hợp đồng.

Cụ thể, theo ông Diệp, năm 2014, nhân viên họ Tạ – cha của bạn học con gái ông – đến nhà chào bán bảo hiểm. Do thông tin phức tạp, người này đã viết phần giới thiệu sản phẩm lên mặt sau một tài liệu. Văn bản này nêu tên gói bảo hiểm “Golden Life A” dành cho nam giới 44 tuổi, phí bảo hiểm hàng năm 13.755 NDT, tổng cộng 137.550 NDT (hơn 508 triệu đồng) trong 10 năm.

Tuy nhiên, hợp đồng chính thức mà ông Diệp ký lại là “Bảo hiểm trọn đời Golden Blessing Life A, phiên bản 2014” kèm bảo hiểm bổ sung bệnh hiểm nghèo. Mỗi hợp đồng dài hơn 40 trang, tổng phí bảo hiểm cả 3 hợp đồng lên tới 180.630 NDT trong 10 năm.

Lý giải điều này, Chi nhánh Nam Xương của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương khẳng định ông Diệp sau đó đã chọn mua loại bảo hiểm khác với gói sản phẩm được ghi trong giấy viết tay. Nhân viên bán hàng họ Tạ cũng cho rằng ông Diệp “không chọn sản phẩm được giới thiệu mà quyết định mua loại bảo hiểm khác”.

Đáp lại, ông Diệp phản bác, cho rằng nhân viên họ Tạ đã cố tình đưa thông tin sai lệch và khiến ông “sập bẫy”. Người đàn ông này cũng khẳng định ông ký hợp đồng mà không đọc kỹ vì tin tưởng nhân viên họ Tạ, đồng thời nhấn mạnh việc “không thể đọc hết 40 trang chỉ trong vài phút”.

Ông Diệp tiết lộ thêm vào năm 2019, sau khi đọc tin tức về các tranh cãi liên quan sản phẩm bảo hiểm tương tự, ông từng muốn hủy hợp đồng nhưng được nhân viên họ Tạ thuyết phục tiếp tục đóng phí để “tránh lỗ” và ông có thể rút tiền vào cuối kỳ hạn. Do đó, ông Diệp miễn cưỡng đồng ý tiếp tục đóng phí gói bảo hiểm trên.

Ngày 20/2/2025, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, ông Diệp tham gia buổi hòa giải với Chi nhánh Nam Xương của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương. Tại buổi hoà giải, phía công ty bảo hiểm thừa nhận ông Diệp từng yêu cầu chấm dứt hợp đồng, song khẳng định nhân viên bán hàng đã cảnh báo rõ ràng về tổn thất khi hủy giữa chừng.

Do thời gian đã trôi qua lâu, lời khai hai bên mâu thuẫn, công ty đề nghị dựa vào bằng chứng khách quan. Đại diện chi nhánh cho biết có thể hỗ trợ tinh thần hoặc bồi thường thêm về tài chính. Cụ thể, ngoài khoản giá trị hoàn lại 90.000 NDT theo hợp đồng, công ty sẵn sàng trả thêm cho ông Diệp 10.000 NDT, nâng tổng số tiền lên 100.000 NDT.

Tuy nhiên, ông Diệp phản đối, cho rằng hành vi của nhân viên họ Tạ là gian dối, không phải giao dịch bảo hiểm thông thường. Ông yêu cầu được hoàn lại ít nhất 90% số tiền đã đóng.

Về vụ việc trên, Luật sư Lý Sinh tại một Công ty Luật ở Bắc Kinh nhận định: nếu chứng minh được nhân viên bán hàng cố tình che giấu điều khoản quan trọng hoặc phóng đại lợi ích, ông Diệp có thể khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng. Luật sư này nhấn mạnh nếu chứng minh văn bản viết tay là của nhân viên, có thể được coi như một phần sửa đổi hợp đồng, có giá trị pháp lý cao hơn.

Theo The Paper, sản phẩm “Golden Life” từng là một trong những gói chủ lực của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 19 tỷ NDT năm 2017. Tuy nhiên, sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc siết chặt quy định, sản phẩm này ngừng bán từ 2018.

Đến ngày 27/8/2025, Chi nhánh Nam Xương của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương cho biết vẫn đang điều tra vụ việc của ông Diệp và chưa có phản hồi cuối cùng.

Vụ việc của ông Diệp là lời nhắc nhở quan trọng đối với những người đã, đang và sẽ tham gia bảo hiểm. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyên mọi người nên đọc kỹ toàn bộ hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản về quyền lợi, thời hạn và giá trị hoàn lại. Không nên chỉ dựa vào lời tư vấn miệng hoặc giấy tờ viết tay của nhân viên bán hàng mà ký hợp đồng bởi sự thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến rủi ro tài chính lớn về sau.

