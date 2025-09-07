Bước qua tuổi 35, càng ngày tôi càng thấm thía: Tiền bạc phải ổn định, tình cảm gia đình mới ổn định!

Tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền thì hầu như mọi khía cạnh trong đời sống đều trở nên nặng nề, đến mức ám ảnh. Chỉ khi bước qua tuổi 35, trải qua không ít vụn vỡ, tôi mới nhận ra và thấm thía: Một gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi có nền tảng tài chính vững vàng.

01

Những cặp vợ chồng thiếu thốn tiền bạc thường dễ rơi vào mâu thuẫn và tần suất xung đột cũng thường xuyên hơn. Khi đồng lương eo hẹp, bữa cơm mỗi ngày cũng thành gánh nặng, một chiếc bát rơi vỡ cũng có thể trở thành nguyên nhân của một cuộc tranh cãi kéo dài. Những chuyện nhỏ nhặt ấy tích tụ, ngày này qua ngày khác, giống như một quả bóng căng phồng chỉ chờ ngày nổ tung.

Tôi từng chứng kiến không lần gia đình hàng xóm cãi vã. Người vợ chật vật xoay từng đồng, đến mua chai nước mắm hay mớ rau thôi cũng phải cân não để không lẹm vào tiền học của con. Đến một lúc nào đó, sự chịu đựng ấy vỡ òa thành câu trách móc: “Tại sao anh không kiếm được nhiều tiền hơn? Tại sao tôi phải khổ như thế này?” . Đó không phải lời oán trách vô cớ, mà là tiếng kêu từ sự bất lực, cùng cực.

Ảnh minh họa

Từng có lần, tôi vô tình dừng lại ở một video trên TikTok với nội dung thế này: Người chồng đi làm về, vừa bước đến cửa căn hộ đã gặp ngay 1 đống đồ ship của vợ. Lúc đó, anh vừa cười vừa đùa: “Ngày nào cũng có 2-3 đơn hàng, hôm nay thì tận 8 hộp, không biết vợ mua gì nữa, để tối hai vợ chồng unbox cho mọi người xem nha” .

Đoạn video tưởng chẳng có gì đáng bận tân suy nghĩ, nhưng khi kéo xuống phần bình luận, tôi mới vỡ lẽ. Thái độ cười đùa, vui vẻ của người chồng trong bối cảnh ấy thực ra lại là mơ ước của biết bao nhiêu người phụ nữ khác.

Có người để lại bình luận như một hơi thở dài: “ Nhà tôi 4 miệng ăn, chồng đưa được 7-8 triệu mỗi tháng, mua vài món nhỏ thôi còn bị hỏi sao tiêu hết nhanh thế. Nếu mua sắm thoải mái thế kia, chắc tôi sống không yên với chồng mất” .

Phụ nữ ai cũng mong được làm đẹp, chăm chút bản thân, nhưng khi ngân sách quá eo hẹp, họ buộc phải gạt bỏ những nhu cầu chính đáng để lo bỉm sữa, học phí, tiền thuốc men cho con. Khi trong đầu chỉ còn lại 2 từ “tiền đâu?”, hạnh phúc khó mà trọn vẹn.

02

Có người từng chia sẻ thắc mắc này lên mạng: “Trạng thái sống tốt nhất của con người là gì?” . Và câu trả lời khiến tôi nhớ mãi là: “Năm 40 tuổi, tôi khỏe mạnh, có một khoản tiết kiệm để lo cho bố mẹ, có chồng biết quan tâm, có con ngoan và có một công việc khiến tôi thấy vui. Với tôi, đó chính là trạng thái sống tốt nhất” .

Ảnh minh họa

Dòng bình luận ấy nhận được hàng nghìn lượt thả tim. Có lẽ càng trưởng thành, càng có tuổi, con người càng gánh trên vai nhiều trách nhiệm: phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái, duy trì một gia đình êm ấm. Thế nên người ta càng hiểu rõ giá trị của tiền bạc và hạnh phúc, đó là 2 mặt của 1 đồng xu, chẳng thể tách rời.

Bởi còn gì đau lòng hơn cảnh cha mẹ già yếu mà bản thân không đủ khả năng tài chính để lo thuốc men? Còn gì xót xa hơn cảnh sinh con ra mà phải nhìn con tự ti, tị nạnh với bạn bè chỉ vì một chiếc balo, một bộ quần áo, một đôi giày hay một lớp học thêm?

Thế nên từ ngày có con, từ ngày cha mẹ bước vào tuổi xế chiều, tôi rất tâm đắc và thấm thía câu nói: “Kinh tế ổn định thì mọi thứ khác trong đời sẽ dần ổn định theo” .

Nhiều người vẫn nghĩ tình yêu và sự gắn kết là cốt lõi của hạnh phúc. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Khi cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng, sự lãng mạn dễ bị thay thế bằng những lo lắng thường nhật. Một tình yêu đẹp cần được nuôi dưỡng bằng cả sự thấu hiểu lẫn khả năng đảm bảo cho nhau một cuộc sống tốt, hoặc chí ít thì cũng không nên quá chật vật.

Một bữa cơm có thể không cần sơn hào hải vị nhưng cũng đừng nên là kết quả của sự cân não “mớ rau nào rẻ hơn, loại thịt nào hạ giá”. Một chuyến du lịch có thể không cần xa hoa, nhưng cũng đừng nên nặng đầu chỉ vì vé máy bay bằng cả tháng tiền ăn. Và tiền bạc thì không cần nhiều, vì biết bao nhiêu là đủ? Chỉ cần ổn định, để đầu óc còn chỗ cho niềm vui, cho sự gắn kết, đó mới là trạng thái cân bằng, là cuộc sống đáng để mơ ước.