Nghiên cứu của Anh phát hiện đời người có 2 thời điểm mà chúng ta hạnh phúc nhất

Hạnh phúc có thể tìm thấy ở mọi lứa tuổi, nhưng phát hiện mới này có thể sẽ làm bạn bất ngờ. Theo đó, các chuyên gia từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Anh, xác định rằng 23 và 69 là hai độ tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người trưởng thành.

Để đưa ra kết luận, nhóm nghiên cứu khảo sát 23.000 tình nguyện viên từ 17 đến 85 tuổi. Kết quả giúp họ phát hiện ra rằng con người hạnh phúc nhất ở tuổi 23 và 69 vì những lý do sau:

- Ở tuổi 23, phần lớn đã bước ra khỏi môi trường giáo dục, bắt đầu một cuộc sống trưởng thành đầy hứa hẹn. Công việc, thu nhập và sự tự do mới mở ra cảm giác phấn khởi, tràn đầy kỳ vọng.

- Ở tuổi 69, áp lực gia đình và sự nghiệp dần lắng xuống, nhường chỗ cho cuộc sống nghỉ hưu an nhàn, thoải mái tận hưởng thời gian cá nhân.



Các chuyên gia nhận định, hạnh phúc thường xuất hiện khi con người bắt đầu một hành trình mới – tuổi trẻ bước vào đời, hay tuổi già bước sang giai đoạn thư thái.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng gợi ý một số cách giúp con người duy trì hạnh phúc ở các giai đoạn khác của cuộc đời:

1. Biết chờ mong

Người ta thường nói hạnh phúc nằm ở việc sống trọn vẹn cho hiện tại. Tuy nhiên, nghiên cứu trên cho thấy niềm vui còn đến từ sự mong đợi và lập kế hoạch cho những trải nghiệm mới – giống như việc chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đôi khi mang lại nhiều hứng khởi hơn cả chuyến đi.

Lập kế hoạch và hình dung tương lai mong muốn có thể trở thành chìa khóa để gia tăng hạnh phúc. Các nghiên cứu cho thấy, việc chuẩn bị và mong đợi một trải nghiệm – chẳng hạn một chuyến du lịch – có thể mang lại niềm vui nhiều hơn cả sự kiện thực tế.

2. Lên kế hoạch nghỉ hưu

Một bản kế hoạch rõ ràng giúp giảm căng thẳng và tạo sự yên tâm cho tương lai. Khi bớt lo lắng, con người sẽ dễ dàng tận hưởng cuộc sống hơn.

Ảnh minh hoạ: Internet

3. Tìm kiếm điều tích cực

Cuộc sống luôn có hai mặt như đồng xu: tích cực và tiêu cực. Điều quan trọng là bạn chọn nhìn vào đâu. Khi chủ động tập trung vào mặt tích cực, dù trong hoàn cảnh khó khăn, bạn vẫn có thể tìm thấy những tia hy vọng nhỏ bé. Hãy trân trọng, nuôi dưỡng chúng mỗi ngày, bởi những niềm vui nhỏ sẽ tích tụ và trở thành nguồn hạnh phúc lớn dần theo thời gian.

4. Đầu tư vào các mối quan hệ

Kết nối với gia đình, bạn bè và mở rộng quan hệ xã hội đã được chứng minh là chìa khóa của một cuộc sống hạnh phúc và bền lâu. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra, sự cô đơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hơn cả hút thuốc.

5. Sống có mục đích

Cho đi và cảm nhận là bạn một phần của cộng đồng được công nhận là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc - đặc biệt là khi về già. Nghiên cứu của Đại học Harvard từng khẳng định, người cao tuổi tham gia hỗ trợ thế hệ trẻ có khả năng cảm nhận hạnh phúc cao gấp ba lần.