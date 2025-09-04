Sau 70 tuổi, con người thường hối hận 5 điều này nhất trong cuộc đời: Nhận ra sớm bao nhiêu, hạnh phúc sớm bấy nhiêu

Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những sai lầm và tiếc nuối. Có những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại, nhưng theo thời gian lại trở thành nỗi day dứt khôn nguôi. Đặc biệt, khi nhìn lại chặng đường đã qua, nhiều người thường ước giá như mình sớm nhận ra và thay đổi 5 điều sau để không phải sống trong ân hận khi về già:

1. Không làm những việc mình muốn làm

Một y tá người Nhật Bản có tên Shuichi Otsu đã tổng hợp lại những điều tiếc nuối nhất trước phút lâm chung của hơn 1000 bệnh nhân từng được cô chăm sóc. Trong đó, điều mà người ta thường hay cảm thán nhất trong những giây phút cuối đời chính là "cuộc đời này quá ngắn ngủi."

Có người dùng cả nửa đời mài giũa, chen chúc ở chốn phố thị phồn hoa chỉ để cố gắng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân, có người lại quyết định từ chức khi sự nghiệp đang ổn định, trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị. Sống ở đời, mỗi người đều có những sự lựa chọn của riêng mình, quan trọng là đừng để giá trị khác che mắt, cũng đừng chỉ sống một cuộc đời mà người khác muốn mình sống, sống không phải là chính mình.

Hãy cứ bước đi theo con đường mà bản thân mong muốn, miễn sao không trái với luân thường đạo lí. Nếu cảm thấy muốn bắt đầu yêu đương, hãy can đảm mở lời; nếu tìm ra đam mê khao khát, hãy cứ mạnh dạn từng bước theo đuổi.

Cuộc sống cũng giống như một chuyến du lịch vậy, bạn đã tham gia rồi, nếu không đi hết chặng đường, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?

2. Làm việc có lỗi với lương tâm

Suy cho cùng, con người cũng chẳng phải thánh nhân. Nào có ai sống cả đời mà chưa từng một lần làm điều lầm lỗi. "Những việc xấu" không làm tổn hại đến nguyên tắc làm người đa phần có thể được tha thứ. Và thay vì sống với cảm giác tội lỗi cả đời, sao lại không bắt tay vào tìm cách chuộc lỗi, sửa đổi cho tốt hơn, sau đó tiếp tục hướng về phía trước?

3. Quá tự tin vào bản thân

Chắc hẳn chúng ta ít nhiều đều từng có những giây phút tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, thậm chí là tự mãn, kiêu căng, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận về bất cứ điều gì.

Điều này nhìn qua thì có vẻ tích cực, nhưng kỳ thực chính là sự mù quáng. Luôn luôn có một số người, một số việc phải cần đến sự tỉ mỉ và chu đáo hơn bạn nghĩ. Nghe thêm một câu và suy nghĩ thêm một giây có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, tránh được rất nhiều đường vòng.

4. Không chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe

Khi còn trẻ, cơ thể bạn luôn là nơi gánh chịu đủ những điều độc hại nhất: thức khuya, bỏ bữa, uống rượu, hút thuốc, ... Sức khỏe là thứ như vậy, khi còn khỏe mạnh bạn thường không cảm nhận được sự tồn tại của nó, chỉ đến khi mất đi bạn mới nhận ra rằng nó rất quan trọng.

Ngay từ bây giờ, hãy cố gắng bỏ những thói quen xấu và xây dựng lối sống lành mạnh cho bản thân và cả những người xung quanh.

5. Chưa nói lời "cảm ơn" với những người thân yêu

Nhiều khi chúng ta tỏ ra lịch sự, khuôn phép với người ngoài nhưng lại nói năng không thận trọng, đôi khi là cáu gắt, cộc cằn với những người thân thiết.

Thực tế, lời nói là thứ ngôn ngữ có thể truyền đạt trực tiếp và dễ dàng nhất khi muốn thể hiện cảm xúc giữa người với người. Càng là người thân thiết thì bạn càng không cần phải ngại ngùng khi muốn nói những lời tử tế. Hãy luôn nói "cảm ơn", "xin lỗi" hay những câu yêu thương. Đây là tốt nhất cách để giữ cho những mối quan hệ luôn gắn kết, nồng ấm.

Đời người thật ra rất ngắn ngủi, con người ta đến và đi rất vội vàng. Và trong quá trình đó cũng lắm gập ghềnh, chông gai. Tuổi trẻ ôm lấy hy vọng mà vùng vẫy, khi về già lòng vẫn đầy tiếc nuối mà ra đi. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên học cách yêu thương, trân trọng nhiều hơn, để một ngày nào đó nghĩ lại không phải hối tiếc quá nhiều thứ.

(Theo Abolouwang)









