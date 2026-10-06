Đi họp lớp được hỏi lương hưu, tôi phát hiện người nhận lương 30 triệu đồng luôn buồn bã, người hơn 10 triệu lại hài lòng

Bài viết của tác giả Đình Phong trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, tôi đứng ngoài nhà hàng trong cơn gió lạnh, nhìn những người bạn cũ lần lượt lên xe.

Chúng tôi là bạn học cùng lớp từ thời cấp hai. Năm nay, tất cả đều đã 62 tuổi. Có người đã nghỉ hưu, có người vẫn làm thêm một số công việc bán thời gian. Buổi gặp mặt do lớp trưởng tổ chức, gọi vui là cuộc hội ngộ ở tuổi 60, chủ yếu để bạn bè lâu năm gặp lại và ôn chuyện cũ.

Ngày còn đi học, ông Chu là người có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp. Nhiều năm trôi qua, ông vẫn giữ vẻ ngoài giản dị với chiếc áo khoác xanh đã bạc màu và chiếc túi vải cũ. Trái lại, ông Thành xuất hiện khá chỉn chu, đi giày da sáng bóng, tóc nhuộm nâu và mang theo một chiếc túi hàng hiệu nhỏ.

Trước khi đồ ăn được dọn lên, lớp trưởng bất ngờ đề nghị mọi người chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như mức lương hưu. Ông cho rằng ở tuổi này, chuyện tiền bạc không còn cần quá giữ kẽ. Mức lương hưu của phần lớn mọi người dao động từ 3.000-5.000 NDT/tháng (11-19 triệu đồng).

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Khi được hỏi, Chu có vẻ ngượng ngùng. Ông nắm chặt quai chiếc túi vải rồi cho biết mình chỉ nhận 3.500 NDT/tháng (13,5 triệu đồng). Mọi người tỏ ra bất ngờ, cho rằng số tiền này khá thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay. Chu chỉ cười, nói rằng cuộc sống cần tiết kiệm, miễn sao từng ngày vẫn có thể bình yên trôi qua.

Tôi hiểu hoàn cảnh của người bạn cũ. Trước đây, Chu từng làm việc trong nhà máy. Sau khi nhà máy tái cấu trúc, ông mất việc và phải làm nhiều công việc khác nhau. Sau đó, ông làm bảo vệ tại một khu dân cư cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 60, còn con trai chỉ là nhân viên văn phòng với thu nhập không cao.

Sau Chu, mọi ánh mắt chuyển sang Thành. Ông cho biết lương hưu của mình là 7.800 NDT/tháng (30 triệu đồng). Cả phòng lập tức xôn xao. So với mức lương hưu của phần lớn bạn học, đây là con số khiến nhiều người ngưỡng mộ. Một vài người còn cho rằng với khoản tiền như vậy, cuộc sống sau khi nghỉ hưu của Thành hẳn khá thoải mái.

Thế nhưng, ông lại không vui. Thành thở dài và kể rằng vợ mình được chẩn đoán mắc ung thư phổi từ năm trước, hiện đang hóa trị. Mỗi đợt điều trị tốn hơn 10.000 NDT (38 triệu đồng). Sau khi bảo hiểm chi trả, gia đình vẫn phải tự thanh toán khoảng 3.000-4.000 NDT (11-15 triệu đồng).

Vài năm gần đây, ông còn chăm sóc người mẹ hơn 90 tuổi nằm liệt giường. Gia đình phải thuê người chăm sóc với chi phí khoảng 6.000 NDT (23 triệu đồng) mỗi tháng. Con trai Thành làm việc ở thành phố khác, mỗi tháng phải trả các khoản vay mua nhà và ô tô. Vì con cũng chịu áp lực tài chính, ông thỉnh thoảng vẫn phải hỗ trợ thêm.

Như vậy, phần lớn khoản lương hưu của Thành đã dành cho việc chữa bệnh cho vợ và thuê người chăm sóc mẹ. Có thời điểm gia đình thiếu tiền để đi khám, ông phải vay tiền em gái. Người đàn ông ăn mặc chỉn chu, khiến chúng tôi vừa ngưỡng mộ trước đó, hóa ra lại đang phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm.

Một ngày của Thành gần như xoay quanh bệnh viện và gia đình. Từ sáng sớm đến tối muộn, ông liên tục di chuyển giữa 2 nơi để chăm sóc vợ và mẹ. Căn phòng đang náo nhiệt bỗng im lặng. Những ánh mắt từng nhìn Thành với vẻ ngưỡng mộ giờ chuyển thành sự cảm thông.

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Ông Chu nhìn bạn cũ với vẻ thương cảm. Một lúc sau, Chu kể rằng cuộc sống của mình tuy không dư dả nhưng tương đối ổn định. Vợ ông vẫn còn khỏe, chỉ mắc cao huyết áp và có thể kiểm soát bằng thuốc. Con trai thu nhập không cao nhưng hiếu thảo, đều đặn hỗ trợ bố mẹ mỗi tháng.

Sau khi nghỉ hưu, Chu mở một quầy sửa giày nhỏ trong khu phố, mỗi ngày kiếm thêm một khoản tiền để trang trải sinh hoạt.

Cuộc sống của hai vợ chồng khá đơn giản. Buổi sáng, ông đi bộ, mua đồ ăn rồi ra quầy. Buổi chiều đóng cửa, ông trở về nhà nấu cơm cùng vợ. Buổi tối, hai người xem tivi rồi dắt chó đi dạo. Không giàu có, nhưng Chu nói cuộc sống như vậy khá bình yên.

Bữa ăn sau đó không còn ai bàn về chuyện ai nhận lương hưu cao hơn. Chúng tôi chuyển sang nhắc đến những kỷ niệm thời trung học: những lần hái quả trong sân trường, bị giáo viên phạt đứng góc lớp hay ngày tốt nghiệp cả lớp cùng khóc.

Khi nhắc chuyện cũ, chúng tôi mới nhận ra rằng mỗi người từng có một lý do để ghen tỵ với người khác. Thành kể rằng thời trẻ ông từng ngưỡng mộ Chu. Dù gia đình nghèo, Chu vẫn được bố mẹ yêu thương, ngày nào cũng có mẹ nấu mì cho ăn. Trong khi đó, Chu lại từng mong có cuộc sống như Thành vì bạn học giỏi, thi đỗ trường trung học danh tiếng và được mọi người kỳ vọng có tương lai rộng mở.

Hóa ra, chúng ta có thể dành cả đời để so sánh bản thân với cuộc sống của người khác mà không biết rằng người khác cũng từng mong muốn có được những điều mình đang sở hữu.

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Khi ra về, Chu bắt tay Thành, dặn bạn nếu gặp khó khăn thì cứ tìm đến những người bạn cũ. Thành cảm ơn rồi lên xe của con trai. Chu cũng trở về trên chiếc xe đạp điện cũ.

Đứng trong gió lạnh, tôi chợt hiểu rằng lương hưu không bao giờ là thước đo duy nhất của hạnh phúc.

Một khoản lương hưu không cao nhưng đi cùng sức khỏe, sự hiếu thảo của con cái và những ngày tháng bình yên vẫn có thể mang lại một cuộc sống đáng trân trọng. Ngược lại, thu nhập cao có vẻ đáng mơ ước nhưng phía sau có thể là viện phí và những nỗi lòng không dễ chia sẻ.

Đến tuổi 60, điều quan trọng có lẽ không còn là mình sở hữu bao nhiêu tiền, mà là còn khỏe mạnh, còn gia đình để trở về và còn đủ bình yên để tận hưởng những ngày tháng phía trước.