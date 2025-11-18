Đi họp lớp, lớp trưởng sốc khi bạn cũ bỏ về vì bao thuốc lá hơn 900 tỷ đồng

Họp lớp vốn là dịp để hàn gắn tình bạn xưa, nhưng đôi khi cũng vô tình tạo ra những tình huống éo le.

Trần Khả là giám đốc cấp cao của một công ty lớn tại Trung Quốc, với mức lương khoảng một triệu mỗi năm (khoảng 3,7 tỷ đồng), quyết định nhân kỳ nghỉ lễ tổ chức buổi họp lớp sau nhiều năm xa cách. Từng là lớp trưởng nên anh ngay khi thông báo, nhóm chat lớp cũ nhận được hàng loạt phản hồi: “Tớ đi!”, “Nhớ lắm!”, “Chắc chắn tham dự!”. Mọi thứ từ địa điểm, khách sạn đến thực đơn đều được Trần Khả chuẩn bị kỹ càng.

Ngày họp lớp đến, các cựu học sinh ghé qua trường cũ check-in rồi tụ tập ăn tối. Bàn tiệc nhanh chóng trở nên sôi động, chủ đề xoay quanh công việc và thu nhập: người thì khoe mình là lập trình viên lương cao, người thì là chủ doanh nghiệp nhỏ với mức lương 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), vài người khác là quan chức cấp cao. Khi đến lượt Trần Khả, anh khiêm tốn chia sẻ về bản thân, nhấn mạnh rằng ai cũng có thể thành công nếu nỗ lực.

Ảnh minh hoạ.

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến lúc thanh toán hóa đơn. Trần Khả định mua một bao thuốc lá tặng các bạn nam hút thuốc, nhưng khi quẹt thẻ, điện thoại báo “nợ 250 triệu nhân dân tệ” (hơn 900 tỷ đồng). Cả anh và mọi người “đứng hình”, nhiều người có ý né tránh và vội xin về trước, chỉ còn vài người ở lại.

May mắn, hoa khôi lớp khi đó nhanh trí trấn an: “Không sao đâu, gọi ngân hàng sẽ rõ”. Hóa ra chỉ là lỗi hệ thống do bảo trì, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau vài ngày. Trần Khả thở phào, nhưng vẫn không quên cảm giác "rớt tim" khi thấy số nợ 250 triệu tệ.

Ảnh minh hoạ.

Khi mọi chuyện lắng xuống, Trần Khả nhận ra hầu hết các bạn đã ra về, chỉ còn vài người trò chuyện. Vừa xúc động vừa hơi buồn, anh nhận ra họp lớp không chỉ là để gặp lại bạn cũ, mà còn học được bài học đáng giá: Tiền bạc, dù nhỏ hay lớn, đôi lúc lại phản chiếu chính những mối quan hệ xung quanh ta một cách bất ngờ nhất.

Theo Baidu