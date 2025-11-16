Đi làm hơn chục năm mới hiểu: Làm sếp mà không có 3 thứ này, không nhân viên nào nể!

Đến năm thứ 10 trong hành trình đi làm, tôi mới thật sự nhận ra như thế nào là một người sếp đáng để noi theo, tin tưởng và học hỏi. Một người sếp tốt không hẳn phải là người nói chuyện nhẹ nhàng, cũng không đơn thuần là người cứ “dễ chịu” với nhân viên, chẳng bao giờ mắng mỏ.

Sếp tốt là người tạo ra môi trường để cấp dưới thể hiện năng lực, để họ thấy bản thân có giá trị và có đóng góp cho tập thể.

1. Cho nhân viên cơ hội được làm, được sai và được sửa

Biểu hiện đầu tiên của một người sếp tốt chính là họ tin tưởng và trao cho nhân viên cơ hội để thử sức thật sự. Tôi từng làm dưới một cấp trên có thói quen giữ hết việc khó cho mình, sợ nhân viên làm hỏng sẽ ảnh hưởng đến phòng. Mãi sau này mới nhận ra kiểu bảo bọc đó khiến cả team trì trệ, chẳng ai có cơ hội phát triển, bứt phá.

Cho đến khi chuyển sang công ty mới, gặp một người sếp dám giao cho tôi những dự án mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tự xử lý.

Ông ấy nói thẳng: “Cứ làm đi, sai thì sửa, nhưng nếu không được thử thì mãi chẳng khá lên đâu” . Điều khiến tôi nể phục không phải là câu nói đó, mà là cách ông ấy luôn đứng sau quan sát, sẵn sàng hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn, nhưng tuyệt đối không chen ngang hay tước mất quyền chủ động của tôi. Khi bạn có một người sếp sẵn sàng để bạn “tự bơi” nhưng vẫn ở sau hỗ trợ khi cần, bạn không chỉ tiến bộ nhanh hơn mà còn cảm thấy mình thật sự được trao niềm tin.

2. Góp ý chứ không mạt sát nhân viên

Sau nhiều năm đi làm, tôi nhận ra rằng có những người sếp mắng nhân viên - dù có thể sâu trong lòng là muốn tốt, muốn nhân viên tiến bộ nhưng lời họ nói ra thực chẳng khác nào sát muối vào tim, khiến nhân viên tổn thương lòng tự trọng, thui chột ý chí và bị ám ảnh. Nhưng bên cạnh đó, cũng có cũng có những người sếp phê bình rất thẳng thắn, nhưng thay vì làm nhân viên tổn thương, họ lại khiến nhân viên phải thừa nhận: Mình sai thật, phải sửa thì mới khá lên được!

Kiểu sếp thứ 2, theo tôi, mới là người đáng nể phục.

Một người sếp tốt không phải là người né tránh góp ý để “giữ hòa khí”, cũng không phải người dùng lời lẽ đao to búa lớn để quát nạt, mà là người đủ tinh tế để nói ra những điều khó nói, nhưng lại khiến người nghe tiếp nhận trong tâm thế tiếp thu, sửa lỗi.

Lần đầu tiên tôi bị sếp mới gọi vào phòng chỉ để nói rằng bản báo cáo của tôi “thiếu chiều sâu”, tôi hơi… chột dạ. Nhưng sau đó ông ấy ngồi xuống phân tích từng phần, chỉ cho tôi biết cần bổ sung chỗ nào, vì sao một góc nhìn khác sẽ làm kết quả tốt hơn. Điều quan trọng nhất là giọng của ông ấy không phải kiểu “tôi nói để chứng minh tôi đúng”, mà là “tôi nói để bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Thẳng thắn, rõ ràng nhưng không xúc phạm - đó là phong cách của những người lãnh đạo trưởng thành.

3. Đặt lợi ích của đội nhóm lên đầu nhưng không quên quyền lợi của từng cá nhân

Một người sếp giỏi là người hiểu rất rõ từng thành viên đang thiếu điều gì, hay cần cơ hội thế nào để phát triển. Có sếp chỉ quan tâm đến kết quả, coi nhân viên một cỗ máy chạy KPI; cũng có sếp lại quá chiều lòng nhân viên, dẫn đến cả team thiếu kỷ luật.

Sếp tốt thực sự sẽ cân bằng được hai thứ: Hiệu quả tập thể và sự phát triển của từng người.

Tôi từng chứng kiến sếp mình sẵn sàng từ chối một đề xuất có lợi cho phòng chỉ vì nó buộc team phải tăng ca 2 tuần liên tục. Ông ấy nói: “Thành tích không đáng nếu đánh đổi cả sức khỏe và tinh thần của anh em” .

Nhưng khi nhận thấy một đồng nghiệp trẻ đang có tiềm năng đặc biệt, ông ấy lại giao thêm thử thách, hướng dẫn, thậm chí tạo điều kiện cho bạn ấy tham gia các khóa học nâng cao do công ty tài trợ. Lúc ấy tôi mới hiểu: Một người lãnh đạo tốt không phải là người làm cho bạn cảm thấy dễ chịu mọi lúc, mà là người đặt bạn đúng vị trí để bứt phá dù đôi điều đó khiến mình phải bước ra khỏi vòng an toàn. Họ nhìn thấy giá trị của bạn, thậm chí trước cả khi bạn nhận ra điều đó.