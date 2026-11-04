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Đi làm rẫy, người dân phát hiện một quả đạn pháo và đầu đạn dưới lòng đất

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Đi làm rẫy, người dân phát hiện một quả đạn pháo và đầu đạn dưới lòng đất

Trong lúc đi làm rẫy người dân phát hiện một quả đạn pháo 105mm và một đầu đạn M27 nằm dưới lòng đất tại làng Kon Brung, xã Ayun, tỉnh Gia Lai.

Ngày 3/11, Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức khoanh vùng, bảo vệ khu vực được người dân phát hiện một quả đạn pháo 105mm và một đầu đạn M27 nằm dưới lòng đất tại làng Kon Brung, xã Ayun (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, trong lúc lao động tại khu vực làng Kon Brung (xã Ayun), anh Châm (SN 1986) và anh Ting (SN 1984) phát hiện một quả đạn pháo 105mm và một đầu đạn M27 nằm dưới lòng đất. Nhận thấy đây có thể là vật liệu nổ nguy hiểm , cả hai đã nhanh chóng trình báo Công an xã.

Quả đạn và đầu đạn được phát hiện ở xã Ayun.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ayun phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khoanh vùng , bảo vệ khu vực, cảnh báo người dân không đến gần nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Theo Tiền Lê

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