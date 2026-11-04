TP Hồ Chí Minh đặt lộ trình đưa tiếng Anh vào mọi hoạt động trường học

Ảnh minh họa: MOET

UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Kế hoạch hướng đến việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi, thường xuyên và hiệu quả trong hoạt động dạy học, giáo dục, giao tiếp, quản lý và sinh hoạt chuyên môn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh và dạy các môn học bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thành phố.

Theo lộ trình, đề án được triển khai qua ba giai đoạn. Trong năm học 2026-2027, mỗi cụm chuyên môn lựa chọn 1-2 cơ sở giáo dục triển khai trước để kiểm chứng bộ tiêu chí, chương trình và học liệu. Thành phố dự kiến sơ kết vào cuối năm học 2027-2028, làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh trước khi nhân rộng.

Đến năm 2030, ít nhất 30% trường dạy các môn học bằng tiếng Anh

Giai đoạn 1 (2026-2030) tập trung xây dựng nền tảng, chuẩn bị các điều kiện triển khai. Trong năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục sẽ rà soát điều kiện thực hiện, khảo sát trình độ tiếng Anh của 100% đội ngũ, đồng thời rà soát các chương trình dạy học bằng tiếng Anh và chương trình giáo dục tích hợp đang thực hiện để điều chỉnh theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP.

Năm học 2027-2028, thành phố đặt mục tiêu có 20-30% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng năng lực tiếng Anh; 30% cơ sở giáo dục được bồi dưỡng phương pháp dạy các môn học bằng tiếng Anh/STEM/STEAM. Ít nhất 30% cơ sở giáo dục xây dựng hoàn chỉnh môi trường sử dụng tiếng Anh và 15% tổ chức dạy các môn học bằng ngôn ngữ này.

Đến năm 2029-2030, các chỉ tiêu tiếp tục tăng. Thành phố phấn đấu có 30-40% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng tiếng Anh; 40% cơ sở giáo dục được bồi dưỡng phương pháp dạy môn học bằng tiếng Anh; ít nhất 40% cơ sở xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh và 30% tổ chức dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2031-2035) là thời kỳ huy động các nguồn lực để triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình. Đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo kế hoạch; 100% cơ sở giáo dục hoàn thành bồi dưỡng phương pháp dạy môn học bằng tiếng Anh, thiết kế chương trình dạy học bằng tiếng Anh và xây dựng môi trường tiếng Anh học đường.

Đáng chú ý, khoảng 50% cơ sở giáo dục phổ thông được định hướng thực hiện chương trình giáo dục tích hợp, bao gồm chương trình tích hợp theo Đề án 5695, trên cơ sở nhu cầu tự nguyện của người học.

Giai đoạn 3 (2036-2045) tập trung nâng cao, hoàn thiện điều kiện và nguồn lực để phát triển bền vững. Thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục tích hợp lên 60-70%, đồng thời hiện đại hóa và song ngữ hóa môi trường học tập, môi trường giáo dục.

Ưu tiên củng cố điều kiện tại địa bàn khó khăn

Đối với giáo dục mầm non, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm tích hợp tiếng Anh trên nền tảng công nghệ số, thông qua hình thức học qua chơi. Thành phố cũng triển khai kho học liệu số dùng chung giữa các cơ sở giáo dục, bảo đảm tính liên thông và thống nhất trong đánh giá chuẩn đầu ra.

Các chương trình bổ sung của địa phương như tiếng Anh tăng cường, làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non và học phần dạy học tích hợp nội dung với ngôn ngữ được xây dựng, triển khai trên cơ sở tự nguyện của người học.

Ảnh minh họa: MOET

Bên cạnh hoạt động trên lớp, môi trường sử dụng tiếng Anh sẽ được mở rộng thông qua câu lạc bộ, ngày hội, sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Các trường được định hướng kết nối với thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, doanh nghiệp và không gian công cộng để tạo thêm cơ hội thực hành tiếng Anh cho học sinh.

Về phương pháp giảng dạy, kế hoạch yêu cầu phát triển đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe, nói đối với học sinh từ cấp THCS trở xuống.

Một trong những khó khăn được xác định là tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh, trong khi chất lượng đội ngũ chưa đồng đều. Các địa bàn xa trung tâm còn thiếu giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học; giáo dục mầm non công lập chưa có biên chế giáo viên tiếng Anh. Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và khả năng huy động nguồn lực xã hội giữa khu vực trung tâm với ngoại thành, vùng ven cũng còn chênh lệch.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai, giáo viên được phân công dạy môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 đối với cấp tiểu học, THCS và bậc 5 đối với cấp THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp. Giáo viên đồng thời phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ.

TP Hồ Chí Minh định hướng hỗ trợ giáo viên tự học thông qua các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp tài khoản học tập cá nhân hóa; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên để duy trì năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy sau khi đạt chuẩn.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên tiếng Anh đến công tác tại những địa bàn còn khó khăn; ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị và học liệu cho khu vực ngoại thành, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế.

Với các xã, phường còn khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và khả năng xã hội hóa, kế hoạch yêu cầu áp dụng lộ trình phù hợp, ưu tiên củng cố các điều kiện nền tảng trước khi thực hiện những mức độ cao hơn. Việc triển khai phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, không tạo áp lực cho cơ sở giáo dục và địa phương.