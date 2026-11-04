Mr Pips, Mr Hunter bị đề nghị mức án chung thân

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, trước khi đưa ra mức án đề nghị HĐXX tuyên phạt dành cho 188 bị cáo.

VKS đề nghị HĐXX phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung của bị cáo là chung thân.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa.

Đại diện VKS đánh giá đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS nhấn mạnh, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Theo VKS, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đánh giá vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đứng thứ hai.

Đại diện VKS xác định Nam là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống, đồng thời hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn cáo buộc Nam thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, đầu tư và tích lũy tài sản.

Bị cáo Phó Đức Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền được VKS xác định liên quan hành vi rửa tiền của Nam là khoảng 561 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ, đại diện VKS xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai, cùng Nam tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động nhằm lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Ngọ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Ngọ đã sử dụng số tiền này mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và mua 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Ngọ là khoảng 195 tỷ đồng.

Đại diện VKS xác định hành vi của Nam và Ngọ còn cấu thành tội Rửa tiền, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.