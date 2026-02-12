Đi máy bay dịp Tết Bính Ngọ 2026, hành khách cần lưu ý gì?

Theo đó, với đặc thù khai thác của ngành hàng không, các quy trình kiểm soát hành khách và hành lý luôn được thực hiện nghiêm ngặt. Trong giai đoạn cao điểm Tết, lưu lượng hành khách tăng mạnh có thể khiến thời gian chờ làm thủ tục, soi chiếu an ninh và phục vụ tại nhà ga kéo dài hơn so với ngày thường. Do đó, việc chuẩn bị trước và chủ động trong quá trình làm thủ tục sẽ giúp hành khách hạn chế ùn ứ và phát sinh chậm trễ.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đã check-in trước và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Trong dịp cao điểm, hành khách nên chủ động có mặt tại sân bay sớm, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc, để đảm bảo kịp thời gian làm thủ tục và lên máy bay đúng giờ.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay.

Đặc biệt năm nay Vietnam Airlines triển khai làm thủ tục bằng sinh trắc học, tích hợp với VNeID, cho phép hành khách đủ điều kiện thực hiện toàn bộ quy trình từ check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hãng khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ các tiện ích số, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục và tăng cường độ chính xác trong xác thực danh tính.

Khi làm thủ tục hàng không, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lệ, còn hiệu lực theo quy định như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thông tin định danh mức độ 2. Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh; hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên không được sử dụng giấy khai sinh khi làm thủ tục bay.

Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh hàng không, đặc biệt đối với danh mục vật dụng bị cấm mang theo khi đi máy bay. Hành khách nên kiểm tra trước các quy định liên quan đến chất dễ cháy nổ, vật sắc nhọn, pin lithium không đúng quy chuẩn… để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình soi chiếu.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Vietnam Airlines Group sẽ tăng cường kiểm soát hành lý, đặc biệt là tiêu chuẩn hành lý xách tay. Trước khi ra sân bay, hành khách cần kiểm tra kỹ số lượng kiện, kích thước và trọng lượng hành lý ký gửi miễn cước theo điều kiện của vé. Trường hợp có nhu cầu mua thêm hành lý ký gửi, hành khách nên đặt trước qua website, ứng dụng di động hoặc các đại lý chính thức, tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành.