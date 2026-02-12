Triển khai cầu Tứ Liên cùng Vingroup, cầu Ngọc Hồi và metro 72.300 tỷ đồng, 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc tự tin điều này

Hà Nội sẽ chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và cầu Ngọc Hồi trong thời gian sớm nhất

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, chiều 11/2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Thái Bình Dương do ông Nghiêm Giới Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm làm trưởng đoàn.

Một trong những nội dung được hai bên trao đổi là về một số dự án có sự tham gia của Tập đoàn Thái Bình Dương trên địa bàn Thành phố như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).

Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương tự tin triển khai các dự án đảm bảo an toàn, chất lượng và sẵn sàng đối mặt với thách thức để hoàn thành mục tiêu Thành phố đề ra.

Ông cũng cho biết, Việt Nam - với nền chính trị ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - lúc này chính là thị trường ưu tiên của Tập đoàn. Ông cũng nhấn mạnh những thành công của tập đoàn tại đây sẽ tạo tiền lệ quan trọng để mở rộng hoạt động tại khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để cá dự án triển khai suôn sẻ, đạt tiến độ tốt nhất. Liên quan đến dự án cầu Tứ Liên và cầu Ngọc Hồi, ông Ngọc nhấn mạnh sẽ chỉ đạo giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo điều kiện thi công thuận lợi nhất.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thành phố triển khai các dự án với tinh thần tập trung cao nhất.

Ngoài ra, nhấn mạnh mong muốn Hà Nội phải phát triển đồng bộ, hiện đại, có lộ trình thời gian cụ thể, Bí thư Thành ủy Thành phố kỳ vọng, với kinh nghiệm của mình, ông Nghiêm Giới Hòa chỉ đạo sớm nghiên cứu và có quyết sách trao đổi với Thành phố để hai bên cùng bàn bạc, đưa vào thực tiễn giúp Hà Nội có sự phát triển vượt trội trong kỷ nguyên mới.

Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội

Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) được thành lập năm 1986 với tiền thân là Công ty YinJang. Năm 1995, YinJang phát triển thành tập đoàn có quy mô lớn và chính thức đổi tên thành Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, với lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai ba dự án lớn, gồm dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu; dự án cầu Ngọc Hồi và dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Trong đó, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn 2 đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.498 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Cầu Tứ Liên là một trong 18 công trình cầu đường bộ vượt qua sông Hồng thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu kết nối lưu thông và hạ tầng kinh tế xã hội giữa hai bên sông Hồng của Thủ đô; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo của Thủ đô và cả nước.

Theo thông tin tại buổi làm việc ngày 10/2, báo cáo với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, sau khởi công, các nhà thầu đã bố trí 12 mũi thi công. Dự kiến, đơn vị sẽ hoàn thành bệ trụ cầu chính trong tháng 3/2026; hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu vượt sông Đuống, cầu thép vượt đê Tả Đuống trong tháng 6/2026; phấn đấu hoàn thành công trình, thông xe trong quý II/2027.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đến công trường cầu Tứ Liên mới đây (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu được khởi công ngày 19/8/2025 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Công trình giúp cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị họa, làm tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân số, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố; giảm tải cho các cầu: Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

Tuyến đường sắt Đô Thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc được khởi công vào ngày 19/12/2025, có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 39,58 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, gồm 20 nhà ga.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối, trung chuyển hiệu quả với các tuyến số 2, 3, 4, 6, 7 và 8, 12 và tuyến Monorail M2 tạo điều kiện để người dân di chuyển nhanh chóng, thuận tiện từ các khu vực ngoại ô vào trung tâm Thành phố, góp phần giảm áp lực giao thông đô thị, cải thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao điều kiện đi lại.

Ngày 9/2, CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải đã công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ khảo sát Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 5 với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 170,6 tỷ đồng.