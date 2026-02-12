Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mở lại tuyến đường thủy cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

12-02-2026 - 13:31 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp sau Tết Bính Ngọ, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) đã mở lại tuyến đường biển bằng tàu cao tốc từ Vũng Tàu tới đặc khu Côn Đảo.

Đại diện Phu Quoc Express vừa cho biết, từ ngày 26/2/2026 (Nhằm ngày 10 tháng Giêng Tết Bính Ngọ) tuyến đường biển cao tốc từ đất liền tới Côn Đảo sẽ được công ty chính thức mở lại.

Tàu cao tốc Thăng Long tại Cảng Bến Đá (Phường Vũng Tàu, TPHCM)

Lịch hoạt động cụ thể: Lúc 7 giờ 30 sáng ngày 26/2 tàu xuất phát từ cảng Bến Đá (Phường Vũng Tàu, TPHCM) đi đ ặc khu Côn Đảo (TPHCM) và lúc 13 giờ ngày 27/2, tàu xuất phát từ Bến cảng tàu khách tại đặc khu Côn Đảo về Vũng Tàu. Phương tiện sử dụng cho tuyến đường biển cao tốc này vẫn là tàu Thăng Long, con tàu biển hiện đại và lớn nhất Việt Nam với sức chứa 1.017 hành khách và hành lý.

Giá vé từ 550.000đ tới 1.100.000đ /lượt tuỳ thuộc hạng vé, ngày cuối tuần và đối tượng ưu tiên. Thời gian chạy trên biển từ 3,5 tiếng tới 4 tiếng tuỳ tình hình thời tiết.

Du khách trên tàu cao tốc Thăng Long

Tuyến đường biển cao tốc Vũng Tàu tới Côn Đảo đã được Phu Quoc Express mở từ năm 2019, trở thành tuyến trọng điểm nội tỉnh của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây. Tuy nhiên do tuyến đường được mở hoàn toàn trên biển Đông, bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết nên thường vào dịp cuối năm, tàu phải ngưng chạy một thời gian.

Cao tốc Thăng Long tại cảng tàu khách Đặc khu Côn Đảo (TPHCM)

Năm 2024, Phu Quoc Express cũng đã mở thêm tuyến TPHCM (cũ) tới Côn Đảo nhưng do chưa có bến tàu khách chuyên biệt nên sau một thời gian gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, Phu Quoc Exress đã phải tạm ngưng chạy tuyến đường này.

Sau khi địa giới TPHCM được mở rộng với việc sáp nhập thêm 2 tỉnh là Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu, Phu Quoc Express là đơn vị vận tải có tuyến đường thuỷ duy nhất chạy trong địa bàn TPHCM. Dự kiến trong thời gian tới, Phu Quoc Express tiếp tục mở lại tuyến thứ 2 từ cảng Sài Gòn- Hiệp Phước tới đặc khu Côn Đảo.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra ngay thông tin này trên VNeID, VssID để đảm bảo quyền lợi

Theo Trọng Thịnh

Tiền Phong

