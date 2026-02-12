NÓNG: Chính thức khai trương tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên, 2kg hàng bay 12km mất 15 phút

Sáng 12/02/2026, thông tin từ CT Group cho biết, một UAV của CT UAV do GASCO – Công ty chuyên kinh tế không gian tầm thấp, cùng 1 bưu kiện của Vietnam Post (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vừa xuất phát từ Cần Giờ đã vượt biển đến thẳng Vũng Tàu, chính thức kích hoạt kinh tế không gian tầm thấp và đưa TP.HCM trở thành thành phố đầu tiên tại ASEAN bay vượt biển giao hàng bằng UAV.

Dưới sự chủ trì của Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, CT Group và Vietnam Post đã bắt tay thực hiện chuyến bay giao hàng vượt biển đầu tiên từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu, TP.HCM.

UAV của CT UAV mang kiện hàng của Vietnam Post trong chuyến bay đầu tiên.

Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV (thành viên CT Group) mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần. Đặc biệt, so với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần.

Đại diện CT UAV cho biết, theo ước tính, mỗi ngày có thể có 120 con tàu lớn có nhu cầu giao các gói hàng. Theo tính toán, thời gian toàn trình Cần Giờ – Vũng Tàu có thể giảm 80–90% so với vận chuyển đường bộ. Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu. Từ đó, tạo ra một dư địa lớn để phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh : “Chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.”

Đại diện Vietnam Post, ông Nguyễn Như Thuận – Giám đốc Bưu điện TP.HCM cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác tổ chức khai thác bay UAV phục vụ dịch vụ chuyển phát. Giai đoạn hiện tại chưa mở thu cước thương mại đại trà.

Khai trương tuyến hàng Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV.

Về chiến lược dài hạn, CT UAV đặt mục tiêu xây dựng các sản phẩm tiên tiến phục vụ không gian tầm thấp bằng công nghệ do Việt Nam làm chủ. Trên nền tảng đó, GASCO sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hàng trăm dịch vụ bằng UAV, khinh khí cầu... từng bước hình thành nền kinh tế không gian tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.