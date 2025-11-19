Đi ngược tâm lý sợ hãi của toàn thị trường, Tổng thống El Salvador vừa ‘khoe’ bắt đáy thành công 1.098 Bitcoin

Tờ Invest đưa tin, El Salvador vừa hoàn tất một trong những đợt mua Bitcoin lớn nhất từng được một quốc gia có chủ quyền thực hiện. Chỉ trong 7 ngày, quốc gia Trung Mỹ này đã bổ sung 1.098 BTC vào khi dự trữ chiến lược, tận dụng nhịp điều chỉnh gần đây của thị trường để tích lũy quy mô lớn.

Tổng thống Nayib Bukele trực tiếp công bố các thương vụ này trên mạng xã hội, ăn mừng cột mốc mới trong chính sách tiền số của đất nước. Với 7.474 BTC trong “kho bạc số”, El Salvador củng cố vị thế quốc gia tiên phong trong làn sóng chấp nhận Bitcoin ở cấp thể chế.

Đợt mua mới này diễn ra giữa giai đoạn biến động mạnh, khi giá BTC điều chỉnh sau khi lập đỉnh lịch sử. Chiến lược của Bukele nhất quán: Mua khi giảm để tối ưu giá vốn bình quân - cách tiếp cận điển hình của nhà đầu tư dài hạn, cho thấy niềm tin không lay chuyển của chính phủ El Salvador vào tiềm năng của Bitcoin như kho lưu trữ giá trị. Dữ liệu on-chain xác nhận các giao dịch đã được thực hiện, với dòng tiền chuyển vào ví do nhà nước quản lý.

Trong tuần kết thúc ngày 14/11, giá BTC giảm hơn 9%; đến thứ hai, đồng tiền số này giao dịch dưới mức 92.000 USD, thậm chí gần đây nhất đã có lúc thủng mốc 90.000 USD. ﻿

Chiến lược tích lũy thách thức áp lực quốc tế

Tổng thống Bukele dường như đặt cược rằng lợi ích kinh tế tương lai từ chiến lược Bitcoin sẽ mang về thành tựu xứng đáng.

Từ năm 2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin. Bukele khi đó không chỉ coi đồng tiền số là công cụ tài chính, mà là tuyên ngôn độc lập trước các định chế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (World Bank). Ông khẳng định Bitcoin sẽ giúp đất nước thoát khỏi hệ thống gọi vốn truyền thống, thu hút đầu tư công nghệ và mở ra kỷ nguyên "Bitcoin City", một trung tâm kinh tế năng lượng sạch, nơi giao dịch tiền số trở thành động lực phát triển.

Với Tổng thống Bukele, Bitcoin không chỉ là một tài sản đầu tư, mà là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, một tuyên ngôn rằng El Salvador có thể đi ngược trật tự tài chính toàn cầu và vẫn sống sót. Nhưng giới quan sát cảnh báo rằng canh bạc này chưa kết thúc. Nếu Bitcoin giảm sâu, khoản lời có thể bốc hơi trong vài ngày, trong khi nền kinh tế El Salvador vẫn phụ thuộc lớn vào kiều hối và vay nợ nước ngoài.

El Salvador đã yêu cầu IMF cho vay một khoản 1,3 tỷ USD để trả nợ nhưng thoả thuận khó có thể xảy ra do quốc gia này từ chối từ bỏ Bitcoin.

"Đây là một quốc gia đang cố gắng tìm kiếm một viên đạn bạc để chữa khỏi tất cả căn bệnh của mình", Jaime Reusche – Phó chủ tịch quản trị rủi ro của Moody nhận xét. "Thông thường, không có một viên đạn bạc như vậy".

Ông Bukele thông báo đất nước chuyển sang sử dụng Bitcoin tại một hội nghị hồi tháng 6/2021. Vài ngày sau, ông trình bày một đạo luật dài 3 trang trước Quốc hội do một người Mỹ 27 tuổi sở hữu một công ty tiền số viết. Đạo luật này được các nhà lập pháp phê duyệt trong thời gian ngắn hơn một trận bóng đá và có hiệu lực vào tháng 9/2021.

Jose Garcia, 52 tuổi, người bán bộ sạc điện thoại trên một quảng trường đông đúc ở trung tâm thành phố San Sanlvador cho biết ông không thấy tác dụng của tiền số.

Ông cho biết đã tải xuống ứng dụng Chivo, nơi chính phủ tặng 30 USD vào tài khoản của mỗi người để thúc đẩy việc sử dụng. Ông đến một máy ATM để đổi sang USD và không bao giờ mở ứng dụng nữa.

"Hầu hết mọi người đã rút 30 USD và thế là xong", ông nói.

Byron Sandoval, một người làm nghề xăm hình 23 tuổi cho biết anh nhìn thấy tiềm năng của Bitcoin và tin rằng El Salvador cuối cùng có thể thu được lợi nhuận từ việc áp dụng tiền số sớm. "10 đến 15 năm nữa, cả thế giới sẽ sử dụng nó".

Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, anh thấy Bitcoin quá rủi ro. Anh chủ yếu dùng tiền mặt, nhưng khi một khách hàng muốn thanh toán bằng Bitcoin qua Chivo, anh yêu cầu họ chuyển Bitcoin thành USD trước. Sandoval giữ tất cả số tiền của mình trên ứng dụng bằng USD vì nó ổn định. "Nếu họ trả tôi bằng Bitcoin, tôi có thể mất tiền".

Theo: Invest, BI