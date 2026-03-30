Đi taxi hết 70.000 đồng nhưng chuyển khoản 70 triệu, khách nữ mất liên lạc với tài xế: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Chiều 22/3, bà Thái hốt hoảng đến một đồn Công an tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) cầu cứu sau khi phát hiện mình đã chuyển nhầm một số tiền lớn cho tài xế taxi.

Theo trình bày, vào tối hôm trước, sau khi kết thúc chuyến đi, bà Thái đã thanh toán cước xe. Tuy nhiên, do sơ suất, thay vì trả đúng giá cước 18 NDT (gần 70.000 đồng), bà lại chuyển nhầm hơn 18.800 NDT (hơn 71 triệu đồng).

Ngay khi phát hiện sai sót, bà đã tìm cách liên hệ với công ty taxi để truy tìm tài xế nhưng không thành do thông tin không khớp. Trước nguy cơ mất trắng số tiền lớn, bà rơi vào trạng thái lo lắng và quyết định đến đồn công an nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận vụ việc, cảnh sát Tống nhanh chóng trấn an nạn nhân và tiến hành xác minh. Từ những dữ liệu hạn chế như thời gian chuyến đi, biên lai thanh toán và điểm đón - trả khách, anh kiên trì rà soát, đối chiếu từng manh mối để truy tìm tài xế liên quan.

Sau quá trình điều tra tỉ mỉ, cảnh sát đã liên lạc được với tài xế. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại, cảnh sát Tống kiên nhẫn giải thích rõ sự việc, đồng thời thuyết phục tài xế hợp tác. Ban đầu, tài xế còn dè dặt nhưng khi xác nhận người liên hệ là cảnh sát, anh đã đồng ý đến đồn công an để làm rõ.

Tối cùng ngày, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, tài xế đã hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nhầm cho bà Thái. Xúc động khi nhận lại tiền, bà Thái nhiều lần gửi lời cảm ơn tới cảnh sát, đặc biệt là sự tận tâm và trách nhiệm của cảnh sát Tống trong quá trình hỗ trợ.

Theo Jimu News﻿