Người EQ thấp thích nhất 3 kiểu cầm điện thoại

Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, cách mỗi người sử dụng, thậm chí chỉ là cách cầm điện thoại ở nơi công cộng, cũng phần nào phản ánh mức độ tinh tế trong giao tiếp và ứng xử.

Trong các nghiên cứu về hành vi xã hội và những quan sát phổ biến trên mạng xã hội, không khó để nhận ra một số kiểu sử dụng điện thoại dễ gây khó chịu cho người xung quanh. Đây không đơn thuần là vấn đề thói quen cá nhân, mà còn liên quan đến EQ, khả năng nhận biết và điều chỉnh hành vi phù hợp với bối cảnh.

Dưới đây là 3 kiểu “cầm điện thoại” thường bị nhắc tên nhiều nhất.

1. Cầm điện thoại và bật loa ngoài ở nơi đông người

Không khó để bắt gặp những cuộc gọi video, thoại hay thậm chí xem clip với âm lượng lớn giữa quán cà phê, xe buýt hay thang máy. Người sử dụng có thể hoàn toàn thoải mái, nhưng lại vô tình biến không gian chung thành “phòng riêng” của mình.

Vấn đề không nằm ở việc nghe điện thoại, mà là cách sử dụng thiếu kiểm soát âm thanh. Trong môi trường công cộng, âm thanh lớn dễ gây xao nhãng, làm phiền người khác, đặc biệt ở những nơi cần sự yên tĩnh.

Những người có EQ cao thường ưu tiên dùng tai nghe, hạ âm lượng hoặc tìm không gian phù hợp trước khi thực hiện cuộc gọi dài. Ngược lại, việc thoải mái bật loa ngoài cho thấy sự thiếu nhạy cảm với môi trường xung quanh.

2. Cầm điện thoại nhưng không rời mắt khi đang giao tiếp trực tiếp

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của “EQ thấp thời smartphone” là vừa nói chuyện vừa dán mắt vào màn hình. Dù là bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, việc liên tục kiểm tra tin nhắn, lướt mạng trong lúc đối thoại khiến người đối diện cảm thấy bị xem nhẹ.

Theo nhiều chuyên gia giao tiếp, hành vi này làm giảm chất lượng tương tác, tạo cảm giác thiếu tôn trọng và phá vỡ kết nối giữa hai người. Trong bối cảnh công cộng như quán ăn hay nơi làm việc, hình ảnh này càng dễ gây phản cảm.

Người có EQ cao thường biết ưu tiên cuộc trò chuyện trực tiếp, đặt điện thoại xuống hoặc chỉ kiểm tra khi thực sự cần thiết. Đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là cách xây dựng mối quan hệ bền vững.

3. Cầm điện thoại “phô trương” - để lộ thông tin, hình ảnh cá nhân

Một kiểu hành vi khác ít được chú ý nhưng lại khá phổ biến là thói quen cầm điện thoại theo cách “trình diễn”: luôn mở màn hình sáng, để lộ nội dung tin nhắn, hình ảnh riêng tư hoặc cố tình sử dụng ở góc dễ thu hút ánh nhìn.

Ở nơi công cộng, điều này không chỉ gây tò mò không cần thiết mà còn tiềm ẩn rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân. Quan trọng hơn, nó thể hiện nhu cầu được chú ý theo cách thiếu tinh tế.

Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của việc chưa nhận thức rõ ranh giới giữa không gian cá nhân và không gian chung. Người có EQ cao thường ý thức rõ việc bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời không biến điện thoại thành “công cụ gây chú ý” giữa đám đông.

Không chỉ là thói quen, mà là cách bạn ứng xử với thế giới xung quanh

Ba kiểu hành vi trên không phải là hiếm gặp, thậm chí đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng phản ánh một vấn đề sâu hơn: khả năng đặt mình vào vị trí của người khác.

EQ không phải là khái niệm trừu tượng, mà thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ như cách cầm điện thoại, cách điều chỉnh âm lượng, hay việc có tập trung vào người đối diện hay không.

Trong không gian công cộng, mỗi hành vi cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung. Sự tinh tế vì thế không nằm ở việc bạn dùng điện thoại đắt tiền đến đâu, mà ở cách bạn sử dụng nó như thế nào.

Giữ ý thức trong những điều nhỏ nhặt chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của một người có EQ cao, cũng là điều giúp bạn trở nên dễ chịu hơn trong mắt người khác, dù ở bất kỳ không gian nào.