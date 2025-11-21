Đi tìm những “ngôi sao sáng” trên thị trường tài chính – ngân hàng năm 2025
Trong năm mà ngành ngân hàng chứng kiến nhiều chuyển động mạnh mẽ, sự khác biệt của từng nhà băng đến từ cách họ lựa chọn chiến lược, quản trị rủi ro và tận dụng cơ hội tăng trưởng. Từ vị thế dẫn dắt của các ngân hàng lớn đến sự bứt phá của những cái tên năng động, thị trường xuất hiện nhiều điểm nhấn đáng chú ý.
Năm 2025 được xem là một trong những giai đoạn đặc biệt nhất của ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây. Tín dụng tăng trưởng ở mức có thể cao nhất kể từ sau đại dịch, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của nhu cầu vốn trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ghi nhận nhiều bước tiến đột phá: từ chiến lược mở rộng hệ sinh thái, triển khai ngân hàng xanh, tới cuộc đua sáng tạo sản phẩm tài chính số nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới. Song song với tăng trưởng, các nhà băng vẫn duy trì kỷ luật tài chính, cải thiện chất lượng tài sản, củng cố bộ đệm vốn và xử lý nợ xấu quyết liệt.
Cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương Lam – Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thành viên Hội đồng FChoice 2025 đã đem tới góc nhìn toàn diện về bức tranh ngành ngân hàng năm nay, những "ngôi sao" nổi bật nhất và triển vọng cho năm 2026.
Thưa bà, bà đánh giá thế nào về hoạt động của các ngân hàng 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2025?
Số liệu tổng hợp từ 27 ngân hàng niêm yết của chúng tôi cho thấy lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng trong quý 3/2025 ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều cấu phần thu nhập đồng thời các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần (chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập hoạt động) vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, chủ yếu nhờ quy mô tín dụng mở rộng. Đồng thời, thu nhập dịch vụ (có mối tương quan lớn với hoạt động cho vay của ngân hàng) đã cho thấy sự tăng trưởng trở lại với mức tăng 20% so với cùng kỳ, là mức khả quan so với sự suy yếu của cùng kỳ.
Bổ sung cho hai nguồn thu nhập chính trên, chúng tôi nhận thấy thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, từ mua/bán trái phiếu, và thu nhập khác cũng ghi nhận mức tăng trên 18% so với cùng kỳ, đóng góp vào các động lực cho tăng trưởng thu nhập của ngành.
Ở khía cạnh chi phí, cả chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đều ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số. Điều này cho thấy tối ưu hóa hiệu quả hoạt động vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của ngành.
Ngoài ra, trong năm 2024, ngành ngân hàng đã tập trung làm sạch bảng cân đối và trích lập tỷ trọng lớn các khoản nợ xấu phát sinh. Do vậy, áp lực về chi phí dự phòng trong năm 2025 đã giảm đáng kể. Đồng thời, bảng cân đối lành mạnh hơn, thể hiện qua nợ xấu nội bảng toàn ngành đã giảm nhẹ xuống 2,01% và nợ xấu hình thành ròng đã chững lại hoặc giảm nhẹ ở tùy ngân hàng, cũng sẽ tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng mới.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng niêm yết đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19% và hoàn thành 74% kế hoạch kinh doanh cả năm. Với diễn tiến này, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều ngân hàng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đặt ra cho cả năm và tăng trưởng cao.
Nếu chọn ra một vài ngân hàng tiêu biểu của năm nay, bà sẽ chọn ai và lý do là gì?
Các ngân hàng niêm yết sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đều là những đại diện lớn của ngành, tùy mục tiêu mà có những chiến lược phát triển riêng biệt.
Nếu đánh giá ngân hàng tiêu biểu dựa trên yếu tố có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đạt được thành công theo chiến lược ấy thì tôi sẽ thấy đầu tiên là Vietcombank với vị thế người anh cả của ngành, thực hiện đồng thời đa nhiệm vụ như là đảm bảo chất lượng tài sản tốt, kinh doanh hiệu quả trong khi phải thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhà điều hành trong ổn định kinh tế vĩ mô.
Nhìn sang nhóm ngân hàng năng động và có nhiều không gian thực hiện các ý tưởng kinh doanh táo bạo hơn, có thể kể đến MB tiêu biểu cho sự "dám nghĩ, dám làm", phát triển theo hướng tập đoàn tài chính khi trực tiếp sở hữu các công ty con thuộc đa dạng lĩnh vực trong ngành dịch vụ tài chính.
Techcombank tiêu biểu cho sự tiên phong đổi mới với nhiều sáng kiến kinh doanh hay và ứng dụng công nghệ giúp tăng hiệu quả hoạt động,
VPBank khởi đầu với phân khúc khách hàng thu nhập trung bình – trung bình thấp theo chiến lược "chấp nhận rủi ro cao – ghi nhận lợi nhuận cao" và dần mở rộng tập khách hàng khi đã đạt được các thành công nhất định.
Hay ACB là tiêu biểu của sự "chậm mà chắc" khi cân đối được bộ ba chất lượng tài sản tốt – đảm bảo an toàn vốn - hiệu quả trên vốn cao.
HDBank cũng là một ngân hàng đáng quan tâm với hệ sinh thái khá đầy đủ, có ưu thế về tăng trưởng tín dụng nhờ việc nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém. Ngân hàng cũng nổi bật với tỷ suất sinh lời cao, tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm liền.
Các ngân hàng kể trên luôn có chính sách quan hệ cổ đông tốt, tổ chức các buổi họp kết quả kinh doanh hàng quý với cổ đông, duy trì trả cổ tức hàng năm, và minh bạch thông tin.
Trong các lĩnh vực cụ thể thì sao, ví dụ ngân hàng xanh, bà đánh giá thế nào?
Từ năm 2018, NHNN đã phê duyệt "Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam" với mục tiêu đến năm 2025 là tăng nhận thức và trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng, từng bước "xanh hoá" hoạt động ngân hàng, hướng vốn tín dụng vào dự án thân thiện môi trường, dịch vụ xanh, năng lượng tái tạo. Tiếp sau đó, năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó tín dụng xanh và ngân hàng xanh được xác định là công cụ quan trọng để thực hiện.
Theo đó, ngành ngân hàng trở thành trung gian quan trọng để đưa vốn vào các hoạt động sản xuất, dịch vụ thân thiện môi trường, với bốn trụ cột quan trọng được tập trung triển khai gồm (1) Phát triển tín dụng xanh & sản phẩm tài chính xanh, (2) Quản lý rủi ro môi trường & xã hội (ESG/ESMS), (3) Xanh hóa hoạt động ngân hàng nội bộ và số hóa, (4) Truyền thông, nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế & huy động vốn xanh.
Nhiều năm qua, các ngân hàng đã rốt ráo triển khai giải pháp thực hiện các trụ cột trên như huy động nguồn vốn xanh từ quốc tế và tài trợ tín dụng xanh (tập trung ở các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông nghiệp xanh) trong nước, thực hành "xanh hóa" trong hoạt động ngân hàng, v.v…
Nếu xét riêng về yếu tố dư nợ, tổng dư nợ tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng đến cuối quý 1/2025 chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ toàn hệ thống. Trong đó, các ngân hàng dành tỷ trọng cao trong dư nợ cho tín dụng xanh có BIDV, Vietcombank, MB,…
Cùng với chuyển đổi số mạnh mẽ, các ngân hàng đã liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm tài chính độc đáo và thu hút người dùng. Bà đánh giá thế nào về các sản phẩm tài chính hiện nay. Nếu có một vài lựa chọn, bà cảm thấy hài lòng hoặc ấn tượng nhất với những sản phẩm nào nhất?
Thực sự, quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng thời gian qua đã tạo ra nhiều sản phẩm tài chính đột phá, vừa giúp người dùng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, vừa giúp ngân hàng tối ưu chi phí vận hành.
Ngoài ra, các sản phẩm tài chính hiện nay không còn mang tính đại trà mà được cá nhân hóa theo trải nghiệm của từng khách hàng, tích hợp tài chính toàn hiện và hệ sinh thái (gắn sản phẩm tài chính với gọi xe, mua sắm, ví điện tử, tiết kiệm số, vay online…), đồng thời cho phép người dùng làm hầu hết mọi giao dịch trên điện thoại. Nhờ vậy, nếu trước đây người dùng chủ yếu đến quầy giao dịch, thì nay chỉ với một ứng dụng, họ có thể mở tài khoản, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán, thậm chí vay tiêu dùng trong vài phút.
Một sản phẩm tài chính hội tụ được cả ba yếu tố bao gồm tính hữu ích, minh bạch, và có kết nối hệ sinh thái sẽ là sản phẩm được đánh giá cao nhất, ví dụ Cake by VPBank, Momo, LiveBank…
Cùng với ngân hàng truyền thống thì các ứng dụng tài chính và ngân hàng thuần số cũng phát triển. Đây có phải những đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng? Bà đánh giá thế nào về các tổ chức này?
Hiện tại ở Việt Nam có khá nhiều ứng dụng tài chính và ngân hàng thuần số đang được đầu tư/ vận hành, bởi các tổ chức tín dụng, tài chính, và tổ chức phi tài chính. Ở nhóm ngân hàng thuần số có Cake by VPBank, Timo, TNEX, LiveBank, VIB Digital, TPBank App, … hay nhóm fintech thì có MoMo, ZaloPay, ShopeePay, VNPay, Viettel Money, SmartPay, Payoo, Finhay, TCInvest, Entrade X (SSI), Infina, DragonX, MoMo Đầu tư,…
Có thể thấy rằng các ngân hàng thuần số đang hoạt động, hầu hết đầu được đầu tư bởi một ngân hàng truyền thống. Trong khi đó, ở nhóm fintech, mỗi công ty/ ứng dụng chỉ cung cập một vài giải pháp chuyên biệt như thanh toán điện tử, cho vay ngang hàng, đầu tư và quản lý tài sản,…mà khó có thể thay thế được toàn bộ các hoạt động của ngân hàng truyền thống.
Ở nhóm ngân hàng thuần số và fintech, ưu điểm nổi bật có thể kể đến bao gồm ứng dụng công nghệ AI, Big Data, Blockchain giúp cá nhân hóa sản phẩm, trải nghiệm người dùng vượt trội, có khả năng thu hút người trẻ và người ưa thích số hóa.
Tuy vậy, điểm yếu của nhóm này lại là ưu điểm của nhóm ngân hàng truyền thống như là tính an toàn pháp lý (ngân hàng truyền thống được cấp phép hoạt động và giám sát bởi NHNN), nguồn vốn huy động lớn, khả năng cung cấp tín dụng, bảo lãnh, và đa dạng dịch vụ doanh nghiệp.
Ngược lại, ưu điểm của nhóm ngân hàng thuần số/ fintech đang là nhược điểm lớn của các ngân hàng truyền thống hiện tại. Do vậy, tôi cho rằng giữa fintech và ngân hàng thuần số với ngân hàng truyền thống sẽ là sự canh tranh mang tính bổ sung lẫn nhau hơn hơn là loại trừ nhau.
Theo bà, ngành ngân hàng 2026 sẽ đối diện với những khó khăn thách thức và có thuận lợi gì?
Bên cạnh điểm sáng về tăng trưởng lợi nhuận, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy một số thách thức mà ngành ngân hàng đang đối diện, và không loại trừ khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2026.
Đến cuối quý 3/2025, tăng trưởng huy động chỉ ở mức 11,4% trong khi tăng trưởng tín dụng ghi nhận mức cao nhất trong vòng 5 năm, 14,5%. Với việc tăng trưởng tín dụng luôn ở mức cao hơn so với tăng trưởng huy động trong nhiều năm liên tiếp, sức ép về chi phí huy động vốn của ngân hàng có thể đến vào những thời gian cao điểm của năm.
Điểm quan ngại thứ hai là NIM (biên thu nhập lãi ròng) của ngành giảm mạnh và mặc dù bắt đầu có sự phục hồi ở một số ngân hàng riêng lẻ, tốc độ này vẫn chậm hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh cho vay đang khá gay gắt ở các ngân hàng, đặc biệt ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hộ gia đình và cá nhân. Rất có thể mặt bằng NIM của ngành ngân hàng sẽ khó quay lại thời hoàng kim của giai đoạn 2021 trở về trước. Thay vào đó, tập trung các giải pháp nhằm tăng trưởng thu nhập ở các mảng kinh doanh ngoài lãi và cải thiện hiệu quả hoạt động sẽ là những việc các ngân hàng hướng đến.
Dù vậy, năm 2026, tôi cho rằng điểm sáng của ngành là chất lượng tài sản lành mạnh hơn. Số liệu đến cuối Quý 3/2025 cho thấy tỷ lệ nợ xấu nội bảng và nợ xấu hình thành ròng đã qua đỉnh và có xu hướng giảm nhẹ ở nhiều ngân hàng. Thêm vào đó, Luật sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, đã có hiệu lực từ ngày 15/10/2025, có điều khoản trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho TCTD và bổ sung cơ chế kê biên tài sản đảm bảo, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ cho các ngân hàng. Nhờ vậy, quy mô tài sản hoạt động sẽ gia tăng, giúp cải thiện hiệu quả tài sản sinh lời của ngành.
Nhìn chung, tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng trong năm 2026 sẽ chậm lại so với mức tăng của năm 2025 song vẫn sẽ là một trong những ngành có mức tăng trưởng cao của nền kinh tế.
Động lực sẽ đến từ (1) Quy mô tăng trưởng tín dụng, khi mà ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế, (2) Cùng với các hoạt động kinh tế đang dần sôi động trở lại, chúng tôi kỳ vọng thu nhập dịch vụ, một trụ cột thu nhập thứ hai của ngành, sẽ duy trì được đà tăng trưởng của năm 2025, (3) Hoạt động thu hồi nợ khả quan sau khi Nghị quyết 42 được luật hóa, và (4) Chi phí tiếp tục được kiểm soát ở mức phù hợp.
