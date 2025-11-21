Đi tìm những “ngôi sao sáng” trên thị trường tài chính – ngân hàng năm 2025

Năm 2025 được xem là một trong những giai đoạn đặc biệt nhất của ngành ngân hàng trong nhiều năm trở lại đây. Tín dụng tăng trưởng ở mức có thể cao nhất kể từ sau đại dịch, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của nhu cầu vốn trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ghi nhận nhiều bước tiến đột phá: từ chiến lược mở rộng hệ sinh thái, triển khai ngân hàng xanh, tới cuộc đua sáng tạo sản phẩm tài chính số nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới. Song song với tăng trưởng, các nhà băng vẫn duy trì kỷ luật tài chính, cải thiện chất lượng tài sản, củng cố bộ đệm vốn và xử lý nợ xấu quyết liệt.



Cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương Lam – Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thành viên Hội đồng FChoice 2025 đã đem tới góc nhìn toàn diện về bức tranh ngành ngân hàng năm nay, những "ngôi sao" nổi bật nhất và triển vọng cho năm 2026.

Thưa bà, bà đánh giá thế nào về hoạt động của các ngân hàng 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2025?



Số liệu tổng hợp từ 27 ngân hàng niêm yết của chúng tôi cho thấy lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng trong quý 3/2025 ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều cấu phần thu nhập đồng thời các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ.



Cụ thể, thu nhập lãi thuần (chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập hoạt động) vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, chủ yếu nhờ quy mô tín dụng mở rộng. Đồng thời, thu nhập dịch vụ (có mối tương quan lớn với hoạt động cho vay của ngân hàng) đã cho thấy sự tăng trưởng trở lại với mức tăng 20% so với cùng kỳ, là mức khả quan so với sự suy yếu của cùng kỳ.



Bổ sung cho hai nguồn thu nhập chính trên, chúng tôi nhận thấy thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, từ mua/bán trái phiếu, và thu nhập khác cũng ghi nhận mức tăng trên 18% so với cùng kỳ, đóng góp vào các động lực cho tăng trưởng thu nhập của ngành.



Ở khía cạnh chi phí, cả chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đều ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số. Điều này cho thấy tối ưu hóa hiệu quả hoạt động vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của ngành.



Ngoài ra, trong năm 2024, ngành ngân hàng đã tập trung làm sạch bảng cân đối và trích lập tỷ trọng lớn các khoản nợ xấu phát sinh. Do vậy, áp lực về chi phí dự phòng trong năm 2025 đã giảm đáng kể. Đồng thời, bảng cân đối lành mạnh hơn, thể hiện qua nợ xấu nội bảng toàn ngành đã giảm nhẹ xuống 2,01% và nợ xấu hình thành ròng đã chững lại hoặc giảm nhẹ ở tùy ngân hàng, cũng sẽ tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng mới.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng niêm yết đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19% và hoàn thành 74% kế hoạch kinh doanh cả năm. Với diễn tiến này, chúng tôi cho rằng sẽ có nhiều ngân hàng hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đặt ra cho cả năm và tăng trưởng cao.

Nếu chọn ra một vài ngân hàng tiêu biểu của năm nay, bà sẽ chọn ai và lý do là gì?

Các ngân hàng niêm yết sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) đều là những đại diện lớn của ngành, tùy mục tiêu mà có những chiến lược phát triển riêng biệt.



Nếu đánh giá ngân hàng tiêu biểu dựa trên yếu tố có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đạt được thành công theo chiến lược ấy thì tôi sẽ thấy đầu tiên là Vietcombank với vị thế người anh cả của ngành, thực hiện đồng thời đa nhiệm vụ như là đảm bảo chất lượng tài sản tốt, kinh doanh hiệu quả trong khi phải thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhà điều hành trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhìn sang nhóm ngân hàng năng động và có nhiều không gian thực hiện các ý tưởng kinh doanh táo bạo hơn, có thể kể đến MB tiêu biểu cho sự "dám nghĩ, dám làm", phát triển theo hướng tập đoàn tài chính khi trực tiếp sở hữu các công ty con thuộc đa dạng lĩnh vực trong ngành dịch vụ tài chính.

Techcombank tiêu biểu cho sự tiên phong đổi mới với nhiều sáng kiến kinh doanh hay và ứng dụng công nghệ giúp tăng hiệu quả hoạt động,

VPBank khởi đầu với phân khúc khách hàng thu nhập trung bình – trung bình thấp theo chiến lược "chấp nhận rủi ro cao – ghi nhận lợi nhuận cao" và dần mở rộng tập khách hàng khi đã đạt được các thành công nhất định.

Hay ACB là tiêu biểu của sự "chậm mà chắc" khi cân đối được bộ ba chất lượng tài sản tốt – đảm bảo an toàn vốn - hiệu quả trên vốn cao.

HDBank cũng là một ngân hàng đáng quan tâm với hệ sinh thái khá đầy đủ, có ưu thế về tăng trưởng tín dụng nhờ việc nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém. Ngân hàng cũng nổi bật với tỷ suất sinh lời cao, tốc độ tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm liền.

Các ngân hàng kể trên luôn có chính sách quan hệ cổ đông tốt, tổ chức các buổi họp kết quả kinh doanh hàng quý với cổ đông, duy trì trả cổ tức hàng năm, và minh bạch thông tin.