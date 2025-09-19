Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026

19-09-2025 - 07:39 AM | Tài chính quốc tế

Hiện khí đốt tự nhiên hoá lỏng của Nga vẫn được phép nhập khẩu vào Estonia, miễn là không sử dụng trong mạng lưới phân phối của nước này.

Đi trước EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố cấm hoàn toàn nhập khẩu mọi loại khí đốt Nga từ 2026- Ảnh 1.

Bắt đầu từ 2026, Estonia sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga, bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG).

Quyết định được chính phủ Estonia thông qua ngày 18/9 dưới đề xuất của Ngoại trưởng Margus Tsahkna, tờ Postimees đưa tin.

Hiện tại, khí thiên nhiên hóa lỏng từ Nga được phép mua và nhập khẩu vào Estonia, miễn là không được sử dụng trong mạng lưới phân phối.

"Một khi sửa đổi có hiệu lực, lệnh cấm nhập khẩu cũng sẽ áp dụng cho LNG nhập khẩu bên ngoài mạng lưới phân phối", ông Tsahkna nói.

Nhà ngoại giao Estonia nhấn mạnh mục tiêu là giảm nguồn thu mà Nga dùng để tài trợ cho chiến sự tại Ukraine, đồng thời cho biết lệnh cấm tương tự sẽ được áp dụng với Belarus do nước này hậu thuẫn Moscow.

Lệnh cấm của Estonia được cho là sẽ không ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước này vì chỉ một lượng nhỏ khí tự nhiên của Nga được nhập khẩu vào quốc gia châu Âu này mỗi năm.﻿

Động thái của Estonia nằm trong chiến lược RePowerEU. Đây là kế hoạch chung của Liên minh châu Âu nhằm chấm dứt dần phụ thuộc vào năng lượng Nga từ cuối năm 2027. Uỷ ban châu Âu mới đây công bố kế hoạch đẩy nhanh tiến trình dừng hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hoá thạch từ Moscow.

Trước đó, Phần Lan, Latvia và Litva đã áp dụng các hạn chế tương tự, kết hợp biện pháp pháp lý với việc đóng cửa biên giới đối với nguồn cung LNG từ Nga.

Trong khi đó, Ba Lan kêu gọi EU chấm dứt nhập khẩu dầu Nga vào năm 2026, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch hiện tại. Ủy ban châu Âu khẳng định tiến trình này đã được khởi động từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt mạnh tay với Nga nếu toàn bộ các nước NATO ngừng mua dầu Nga.

Châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, dù các nước thành viên đã cam kết giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng này. Các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ là những nhà nhập khẩu LNG Nga lớn nhất, với tổng khối lượng chiếm 85% lượng xuất khẩu của Nga sang châu Âu.

Mặc dù EU đã áp đặt một số hạn chế, bao gồm cấm các hoạt động chuyển tải LNG Nga để tái xuất khẩu, Nga vẫn đang tìm cách tăng cường thị phần LNG toàn cầu và duy trì hoạt động xuất khẩu sang các thị trường thân thiện.

Trước xung đột Nga - Ukraine năm 2021, EU nhập khẩu 45% khí đốt và 27% dầu thô từ Nga. Năm ngoái, tỉ lệ này giảm xuống còn 19% đối với khí đốt và 3% đối với dầu thô. Năm 2024, EU chi 21,9 tỉ euro để mua nhiên liệu hóa thạch của Nga, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu xuất khẩu toàn cầu của Moscow.

Trong nửa đầu năm 2025, EU nhập kỷ lục 92 tỉ m3 LNG, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu LNG Nga từ EU đạt 4,4 tỷ euro, tăng so với múc 3,47 tỷ euro trong cùng kỳ năm ngoái.

﻿Tham khảo: Tass, Espreso TV

Y Vân

