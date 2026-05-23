Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam
Chủ nhân may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam là một khách hàng trẻ tuổi ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.
- 20-05-2026Suýt mất 156 tỷ đồng vì bỏ quên vé số trúng độc đắc trong túi quần gần 1 năm
- 18-05-2026Phát hiện 2 người ở 2 tỉnh khác nhau mua vé số cùng phút, cùng dãy số và cùng trúng độc đắc hơn 32 tỷ đồng
- 12-05-2026Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà
Chiều 23-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ về thông tin nam khách hàng trẻ tuổi may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng của một đài mở thưởng trước đó.
Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 22-5, giải độc đắc (dãy số 576339) được xác định trúng tại TPHCM.
Nơi đổi thưởng ngay trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số An Ân ở phường Dĩ An, TPHCM.
Đến chiều 23-5, một nam khách hàng trẻ tuổi đã liên hệ với đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dâu Một, TPHCM để đổi thưởng 8 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc.
"Em trai 2k (thế hệ sinh từ năm 2000 - PV) không dùng tài khoản, tối đi uống sữa ở Ngã Sáu, trong túi còn đúng 80.000 đồng. Thấy chú bán vé số đứng khuya tội quá nên em trai mua ủng hộ hết 8 tờ. Ai ngờ, chiều nay dò số thì trúng 16 tỉ đồng. Chúc mừng em trai nhé!" – chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương, chia sẻ.
Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 750681) và giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.
Nơi đổi thưởng là khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 15 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Người lao động