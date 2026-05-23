Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam

Theo Thu Tâm | 23-05-2026 - 18:35 PM | Sống

Chủ nhân may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam là một khách hàng trẻ tuổi ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Chiều 23-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ về thông tin nam khách hàng trẻ tuổi may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng của một đài mở thưởng trước đó.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Chị Thùy Dương chia sẻ 8 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc. Chủ nhân may mắn là một chàng trai trẻ. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 22-5, giải độc đắc (dãy số 576339) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng ngay trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số An Ân ở phường Dĩ An, TPHCM.

Đến chiều 23-5, một nam khách hàng trẻ tuổi đã liên hệ với đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dâu Một, TPHCM để đổi thưởng 8 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc.

"Em trai 2k (thế hệ sinh từ năm 2000 - PV) không dùng tài khoản, tối đi uống sữa ở Ngã Sáu, trong túi còn đúng 80.000 đồng. Thấy chú bán vé số đứng khuya tội quá nên em trai mua ủng hộ hết 8 tờ. Ai ngờ, chiều nay dò số thì trúng 16 tỉ đồng. Chúc mừng em trai nhé!" – chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương, chia sẻ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 750681) và giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 3.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 4.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng là khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 15 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn cháo suốt 1 tháng để "dưỡng dạ dày", người phụ nữ 55 tuổi "kinh ngạc" khi đi khám

Ăn cháo suốt 1 tháng để "dưỡng dạ dày", người phụ nữ 55 tuổi "kinh ngạc" khi đi khám Nổi bật

Lời khuyên khi dùng điều hòa

Lời khuyên khi dùng điều hòa Nổi bật

440 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

440 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:18 , 23/05/2026
Tủ lạnh nên để trong phòng khách hay phòng bếp? Nhiều nhà đang làm sai

Tủ lạnh nên để trong phòng khách hay phòng bếp? Nhiều nhà đang làm sai

18:04 , 23/05/2026
23 trường quân đội công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên

23 trường quân đội công bố đề tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên

17:45 , 23/05/2026
Chuyên gia chỉ ra 8 vật dụng gia đình bẩn hơn cả bồn cầu

Chuyên gia chỉ ra 8 vật dụng gia đình bẩn hơn cả bồn cầu

17:41 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên