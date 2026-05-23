Tủ lạnh nên để trong phòng khách hay phòng bếp? Nhiều nhà đang làm sai

Trong nhiều gia đình, tủ lạnh thường được đặt trong bếp để tiện nấu nướng, lấy nguyên liệu và cất thực phẩm. Tuy nhiên, với những căn hộ nhỏ, nhà có bếp hẹp hoặc muốn thuận tiện lấy đồ uống, trái cây, không ít người lại kê tủ lạnh ngoài phòng khách.

Câu hỏi đặt ra là: tủ lạnh nên để ở đâu mới đúng? Thực tế, ENERGY STAR, FDA Mỹ, Samsung, Whirlpool, KitchenAid hay Beko không đưa ra quy định cứng rằng tủ lạnh bắt buộc phải đặt ở phòng bếp. Tuy nhiên, các nguồn này đều nhấn mạnh những nguyên tắc chung: tủ lạnh cần tránh nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp, có khoảng hở để tản nhiệt, đặt trên mặt phẳng và duy trì nhiệt độ an toàn.

Phòng bếp vẫn là vị trí được ưu tiên, nhưng không phải đặt đâu cũng đúng

Về công năng, phòng bếp vẫn là nơi hợp lý nhất để đặt tủ lạnh. Đây là khu vực gắn liền với việc bảo quản thực phẩm, lấy nguyên liệu, sơ chế, nấu ăn và cất thức ăn thừa. Theo KitchenAid, vị trí đặt tủ lạnh trong bếp nên phục vụ luồng di chuyển tự nhiên khi nấu nướng, dễ tiếp cận khu vực chuẩn bị thực phẩm và không cản lối đi.

Một số hướng dẫn thiết kế bếp như AEG cũng nhắc đến nguyên tắc “tam giác làm việc” gồm tủ lạnh, bồn rửa và bếp nấu. Khi ba khu vực này được bố trí hợp lý, người dùng sẽ giảm được việc di chuyển lòng vòng trong quá trình nấu ăn.

Tuy nhiên, sai lầm của nhiều gia đình là cứ thấy còn chỗ trống trong bếp thì đặt tủ lạnh vào, bất kể vị trí đó có nóng, bí hay quá sát bếp nấu hay không.

Theo Whirlpool, không nên đặt tủ lạnh gần lò nướng, bếp nấu, máy rửa bát thoát nhiệt hoặc các nguồn nhiệt khác. Nhiệt độ xung quanh cao có thể khiến tủ lạnh phải hoạt động lâu hơn để giữ lạnh. ENERGY STAR cũng khuyến nghị nên đặt tủ lạnh ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh các thiết bị tỏa nhiệt.

Điều này có nghĩa là, nếu phòng bếp đủ rộng, thoáng, không bị nắng chiếu trực tiếp và có thể đặt tủ lạnh xa bếp nấu, lò nướng, thì đây vẫn là vị trí nên ưu tiên. Ngược lại, một chiếc tủ lạnh đặt trong bếp nhưng sát nguồn nhiệt, bị nhét trong hộc kín hoặc kê quá sát tường vẫn có thể là cách đặt chưa hợp lý.

Đặt tủ lạnh trong phòng khách có sai không?

Đặt tủ lạnh trong phòng khách không hẳn là sai. Với nhà nhỏ, căn hộ studio, bếp quá hẹp hoặc gia đình có thêm tủ lạnh phụ để đựng nước uống, trái cây, phòng khách có thể là phương án linh hoạt.

Tuy nhiên, phòng khách chỉ phù hợp nếu đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản. Không nên đặt tủ lạnh ở nơi bị nắng chiếu qua cửa kính, cạnh kệ tivi, gần thiết bị tỏa nhiệt, trong hộc trang trí quá bí hoặc ở vị trí cản lối đi chính.

Samsung Australia lưu ý khi lắp đặt tủ lạnh cần có đủ không gian để mở, đóng cửa tủ và thuận tiện cho bảo trì. Điều này đặc biệt quan trọng nếu đặt tủ ở phòng khách, nơi thường có sofa, bàn trà, kệ tivi và nhiều lối di chuyển sinh hoạt.

Một điểm khác cần chú ý là tiếng ồn và độ rung. Tủ lạnh hiện đại thường vận hành khá êm, nhưng nếu đặt trên nền không bằng phẳng, thiết bị có thể rung, phát ra tiếng động hoặc khiến cửa đóng không kín. Beko khuyến nghị tủ lạnh nên được đặt trên bề mặt phẳng để tránh rung và đảm bảo hiệu suất vận hành.

Ngoài ra, phòng khách là không gian sinh hoạt chung nên vấn đề mùi thực phẩm càng cần được để ý. FDA Mỹ khuyến nghị thực phẩm trong tủ lạnh nên được đậy kín, lau sạch vết đổ và vệ sinh tủ thường xuyên. Nếu tủ lạnh đặt ở phòng khách nhưng chứa nhiều đồ sống, thức ăn thừa hoặc thực phẩm có mùi mà không được bảo quản kín, không gian sinh hoạt rất dễ bị ảnh hưởng.

Dù đặt ở đâu, đây là những nguyên tắc không nên bỏ qua

Dù tủ lạnh được đặt trong phòng khách hay phòng bếp, nguyên tắc đầu tiên là phải tránh nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp. Không nên kê tủ gần bếp nấu, lò nướng, máy rửa bát, cửa sổ nắng gắt hoặc nơi quá nóng. Khi môi trường xung quanh nóng lên, tủ lạnh sẽ phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong.

Nguyên tắc thứ hai là phải để tủ lạnh có “khoảng thở”. Samsung Canada khuyến nghị nên có tối thiểu khoảng 1 inch, tương đương 2,54 cm, giữa mặt sau tủ lạnh và tường để không khí lưu thông. Một số hướng dẫn khác của Samsung Australia còn đề cập khoảng hở lớn hơn ở hai bên, phía sau và phía trên tùy dòng sản phẩm.

Người dùng cũng không nên kê tủ lạnh trong hộc kín quá bí chỉ vì muốn đẹp mắt. Bosch và Whirlpool đều nhấn mạnh yếu tố thông gió trong quá trình lắp đặt. Nếu không có khe thoát nhiệt, tủ dễ bị nóng, giảm hiệu quả vận hành và có thể ảnh hưởng tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh đó, tủ lạnh cần được đặt trên mặt sàn chắc, bằng phẳng. Haier khuyến nghị bề mặt đặt tủ phải đủ cứng và đủ chắc để chịu tải khi tủ chứa đầy thực phẩm. Nếu sàn không bằng, nên chỉnh chân tủ để hạn chế tình trạng nghiêng, rung hoặc cửa đóng không khít.