Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà

Theo Thu Tâm | 12-05-2026 - 00:41 AM | Sống

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Chiều 11-5, trước khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của vé số của 2 đài.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 10-5, giải độc đắc (dãy số 566502) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 11-5, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Đà Lạt.

Nói về cách đổi thưởng, anh Lê Hữu Phước – chủ đại lý vé số Phước Danh – cho biết một khách hàng yêu cầu đại lý mang 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đến tận nhà đổi thưởng; khách hàng còn lại nhận 1,8 tỉ đồng tại đại lý.

Trước đó, vào tối 10-5, chủ nhân đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt đã đến đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách hàng trúng giải độc đắc là một nhà sư. Người này nhận thưởng hết qua chuyển khoản ngay trong đêm 10-5" - anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động.

Ngoài ra, một khách hàng khác trúng giải độc đắc 1 vé Đà Lạt cũng đã liên hệ với đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng vào sáng 11-5.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách hàng nhận thưởng 10 tỉ đồng tại nhà - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM. Ảnh: ĐLVS Vĩnh Tân 2

Trong khi đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 063178) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều 11-5, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé TPHCM mới lộ diện tại đại lý vé số Vĩnh Tân 2 ở phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 11-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/5, Bộ GDĐT cho phép dạy thêm nhưng không quá 45 học sinh/lớp

Từ 15/5, Bộ GDĐT cho phép dạy thêm nhưng không quá 45 học sinh/lớp Nổi bật

Tin mới nhất cho tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội

Tin mới nhất cho tất cả người dân sở hữu xe xăng ở Hà Nội Nổi bật

Một trường ĐH Việt Nam mở loạt chương trình đào tạo "đậm mùi tương lai", có ngành được dự đoán bùng nổ việc làm trong vài năm tới

Một trường ĐH Việt Nam mở loạt chương trình đào tạo "đậm mùi tương lai", có ngành được dự đoán bùng nổ việc làm trong vài năm tới

00:07 , 12/05/2026
Cục Điện ảnh phản hồi số phận bộ phim có Miu Lê đang chiếu ngoài rạp

Cục Điện ảnh phản hồi số phận bộ phim có Miu Lê đang chiếu ngoài rạp

23:06 , 11/05/2026
3 lý do bạn nên trồng một cây ổi trong nhà

3 lý do bạn nên trồng một cây ổi trong nhà

22:46 , 11/05/2026
Nam shipper nhập viện cấp cứu sau uống loại nước "vạn người mê" mỗi khi mệt mỏi: "Tôi chỉ muốn giao hàng nhanh cho khách"

Nam shipper nhập viện cấp cứu sau uống loại nước "vạn người mê" mỗi khi mệt mỏi: "Tôi chỉ muốn giao hàng nhanh cho khách"

22:30 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên