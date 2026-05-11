Cục Điện ảnh phản hồi số phận bộ phim có Miu Lê đang chiếu ngoài rạp

Thông tin diễn viên Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại bãi biển ở Cát Bà (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận.

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (tức diễn viên Miu Lê) sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TPHCM. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Miu Lê là nữ chính phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Phim ra rạp cuối tháng 4. Đến thời điểm xảy ra ồn ào của nữ chính, phim vẫn chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Chiều 11/5, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục đã nắm được thông tin.

Ông Cường cho biết thêm Đại tiệc trăng máu 8 đã được cấp giấy phép phân loại phim theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ việc diễn viên Miu Lê dính líu đến sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an về phương án xử lý cụ thể. Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành", lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi.

Theo khảo sát lịch chiếu tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM, phim vẫn duy trì phát hành. Bà Mạc Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và trưng bày điện ảnh, Trung tâm chiếu phim quốc gia - cho biết trong ngày 11/5, rạp vẫn giữ nguyên các suất chiếu của phim Đại tiệc trăng máu 8. Đơn vị đang làm việc với nhà phát hành phim để có hướng xử lý tiếp theo.

Giữa ồn ào của Miu Lê, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khóa phần bình luận ở trang cá nhân.

Miu Lê trong phim Đại tiệc trăng máu.

Đại tiệc trăng máu 8 là phim được làm lại từ siêu phẩm Nhật Bản One Cut of the Dead (2017).

Phim theo chân đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn), một người làm nghề từng bị gắn mác “phim rác”, nay quyết tâm thực hiện một dự án kinh dị để tìm lại vị trí và sự công nhận từ gia đình. Với anh, bộ phim không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội sửa sai. Trong phim, Miu Lê đóng nữ chính, vào vai một TikToker sống ảo.

Sau giai đoạn đầu nhận được sự chú ý nhất định, tính đến sáng 11/5, phim của Phan Gia Nhật Linh hiện đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp doanh thu ngày. Tổng doanh thu hiện tại là hơn 32 tỷ đồng.